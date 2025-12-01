Wiktor Ferfecki nominowany do Grand Press 2025

Aktualizacja: 01.12.2025 10:39 Publikacja: 01.12.2025 09:41
Wiktor Ferfecki
Foto: Fotorzepa, Waldemar Kompała
Fundacja Grand Press ogłosiła nominacje w kategoriach News i Dziennikarstwo śledcze. Wśród autorów nominowanych w pierwszej kategorii znalazł się Wiktor Ferfecki za tekst „Karol Nawrocki poręczył za neonazistę? Jego sztab nie zaprzecza”.
Piotr Bułakowski – „Fakty” RMF FM
„Planowali atak terrorystyczny w szkole w Olsztynie. Szokujące ustalenia”
Wiktor Ferfecki – „Rzeczpospolita”
Karol Nawrocki poręczył za neonazistę? Jego sztab nie zaprzecza”
Paweł Figurski, Patryk Słowik – Wirtualna Polska
Cykl: „Afera Dariusza Wieczorka”
Mariusz Gierszewski – Radio Zet, Dominika Długosz – „Newsweek”
„Radio Zet ujawnia: Szymon Hołownia spotkał się pod osłoną nocy z wysłannikiem Jarosława Kaczyńskiego”
Katarzyna Szymańska-Borginon – „Fakty” RMF FM
Nieoficjalnie: Polska zwolniona z relokacji migrantów i finansowych obciążeń”
Krzysztof Zasada – RMF FM
Cykl: „Wołodymyr Ż. zatrzymany w Polsce”
Robert Zieliński – TVN24.pl
„Przyszły szef BBN na razie bez dostępu do tajemnic kraju i NATO”
Ogłoszono również nominacje w kategorii Dziennikarstwo śledcze:
Krzysztof Boczek – Goniec.pl
Cykl: „Polski Związek Wódki Nożnej. Tak się bawią włodarze polskiej piłki”
Grzegorz Głuszak – „Superwizjer” TVN24+ „Korupcja wyborcza i przerwana operacja CBŚP”
Szymon Jadczak – Wirtualna Polska „Karol Nawrocki i 32 rozbójników. Wszystkie przestępstwa uczestników słynnej ustawki. Oto z kim ramię w ramię bił się kandydat PiS”
Szymon Jadczak – Wirtualna Polska „Państwo straciło strategiczną dla CPK działkę. Zgodzili się na to politycy PiS”
Grzegorz Łakomski, Rafał Stangreciak – „Czarno na Białym” TVN 24 Cykl: „Drogie Posłanki, Drodzy Posłowie”
Agnieszka Mazuś – Jawny Lublin „Śmieciowy biznes. Jak pieniądze inwestorów znikały w piramidzie Prodigo”
Patryk Szczepaniak, Konrad Szczygieł – „Raport specjalny” TVP 1 „Dywersanci”
W skład jury konkursu wchodzą: Andrzej Andrysiak („Gazeta Radomszczańska”, SGL), Mariusz Janicki („Polityka”), Magda Jethon (Radio Nowy Świat), Barbara Kasprzycka (Wirtualna Polska), Edward Miszczak (Telewizja Polsat), Michał Rodak (RMF FM), Mateusz Sosnowski (TVN 24), Ewa Szadkowska („Rzeczpospolita”), Marek Twaróg (Polska Press Grupa), Jacek Wakar (Polska Agencja Prasowa), Robert Walenciak („Przegląd”), Michel Viatteau (Agence France-Presse), Marek Zając (TVP), Krzysztof Zyzik („O!Polska”) oraz Jacek Żakowski (Tok FM, pierwszy Dziennikarz Roku).
Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę 14 grudnia podczas gali 29. edycji konkursu Grand Press.
Grand Press organizowany jest od 1997 roku przez magazyn „Press”. Od 2023 roku wyłącznym organizatorem konkursu jest Fundacja Grand Press.
