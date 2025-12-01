Wiktor Ferfecki nominowany do Grand Press 2025

Fundacja Grand Press ogłosiła nominacje w kategoriach News i Dziennikarstwo śledcze. Wśród autorów nominowanych w pierwszej kategorii znalazł się Wiktor Ferfecki za tekst „Karol Nawrocki poręczył za neonazistę? Jego sztab nie zaprzecza”.

Pełna lista nominowanych w kolejności alfabetycznej: Piotr Bułakowski – „Fakty” RMF FM

„Planowali atak terrorystyczny w szkole w Olsztynie. Szokujące ustalenia”

Wiktor Ferfecki – „Rzeczpospolita”

Karol Nawrocki poręczył za neonazistę? Jego sztab nie zaprzecza”

Paweł Figurski, Patryk Słowik – Wirtualna Polska

Cykl: „Afera Dariusza Wieczorka”

Mariusz Gierszewski – Radio Zet, Dominika Długosz – „Newsweek”

„Radio Zet ujawnia: Szymon Hołownia spotkał się pod osłoną nocy z wysłannikiem Jarosława Kaczyńskiego”

Katarzyna Szymańska-Borginon – „Fakty” RMF FM

Nieoficjalnie: Polska zwolniona z relokacji migrantów i finansowych obciążeń”

Krzysztof Zasada – RMF FM

Cykl: „Wołodymyr Ż. zatrzymany w Polsce”

Robert Zieliński – TVN24.pl

„Przyszły szef BBN na razie bez dostępu do tajemnic kraju i NATO”









Ogłoszono również nominacje w kategorii Dziennikarstwo śledcze: