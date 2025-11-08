– Poza jednym wierzycielem, który otrzymał środki w ramach oddzielnego planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości położonej w Pszczynie, na której ten wierzyciel posiadał zabezpieczenie hipoteczne, żaden inny wierzyciel Zakładów ujęty na liście wierzytelności nie otrzymał środków na zaspokojenie swojej wierzytelności – z uwagi na pozew spółki Staropolskie Specjały – informuje syndyk. Nieruchomość w Pszczynie nie była objęta zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa.

Z parkietu na bruk. Długi upadek ZMHK

Upadek zakładów jest spektakularny, bo jeszcze w 2018 r. byli spółką giełdową, sponsorem m.in. reprezentacji piłkarskiej. Rok później do sądu trafił wniosek o upadłość, a prokuratura zaczęła śledztwo, w wyniku którego już 30 osobom postawiono 113 zarzutów. Z majątku zostały niespłacalne w zasadzie długi. Wartość uznanych zobowiązań ZM H. Kania S.A., zgodnie ze złożonymi do sądu w Katowicach aż trzema listami wierzytelności (główną, drugą i trzecią uzupełniającą) – wynosi ponad 880 mln zł. W tym zawierają się także zawiedzone nadzieje obligatariuszy, którzy zainwestowali w zakłady, wartość zobowiązań z tytułu niewykupionych obligacji wynosi prawie 100 mln zł. Na wszystkich listach wierzytelności zostało ujętych 583 wierzycieli.

Głównym składnikiem majątku była zorganizowana część przedsiębiorstwa sprzedana Cedrobowi 28 października 2020 r. za 100 mln zł netto, dwie nieruchomości w Pszczynie zostały dodatkowo sprzedane za ok. 800 tys. zł. Na nieruchomościach ciążyły hipoteki i zastawy na rzecz głównie banków. Już cały majątek, który można było sprzedać, został zbyty, syndyk prowadzi jeszcze sprawy o zapłatę nienależnie pobranych opłat przez sieci handlowe.

Henryk Kania był do 2014 r. prezesem spółki, a przez następne pięć lat przewodniczącym rady nadzorczej. Na fotel prezesa wrócił w czerwcu 2019 r., gdy spółka złożyła wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Zgłosił się wtedy po wsparcie nawet do Polskiego Funduszu Rozwoju, ale bezskutecznie. Gdy rok później sąd ogłosił upadłość, prezes już dawno był za granicą, ścigany listem gończym. Następnie Kania został zatrzymany w Argentynie, a Polska zaczęła pięcioletnie starania o ekstradycję. Kasacja w sprawie jego ekstradycji była rozpatrywana przez Sąd Najwyższy Argentyny.

W tym roku Henryk Kania za pomocą agencji PR zaczął rozsyłać informacje do mediów, w tym list otwarty do prezesa Jeronimo Martins, a także nieprawdziwe, jak ustaliła „Rzeczpospolita”, informacje, że prokuratura w Katowicach wszczęła jakieś czynności wobec tego koncernu z zawiadomienia Kani. Jak mówił nam nieoficjalnie jeden z prawników znających sprawę, prokuratorzy traktują to jako przygotowywanie sobie linii obrony przed powrotem, przymusowym lub nie, do kraju. Pod koniec października sąd w Katowicach zgodził się przyznać mu list żelazny, by mógł wrócić do kraju i odpowiadać z wolnej stopy, jeśli wpłaci 8 mln zł poręczenia.