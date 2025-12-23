Aktualizacja: 23.12.2025 20:21 Publikacja: 23.12.2025 19:23
Piotr Żak
Foto: materiały prasowe
TiVi Foundation, założona w Liechtensteinie przez Zygmunta Solorza, zmieniła dziś prezesa Cyfrowego Polsatu, kluczowej spółki imperium zbudowanego przez biznesmena. Odwołała ze stanowiska Andrzeja Abramczuka i powołała na to miejsce młodszego syna Zygmunta Solorza – Piotra Żaka.
Piotr Żak (l. 33), który od ponad roku wraz z rodzeństwem – Tobiasem Solorzem i Aleksandrą Żak – prowadzi spór z ojcem i jego otoczeniem o stery w grupie, będzie łączyć nową funkcję z prezesurą w Telewizji Polsat.
„Decyzja ta oznacza wzmocnienie perspektywy właścicielskiej w zarządzaniu całą Grupą Polsat Plus” - podał Cyfrowy Polsat w komunikacie prasowym.
Zmiana ta ma miejsce kilka godzin po tym, jak sąd drugiej instancji w Vaduz doręczył stronom sporu wyrok z 18 grudnia, w którym odrzucił apelację Zygmunta Solorza.
Nominacja Piotra Żaka na stanowisko prezesa Cyfrowego Polsatu jest i nie jest zaskoczeniem. O tym, że może przejąć stery w tej spółce pisaliśmy jako pierwsi w 2024 r., gdy spór o sukcesję dopiero się tlił i nie był domeną publiczną.
Natomiast Paweł Rymarz, pełnomocnik Tobiasa Solorza, starszego syna założyciela Polsatu wskazywał w rozmowie z nami, że wg ustaleń z lata ub.r., to Tobias miał by być szefem Cyfrowego Polsatu. Jak widać, ostatecznie ustalono inaczej.
To nie jedyna zmiana personalna w giełdowej grupie. Zmienił się także prezes Polkomtelu (sieć Plus). Andrzej Abramczuk ustąpił miejsca Maciejowi Stecowi, wiceprezesowi Cyfrowego Polsatu ds. strategii i rozwoju nowych biznesów. Stec zasiadał do tej pory w radzie Plusa, zatem powstaje tu wakat.
Abramczuk, który szefował obu spółkom od kilku miesięcy po lipcowym odwołaniu Mirosława Błaszczyka, będzie nadal pełnił funkcję prezesa Netii.
- Fundacja TiVi pragnie podziękować Andrzejowi Abramczukowi za poprowadzenie Grupy Polsat Plus w ciągu ostatnich kilku, niezwykle wymagających miesięcy, zakończonych dzisiaj informacją o wydaniu wyroku przez Sąd Apelacyjny w Liechtensteinie. Dzięki Andrzejowi Abramczukowi, od czasu zmian w lipcu 2025 roku, Grupa Polsat Plus z powodzeniem prowadziła skuteczną działalność operacyjną i finansową - napisano w komunikacie prasowym.
Piotr Żak jest z wykształcenia ekonomistą i menedżerem. Pracuje dla grupy Cyfrowy Polsat od około 10 lat. Współtworzył kanał telewizyjny Polsat Games, a w 2018 dołączył do ścisłego kierownictwa. Pierwotnie zasiadał w radach nadzorczych spółek zależnych, takich jak Netia, czy Polkomtel oraz (do tej pory) Interia. Zjednał sobie wtedy sympatyków, doceniających jego rzutkość.
Funkcję menedżerską - prezesa Telewizji Polsat – dostał w styczniu 2024 r. Od czasu sporu o sukcesję budował koalicję stronników i bronił się przed próbami odwołania. W grupie Cyfrowy Polsat powołano nawet dwie komisje, które miały ocenić jego zachowanie wobec menedżerów. O tym, że powstał raport komisji pisaliśmy tutaj.
W grupie Polsat Plus szykują się kolejne roszady. Po pierwsze dzieci Zygmunta Solorza zapowiedziały, że wyciągną konsekwencje prawne wobec osób, które działały na szkodę spółek i rodziny.
Po drugie, na 29 grudnia zwołane jest nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu, które ma w porządku obrad zmiany w radzie nadzorczej.
Wtorkowe informacje o wyroku drugiej instancji w sporze o sukcesję w grupie Polsat Plus oraz nominacji Piotra Żaka na prezesa zostały dobrze przyjęte przez inwestorów giełdowych. Notowania akcji Cyfrowego Polsatu skoczyły w ciągu dnia o ponad 10 proc. i na zamknięciu sesji za walor płacono 12,29 zł.
