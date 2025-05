We wrześniu 2017 roku przed meczem Dania–Polska w Kopenhadze doszło do wydarzeń szeroko komentowanych w polskich i w duńskich mediach. Kopenhaska policja starła się z polskimi kibicami, którym odmówiono wejścia na mecz, a jednego z nich potraktowała wyjątkowo brutalnie. Do sieci trafił film pokazujący, jak funkcjonariusze przytrzymują go na ziemi i biją po głowie. – Szliśmy z narzeczoną wzdłuż kordonu policji, zostałem odepchnięty i kilka razy uderzony pałką. Wypadł mi tam bilet z ręki, więc się po niego schyliłem, i w tym momencie dopadł mnie policjant, który uderzył mnie pałką w głowę. Rozciął mi skórę z tyłu, mam osiem szwów – relacjonował później w rozmowie ze WP Sportowe Fakty.

Szybko okazało się jednak, że nie był to zwykły kibic, lecz Grzegorz Horodko pseudonim Śledziu, wielokrotnie skazywany za m.in. pobicia gdański skinhead, powiązany z nielegalną międzynarodową organizacją neonazistowską Blood & Honour. W sieci łatwo można odnaleźć jego zdjęcia, na których pokazuje nazistowskie tatuaże, w tym kilka swastyk i motto Hitlerjugend „Meine Ehre heisst Treue”, czyli „Moim honorem jest wierność”. W dodatku duńskie media opublikowały nagranie, z którego wynika, że to Horodko zaczął pierwszy atakować policjantów.

Była ze mną moja narzeczona, mówiliśmy, że chcemy wejść na mecz. Pytaliśmy policjantów: „Dlaczego nas bijecie? Dlaczego nie chcecie wpuścić Polaków?”. Oni krzyczeli tylko coś po duńsku, atakowali nas i bili pałkami Grzegorz Horodko w rozmowie z WP Sportowe Fakty

Skazano go na 60 dni więzienia i zakaz wjazdu do Danii przez sześć lat, a w poczet kary wliczono niemal dwa miesiące, które spędził w areszcie. A jak wynika z naszych ustaleń, za Horodkę poręczył Karol Nawrocki, dziś prezes IPN i popierany przez PiS kandydat na prezydenta, a wówczas dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.