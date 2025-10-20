Aktualizacja: 20.10.2025 04:18 Publikacja: 20.10.2025 04:13
Miniony tydzień przyniósł liczne zmiany we władzach spółek z grupy Polsatu
W ciągu miesiąca w Liechtensteinie zapaść może wyrok sądu apelacyjnego w sporze między Zygmuntem Solorzem a jego dziećmi o to, czy mógł zmienić decyzję z 2 sierpnia 2024 r. o przekazaniu władzy w swoim imperium potomkom - wynika z naszych nieoficjalnych informacji. W jakiej kondycji jest dziś imperium i co o nim sądzą eksperci?
Przypomnijmy, że w pierwszej instancji wygrały dzieci: Tobias Solorz oraz Piotr i Aleksandra Żak. Od kilku miesięcy pracujący dla nich prawnicy wprowadzają nowy porządek w grupie: zmieniają władze w spółkach odsuwając od władzy ojca i jego żonę - Justynę Kulkę. Co istotne wakaty po nich zajmują niemal wyłącznie wieloletni współpracownicy i podwładni Zygmunta Solorza. To wiele mówi o charakterze zmian.
Październik jest pod tym względem gorącym miesiącem. W minionym tygodniu Zygmunt Solorz i Justyna Kulka - przy protestach pełnomocników miliardera - zostali odwołani z rady nadzorczej Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów-Konin. Na ich miejsce nie powołano jak na razie nikogo. NWZ zostało przerwane do 14 listopada.
Tego samego dnia - w środę 15 października - sąd zarejestrował zmianę we władzach Cyfrowego Polsatu dokonaną 21 lipca. W Krajowym Rejestrze Sądowym Cyfrowego Polsatu z rady wykreślono twórcę Polsatu i zastąpiono go Danielem Kaczorowskim. W zarządzie b. prezesa - Mirosława Błaszczyka - zastąpił Andrzej Abramczuk.
W końcu w piątek na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Elektrimu, spółki holdingowej, Zygmunt Solorz został odwołany z rady nadzorczej, a na jego miejsce powołana została Bożena Grybalow, wieloletnia dyrektor biura zarządu Elektrimu, a od 5 lat członkini zarządu spółki. Elektrim pośrednio jest udziałowcem Portu Praskiego, deweloperskiej części imperium oraz ZE PAK (poprzez Argumenol).
Piątkowe zmiany także zostały oprotestowane. Sprzeciw zgłosili nie tylko pełnomocnicy Zygmunta Solorza (osobiście zarejestrował 5 akcji), ale także kilku drobnych inwestorów.
Gdy prowadzący NWZ Jarosław Kołkowski (prawnik pracuje dla fundacji Solkomtel i TiVi, w których władza należy do stronników dzieci), jednocześnie reprezentujący głównego akcjonariusza - cypryjskie Stasalco - ogłosił, że ma kandydatkę do rady nadzorczej w postaci Bożeny Grybalow, wśród akcjonariuszy mniejszościowych nastąpiło poruszenie.
- Głosowanie nad tą kandydaturą uważam za hańbę - oświadczył Tomasz Dobek, mniejszościowy akcjonariusz, zwykle aktywny na walnych spółki. W jego ocenie kandydatka pozwoliła na ograbienie spółki i zrobienie z Elektrimu wydmuszki. Inwestor wiąże jej osobę także ze stratami, jakie niektórzy inwestorzy ponieśli kupując akcje MSX Resources na fali informacji, że Elektrim zainwestował w tę spółkę (okazało się to potem nieprawdą).
Przypomnijmy, że drobni akcjonariusze Elektrimu od lat spierają się z kolejnymi prezesami Elektrimu i pełnomocnikami Zygmunta Solorza de facto o wycenę akcji. Uważają, że główny akcjonariusz wyprowadził z Elektrimu majątek. - Z wielomiliardowego konglomeratu, jakim był i moim zdaniem jest Elektrim, zostały nędzne resztki - mówił w piątek Dobek. Zapowiedział monit do nowego ministra sprawiedliwości.
Bożena Grybalow jest związana z grupą Elektrim od 1988 r. Ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie. Zasiadała już w radach nadzorczych spółek z grupy Elektrimu.
Przeciwko powołaniu jej do rady oddano w piątek ponad 905 tys. głosów. O zaprotokołowanie sprzeciwów wystąpili także Krzysztof Baraniewski (zarejestrował 555,55 tys. akcji), Grzegorz Bińkiewicz, Tomasz Dobek i Zbigniew Walczak.
Według naszych informacji do zmian doszło pod koniec tygodnia (w czwartek) także we władzach Telewizji Polsat i Netii oraz Polkomtelu. Stanowiska stracili Justyna Kulka i Mirosław Błaszczyk.
To nie koniec zmian personalnych: 30 października dojść ma do kolejnych zmian w radzie Cyfrowego Polsatu. Nadal zasiada w niej Justyna Kulka.
