Z tego artykułu dowiesz się: Kim jest Piotr Żak i jakie funkcje pełni w Cyfrowym Polsacie?

Jakie były przyczyny zmian personalnych w grupie Polsat Plus?

W jaki sposób wyrok sądu w Liechtensteinie wpłynął na sukcesję w grupie Polsat?

Dlaczego nominacja Piotra Żaka na prezesa była zaskoczeniem dla niektórych?

Jaką rolę odegrał Andrzej Abramczuk w strukturach Polsatu i co planuje dalej?

Jakie konsekwencje prawne zapowiada rodzina Solorz na tle obecnych zmian?

TiVi Foundation, założona w Liechtensteinie przez Zygmunta Solorza, zmieniła dziś prezesa Cyfrowego Polsatu, kluczowej spółki imperium zbudowanego przez biznesmena. Odwołała ze stanowiska Andrzeja Abramczuka i powołała na to miejsce młodszego syna Zygmunta Solorza – Piotra Żaka.

Młodszy syn Zygmunta Solorza u steru

Piotr Żak (l. 33), który od ponad roku wraz z rodzeństwem – Tobiasem Solorzem i Aleksandrą Żak – prowadzi spór z ojcem i jego otoczeniem o stery w grupie, będzie łączyć nową funkcję z prezesurą w Telewizji Polsat.

„Decyzja ta oznacza wzmocnienie perspektywy właścicielskiej w zarządzaniu całą Grupą Polsat Plus” - podał Cyfrowy Polsat w komunikacie prasowym.