„Ze skutkiem natychmiastowym AEA nałożyło dożywotni zakaz udziału pana Summersa w wydarzeniach i aktywnościach organizowanych przez AEA, w jakiejkolwiek formie – w tym wygłaszania wystąpień, uczestniczenia w panelach czy pełnienia jakiejkolwiek roli redakcyjnej lub recenzenckiej w czasopismach AEA” – przekazano w komunikacie.

Kim jest Larry Summers

Larry Summers, który od dawna uchodzi za jednego z najbardziej wpływowych amerykańskich ekonomistów, pełnił funkcję sekretarza skarbu w administracji prezydenta Billa Clintona oraz był rektorem Uniwersytetu Harvarda. Ma on również długą historię relacji z AEA. W 1993 r. Summers otrzymał medal Johna Batesa Clarka, przyznawany przez stowarzyszenie wybitnym ekonomistom przed ukończeniem 40. roku życia.

Decyzja AEA to konsekwencja ujawnienia nowych informacji dotyczących relacji Summersa z Epsteinem. W zeszłym miesiącu komisja Izby Reprezentantów opublikowała wieloletnią korespondencję e-mailową pomiędzy oboma mężczyznami, obejmującą m.in. wymianę wiadomości, w których Summers wypowiadał się w sposób seksistowski i prosił Epsteina o rady dotyczące życia uczuciowego.