Formalny powód tych roszad to ochrona majątku grupy na wypadek, gdyby kilkanaście spółek zarejestrowanych na rzecz Zygmunta Solorza przez jego głównego prawnika Radosława Kwaśnickiego miało na celu przejęcie którychś z aktywów. Radosław Kwaśnicki zaprzeczał, aby taki był plan. Zmiany we władzach spółek z grupy ogarniętej sporem są możliwe po tym, jak Sąd Najwyższy Cypru zawiesił tymczasowy zakaz ich przeprowadzania.
Cyfrowy Polsat, ZE PAK i Elektrim to główne elementy imperium zbudowanego przez Zygmunta Solorza. Najważniejszy, bo - mimo spadku notowań akcji na warszawskiej giełdzie w ostatnich 4 latach - najwięcej wart jest Cyfrowy Polsat. W piątek akcja tej spółki, do której należy sieć komórkowa Plus, Telewizja Polsat, platforma płatnej telewizji Polsat Box, Netia, udziały w Porcie Praskim i projektach OZE kosztowała 14 zł, nieco mniej niż w czwartek, prawie tyle samo co na początku roku i o około 40 proc. mniej niż 5 lat temu. Giełdowi inwestorzy ciągle nie mogą się zdecydować, czy warto posiadać walory tej spółki, choć analitycy są zdania, że przy obecnym poziomie notowań może być to atrakcyjna lokata. Średnia cen docelowych biur to dziś 17,3 zł, o około 23 proc. więcej niż wynosi kurs.
Niektórzy specjaliści, jak Piotr Raciborski, analityk Wood&Company, są zdania, że w przyszłym roku po przerwie Cyfrowy Polsat wypłaci ponownie dywidendę. - Biorąc pod uwagę zakończenie inwestycji związanych z zieloną energią i spadające stopy procentowe uważam, że spółka powinna znaleźć miejsce na symboliczną dywidendę - mówi Raciborski.
Wypłaty nie spodziewa się natomiast Maciej Bobrowski, analityk domu maklerskiego BDM. Także Paweł Puchalski, analityk Santander Biuro Maklerskie, pozostaje w tej kwestii sceptyczny.
Na razie inwestorów czeka publikacja wyników za trzeci kwartał. Są już pierwsze szacunki biur w tym względzie. Bobrowski oczekuje sporego spadku zysków względem zanotowanych w trzecim kwartale 2024 r. Według jego szacunków zysk netto przypisany akcjonariuszom spółki matki może być o około 70 proc. niższy niż rok temu.
ZE PAK, którego akcja kosztuje w piątek 17 października 22,15 zł, o ponad 65 proc. więcej niż na początku roku przeszła duże zmiany. Powoli kończy przygodę z wydobyciem i produkcją energii elektrycznej opartej na węglu brunatnym.
- 2026 r. będzie ostatnim, w którym spółka będzie jeszcze produkowała prąd na bazie tego paliwa. Najdalej do końca przyszłego roku zostanie ona zamknięta i pod koniec 2026 r. ostatni blok będzie realizował już tylko obowiązki mocowe na potrzeby PSE wynikające z rynku mocy. Niezależnie od ekonomiki, zasoby węgla są już na wyczerpaniu - mówi Andrzej Kędzierski, analityk BM Pekao. Jak do tej pory wycenia akcję na 32 zł i zaleca „kupuj”.
Spółka nadal realizuje samodzielnie flagowy projekt budowy bloku gazowego o mocy 600 MW w Adamowie. Rozmowy z PGE dotyczące sprzedaży tego projektu zakończyły się niepowodzeniem. - ZE PAK nie ma wciąż zamkniętego finansowania dla tego projektu, aczkolwiek rozmowy wydają się toczyć - wskazuje specjalista. - Spółka jest także współwłaścicielem z Cyfrowym Polsatem portfela projektów OZE o mocy kilkuset MW. ZE PAK ma także własny portfel rozwojowy dotyczący projektów OZE: w Przykonie jest projekt budowy farmy słonecznej, a w okolicach Opola są rozwijane projekty wiatrowe - wylicza. Co oznacza dla wyników ogłoszona transakcja z PGE? - Atomowa spółka celowa PGE PAK nie dysponowała istotnym majątkiem, przez co ciężko stwierdzić, żeby tworzyła ona realną wartość, biorąc pod uwagę, że projekt atomowy to dzisiaj głównie koszty. Na koniec 2024 r. aktywa w spółce wyceniane były na łącznie ok. 20 mln zł. Dodatkowo w drugim kwartale tego roku ZE PAK dokonał odpisów aktualizujących na udziałach w tej spółce na poziomie ok. 15 mln zł, gdyż nie widział perspektyw odzyskania pełnej wartości inwestycji - przypomina analityk.
