Z tego artykułu się dowiesz: Jakie czynniki wpływają na wiarygodność ekonomiczną Polski?

Jaka jest pozycja Polski w porównaniu z innymi krajami w regionie?

Jakie są zagrożenia związane z finansami publicznymi?

Jaki sposób praworządność oddziałuje na gospodarkę?

Które obszary wymagają pilnych działań naprawczych?

Jakie są perspektywy rozwoju usług publicznych, edukacji i ochrony zdrowia w Polsce?

Już po raz czwarty zespół kilkunastu ekonomistów, którym kieruje prof. Jerzy Hausner, ogłosił Indeks Wiarygodności Ekonomicznej Polski (WEP). W ciągu roku wskaźnik ten nieznacznie się podniósł, jednak nasza pozycja w regionie nie zmieniła się. Polska, Węgry i Rumunia gorzej radzą sobie z kształtowaniem wiarygodności ekonomicznej niż Słowacja, Czechy i Litwa. Ekonomiści po raz pierwszy analizie poddali także sytuację w Hiszpanii i we Włoszech. Raport z Indeksem przedstawiono w środę na X Międzynarodowym Kongresie Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit (OEES) w Krakowie.

Reklama Reklama

– Gospodarka i działalność gospodarcza bazują na wiarygodności, jej osłabienie powoduje, że gospodarka staje się coraz bardziej wrażliwa, czyli mniej odporna na szoki i kryzysy. Nie wykorzystujemy naszego potencjału gospodarczego, bo wiarygodność ekonomiczna państwa jest niesatysfakcjonująca – ocenia prof. Jerzy Hausner.

Łączna ocena dla Polski wciąż pozostaje poniżej 2015 r., od którego autorzy raportu analizują indeks.

Ekonomiści zinterpretowali wskaźnik na dwa sposoby. Ocenili, czy i na ile polityka gospodarcza sprzyja efektywności gospodarki i jej pozostawaniu na ścieżce stabilnego wzrostu. Przeanalizowali także, czy decyzje dotyczące polityki gospodarczej są podejmowane w sposób zgodny z zasadami państwa demokratycznego.