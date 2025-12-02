List żelazny może przyspieszyć wyjaśnienie sprawy

Postanowienie sądu nie spodobało się też prokuratorowi. Jak dowiedzieliśmy się w sądzie, prokuratura stała na stanowisku, że listu żelaznego nie można udzielić bez zgody oskarżyciela, ale sąd okręgowy uznał, że głos prokuratora nie jest decydujący. – W sprawie dotyczącej wydania listu żelaznego wobec Henryka K. wpłynęło zażalenie na postanowienie tutejszego sądu z 28. października 2025 r. i akta obecnie znajdują się w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach – informował w listopadzie sędzia Jacek Krawczyk, rzecznik prasowy ds. karnych sądu okręgowego w Katowicach.

Prawnicy zaznajomieni ze sprawą i wydawaniem listów żelaznych w rozmowie z redakcją przyznali, że prokuratorzy nie lubią listów żelaznych, chcąc, by oskarżony wrócił do kraju „na ich warunkach” , czyli zwykle prosto do aresztu, pod kontrolą. Sędzia sądu karnego z innego miasta wyjaśnił jednak, że sąd wydaje list żelazny, jeśli chce wysłuchać, co oskarżony ma do powiedzenia w danej sprawie, która może być szczególnej wagi. Zdaniem jednego z naszych rozmówców wydanie takiego listu ma tę ogromną zaletę, że przyspieszy powrót z Argentyny i zakończenie tego ciągnącego się już od pięciu lat postępowania, bo Polska, z uwagi na obronę Kani, walczy o ekstradycję już piąty rok, a jego sprawa trafiła nawet do Sądu Najwyższego Argentyny. Tymczasem czekanie na ekstradycję może trwać nadal kilka lat, może też grozić tym, że oskarżony np. zmieni miejsce pobytu.

Czy sprawa jest faktycznie szczególnej wagi?

Jak opisywaliśmy w „Rzeczpospolitej”, upadłe Zakłady Mięsne Henryka Kani mają ponad 880 mln zł długów, w tym 100 mln zł obligacji, a na spłatę, jak poinformował „Rz” syndyk, czeka 583 wierzycieli. Ten, mimo zdobycia 100 mln zł dzięki sprzedaży przedsiębiorstwa, nie może spłacić żadnych należności, ponieważ niemal tak samo długo, jak trwa postępowanie upadłościowe, spłatę blokuje pozew... żony Henryka Kani, Anny Kani, która reprezentuje spółkę Staropolskie Specjały. Anna Kania wytoczyła syndykowi sprawę o „uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym”. Chodzi o nieruchomość, którą syndyk sprzedał Cedrobowi, w ramach swoich obowiązków odzyskiwania pieniędzy i uregulowania należności spółki. – W opinii syndyka, pozew jest bezzasadny, ale wstrzymuje możliwość wypłacenia pieniędzy – napisał syndyk Bartosz Klepacz w odpowiedzi na pytania „Rzeczpospolitej”.

Karuzela VAT, fikcyjne faktury, oszukiwanie banku, 40 osób oskarżonych

Oprócz milionów złotych długu, sprawa ma także konsekwencje karne. Prokuratura zarzuca Henrykowi Kani kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz karuzelę vatowską – wystawiono ok. 2,5 tys. fikcyjnych faktur. Poza tym – wyłudzenie kredytów, które miało szkodzić bankom, dostawcom i Skarbowi Państwa.