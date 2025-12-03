Rzeczpospolita
Ekonomia
Amerykańskie stowarzyszenie wyrzuca ekonomistę Larry’ego Summersa za związki z Epsteinem

Larry Summers otrzymał dożywotni zakaz udziału w American Economic Association (AEA), zawodowej organizacji ekonomistów liczącej ponad 17 000 członków, z powodu jego powiązań ze zmarłym przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. W oświadczeniu stowarzyszenie poinformowało, że przyjęło dobrowolną rezygnację Summersa– informuje CNN.

Publikacja: 03.12.2025 21:34

Larry Summers

Larry Summers

Foto: Stefan Wermuth/Bloomberg

Urszula Lesman

„Ze skutkiem natychmiastowym AEA nałożyło dożywotni zakaz udziału pana Summersa w wydarzeniach i aktywnościach organizowanych przez AEA, w jakiejkolwiek formie – w tym wygłaszania wystąpień, uczestniczenia w panelach czy pełnienia jakiejkolwiek roli redakcyjnej lub recenzenckiej w czasopismach AEA” – przekazano w komunikacie.

Larry Summers zakończył swoją przygodę z OpenAI
Globalne Interesy
Z Epsteinem wymieniał maile o swojej studentce. Larry Summers ochodzi z zarządu OpenAI

Kim jest Larry Summers

Larry Summers, który od dawna uchodzi za jednego z najbardziej wpływowych amerykańskich ekonomistów, pełnił funkcję sekretarza skarbu w administracji prezydenta Billa Clintona oraz był rektorem Uniwersytetu Harvarda. Ma on również długą historię relacji z AEA. W 1993 r. Summers otrzymał medal Johna Batesa Clarka, przyznawany przez stowarzyszenie wybitnym ekonomistom przed ukończeniem 40. roku życia.

Larry Summers
Banki
Larry Summers na czele Fed? Analitycy ostrzegają

Decyzja AEA to konsekwencja ujawnienia nowych informacji dotyczących relacji Summersa z Epsteinem. W zeszłym miesiącu komisja Izby Reprezentantów opublikowała wieloletnią korespondencję e-mailową pomiędzy oboma mężczyznami, obejmującą m.in. wymianę wiadomości, w których Summers wypowiadał się w sposób seksistowski i prosił Epsteina o rady dotyczące życia uczuciowego.

Summers wycofał się z życia publicznego po publikacji e-maili

W oświadczeniu złożonym w zeszłym miesiącu Summers napisał, że jest „głęboko zawstydzony” swoim postępowaniem i uznaje „ból, jaki ono spowodowało”, dodając, że wycofa się z pełnionych ról publicznych. Od tego czasu wziął urlop od pracy dydaktycznej na Harvardzie. Uczelnia rozpoczęła dochodzenie w sprawie jego relacji z Epsteinem. Summers zrezygnował również z zasiadania w radzie dyrektorów OpenAI – przypomina CNN.

„AEA potępia zachowanie pana Summersa, ujawnione w publicznej korespondencji, jako zasadniczo sprzeczne z jej standardami uczciwości zawodowej oraz z zaufaniem, jakim darzy się mentorów w środowisku ekonomistów” – poinformowało stowarzyszenie w oświadczeniu.

E-maile opublikowane przez Komisję Nadzoru Izby Reprezentantów USA wykazały bliskie relacje między Summersem a Epsteinem, które trwały długo po skazaniu skompromitowanego finansisty w 2008 r. Nie ma dowodów na to, że Summers był zaangażowany w działalność Epsteina związaną z handlem ludźmi w celach seksualnych.

Summers, który przez wiele lat był stałym uczestnikiem debat ekonomicznych i powiernikiem prezydentów, był jedną z najmłodszych osób, które uzyskały stały etat na Harvardzie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zawody Ekonomiści Jeffrey Epstein
