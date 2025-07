Z kolei badania koniunktury konsumenckiej GUS pokazują, że w ostatnich kwartałach wyraźnie poprawiła się ocena aktualnej sytuacji finansowej gospodarstw domowych, a także obecnych i przyszłych możliwości oszczędzania pieniędzy. Jeśli Polacy decydują się na inne formy lokowania niż gotówka czy depozyty bankowe na rynku finansowym, to najczęściej są to obligacje skarbowe oraz fundusze inwestycyjne. Pod koniec 2024 r. Polacy trzymali w obligacjach skarbowych około 150 mld zł, aż 30 proc. więcej niż rok wcześniej. Co ciekawe, wzrost ten nastąpił mimo spadku indeksów obligacji skarbowych w IV kwartale oraz mniej atrakcyjnych warunków emisji.

To tylko potwierdza tezę, że dla wielu inwestorów wciąż liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo i przewidywalność, a obligacje – nawet w trudniejszym otoczeniu rynkowym – nadal odpowiadają na te oczekiwania. Co więcej, dają możliwość ochrony siły nabywczej nadwyżek finansowych.

Równolegle dynamicznie rozwijał się rynek funduszy inwestycyjnych. Aktywa detalicznych funduszy (z wyłączeniem PPK) wyniosły około 250 mld zł. Szczególnie silny napływ środków dotyczył funduszy dłużnych – inwestorzy wpłacili do nich ponad 10 mld zł w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2025 roku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy fundusze przyciągały kapitał w wysokości średnio 3,1 mld zł, co pokazuje, że Polacy coraz lepiej rozumieją, jak różnicować swoje inwestycje i szukać równowagi między ryzykiem a potencjałem zysku. Oszczędzający coraz śmielej też korzystają z bardziej zróżnicowanych narzędzi finansowych. To symptom dojrzewania krajowej kultury inwestowania.

Relatywnie dużą awersję do ryzyka potwierdza też niski udział inwestycji w akcje w portfelu przeciętnego Polaka. Dane GPW z końca 2024 r. wskazują, że spośród prawie 2 mln rachunków maklerskich aktywnych było zaledwie 267 tys., a udział inwestorów indywidualnych w obrotach giełdowych oscylował wokół 12–13 proc.

Pomimo rosnącej popularności długoterminowych instrumentów emerytalnych takich jak PPK, IKE, IKZE, łączny udział tych form oszczędzania był niewielki i wynosił ok. 2 proc. Istnieje zatem przestrzeń dla wzrostu tego rodzaju oszczędności w przyszłości. Według danych PFR na koniec maja 2025 r. wartość aktywów netto funduszy osiągnęła poziom 37,3 mld zł, co oznacza wzrost o 40 proc. rok do roku, natomiast liczba aktywnych rachunków PPK wyniosła ok. 4,7 mln. Liczba kont w IKE, według danych KNF na koniec 2024 r. (ostatnie dostępne dane, KNF publikuje raporty o IKE i IKZE w cyklu półrocznym), przekroczyła 964,6 tys. (22,8 mld zł zgromadzonych), a liczba kont IKZE wyniosła 593,1 tys. (12,1 mld zł aktywów).