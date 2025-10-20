W ciągu miesiąca w Liechtensteinie zapaść może wyrok sądu apelacyjnego w sporze między Zygmuntem Solorzem a jego dziećmi o to, czy mógł zmienić decyzję z 2 sierpnia 2024 r. o przekazaniu władzy w swoim imperium potomkom - wynika z naszych nieoficjalnych informacji. W jakiej kondycji jest dziś imperium i co o nim sądzą eksperci?

Zmiany we władzach spółek z grupy Polsatu

Przypomnijmy, że w pierwszej instancji wygrały dzieci: Tobias Solorz oraz Piotr i Aleksandra Żak. Od kilku miesięcy pracujący dla nich prawnicy wprowadzają nowy porządek w grupie: zmieniają władze w spółkach odsuwając od władzy ojca i jego żonę - Justynę Kulkę. Co istotne wakaty po nich zajmują niemal wyłącznie wieloletni współpracownicy i podwładni Zygmunta Solorza. To wiele mówi o charakterze zmian.

Październik jest pod tym względem gorącym miesiącem. W minionym tygodniu Zygmunt Solorz i Justyna Kulka - przy protestach pełnomocników miliardera - zostali odwołani z rady nadzorczej Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów-Konin. Na ich miejsce nie powołano jak na razie nikogo. NWZ zostało przerwane do 14 listopada.

Tego samego dnia - w środę 15 października - sąd zarejestrował zmianę we władzach Cyfrowego Polsatu dokonaną 21 lipca. W Krajowym Rejestrze Sądowym Cyfrowego Polsatu z rady wykreślono twórcę Polsatu i zastąpiono go Danielem Kaczorowskim. W zarządzie b. prezesa - Mirosława Błaszczyka - zastąpił Andrzej Abramczuk.