Prof. Andrzej Sławiński z SGH przypomniał, że o wiarygodności ekonomicznej kraju decyduje zarówno stan gospodarki, jak i model państwa, w tym sposób prowadzenia polityki gospodarczej i społecznej. Zwrócił uwagę na szoki, na które narażone są kraje regionu: zewnętrzne i wewnętrzne, w tym na rządy populistów i na ograniczenia demokracji. Jego zdaniem jedną z przyczyn konieczności obliczania indeksu była zmiana modelu państwa po 2015 r. w Polsce. – Zepchnięcie gospodarki z torów szybkiego i stabilnego wzrostu na maksymalizację konsumpcji, demontowanie demokracji i nastawienie na osiąganie krótkookresowych celów politycznych, a nie średnio- i długookresowych rozwojowych – powiedział Sławiński. Autorzy raportu podkreślają, że odczuwalnymi skutkami obniżenia wiarygodności są między innymi podwyższona rentowność krajowych papierów skarbowych, niska skuteczność działań antyinflacyjnych czy wahania kursu walutowego. Płacą za to obywatele poprzez droższe zakupy czy gorszy dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji. Dla przedsiębiorców to znaczący wzrost kosztów i niepewności, co hamuje inwestycje.

Nadprodukcja prawa

W raporcie omówione są główne przyczyny wpływające na ocenę wiarygodności w każdej z dziedzin, znalazły się w nim również rekomendacje. Dla praworządności problemem jest wciąż nadprodukcja prawa, która w dużej mierze jest skutkiem źle prowadzonego procesu legislacyjnego. Dodatkowo często nie dochowano wymogu konsultacji społecznych lub miały one fasadowy charakter. Część projektów prawnych nie jest opatrzona oceną ich wprowadzenia. Rekomendacją jest więc konieczność przygotowania rzetelnych ocen skutków regulacji dla wszystkich projektów, także poselskich i obywatelskich.

Autorzy proponują również, by reformy ustrojowe sądów powszechnych zmierzały do wprowadzenia dwóch szczebli (w miejsce obecnych trzech), co pozwoliłoby łatwiej zarządzać obciążeniem sędziów w różnych jednostkach.

Państwo angażowało banki

Prof. Andrzej Rzońca z SGH, omawiając wiarygodność dotyczącą stabilności pieniądza i systemu finansowego zwrócił uwagę na to, iż zagrożeniem dla stabilności systemu finansowego są silne powiązania między bankami a państwem. – Wysoki udział obligacji skarbowych w aktywach banków sprawia, że wciąż kondycja banków zbyt silnie zależy od zdrowia finansów publicznych – tłumaczył ekonomista.