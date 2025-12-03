Aktualizacja: 03.12.2025 22:14 Publikacja: 03.12.2025 21:34
Larry Summers
„Ze skutkiem natychmiastowym AEA nałożyło dożywotni zakaz udziału pana Summersa w wydarzeniach i aktywnościach organizowanych przez AEA, w jakiejkolwiek formie – w tym wygłaszania wystąpień, uczestniczenia w panelach czy pełnienia jakiejkolwiek roli redakcyjnej lub recenzenckiej w czasopismach AEA” – przekazano w komunikacie.
Larry Summers, który od dawna uchodzi za jednego z najbardziej wpływowych amerykańskich ekonomistów, pełnił funkcję sekretarza skarbu w administracji prezydenta Billa Clintona oraz był rektorem Uniwersytetu Harvarda. Ma on również długą historię relacji z AEA. W 1993 r. Summers otrzymał medal Johna Batesa Clarka, przyznawany przez stowarzyszenie wybitnym ekonomistom przed ukończeniem 40. roku życia.
Decyzja AEA to konsekwencja ujawnienia nowych informacji dotyczących relacji Summersa z Epsteinem. W zeszłym miesiącu komisja Izby Reprezentantów opublikowała wieloletnią korespondencję e-mailową pomiędzy oboma mężczyznami, obejmującą m.in. wymianę wiadomości, w których Summers wypowiadał się w sposób seksistowski i prosił Epsteina o rady dotyczące życia uczuciowego.
W oświadczeniu złożonym w zeszłym miesiącu Summers napisał, że jest „głęboko zawstydzony” swoim postępowaniem i uznaje „ból, jaki ono spowodowało”, dodając, że wycofa się z pełnionych ról publicznych. Od tego czasu wziął urlop od pracy dydaktycznej na Harvardzie. Uczelnia rozpoczęła dochodzenie w sprawie jego relacji z Epsteinem. Summers zrezygnował również z zasiadania w radzie dyrektorów OpenAI – przypomina CNN.
„AEA potępia zachowanie pana Summersa, ujawnione w publicznej korespondencji, jako zasadniczo sprzeczne z jej standardami uczciwości zawodowej oraz z zaufaniem, jakim darzy się mentorów w środowisku ekonomistów” – poinformowało stowarzyszenie w oświadczeniu.
E-maile opublikowane przez Komisję Nadzoru Izby Reprezentantów USA wykazały bliskie relacje między Summersem a Epsteinem, które trwały długo po skazaniu skompromitowanego finansisty w 2008 r. Nie ma dowodów na to, że Summers był zaangażowany w działalność Epsteina związaną z handlem ludźmi w celach seksualnych.
Summers, który przez wiele lat był stałym uczestnikiem debat ekonomicznych i powiernikiem prezydentów, był jedną z najmłodszych osób, które uzyskały stały etat na Harvardzie.
