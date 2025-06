– Dynamika wynagrodzeń w maju była znowu troszeczkę niższa niż w kwietniu, to dla Rady dobry sygnał – stwierdził Ludwik Kotecki. Jego zdaniem jeśli latem nie wydarzy się coś, czego dziś nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, to we wrześniu stopy pójdą w dół. – Do końca roku stopy powinny moim zdaniem spaść o 50 punktów bazowych – stwierdził członek Rady Polityki Pieniężnej.

Wielkie transformacje łakną kapitału

Sposobów na „obudzenie” oszczędności szukali też uczestnicy debaty „Priorytety i modele finansowania inwestycji transformacyjnych – kto, ile i w jaki sposób”. – Przed nami trzy duże transformacje: energetyczna, demograficzna i technologiczna – mówił prowadzący dyskusję prof. Dariusz Adamski, dyrektor Instytutu Finansów. Wskazywał, że każda transformacja, jeśli ma odwrócić trendy, musi się bilansować, musi się opłacać.

Zdaniem Piotra Dmuchowskiego, prezesa PFR TFI, jeśli chcemy, żeby Polacy przekierowali swoje oszczędności na rynek kapitałowy, a za jego pośrednictwem na inwestycje, musimy ich przekonać, że na tym zarobią. – Musimy zbudować zaufanie publiczne do transformacji. Musimy wiedzieć, gdzie chcemy dojść, zbudować konsens wokół tej sprawy – przekonywał Michał Kobza, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wskazywał, skąd wziąć pieniądze na transformację. – Przez dwa–pięć lat będziemy mieli potężne kwoty z Krajowego Planu Odbudowy. Kilkuset miliardami złotych dysponują banki. Do tego dochodzi państwo, no i giełda – wyliczał. Jego zdaniem konieczna jest też edukacja i promocja. Pokazanie Polakom, że finansowanie transformacji im się opłaci. – Tu wracamy do budowy zaufania – powtórzył członek zarządu GPW.

Tomasz Stadnik, prezes TFI PZU, przekonywał tymczasem, że transformacja to proces ciągły. – Jesteśmy w procesie transformacji gospodarki i kraju od 1989 r. Ale choć udało nam się tu dużo osiągnąć, nie możemy popadać w samozachwyt – stwierdził szef TFI PZU. Jego zdaniem, choć czeka nas cztery–pięć dobrych lat, to przed nami dużo pracy i wyzwań.

Marcin Żółtek, zastępca dyrektora finansowego Polskich Elektrowni Jądrowych, na przykładzie modelu finansowania budowy elektrowni atomowej w Polsce próbował pokazywać skalę wyzwań. Wskazywał więc, że jej koszt to ok. 200 mld zł. – Nikt nie chce się tego podjąć, jeśli nie będzie w tym państwa. Rząd planuje przeznaczyć na ten cel 60 mld zł. Na pozostałe 140 mld zł potrzebne będą gwarancje państwa. Gwarantowana musi być także cena, po której sprzedawany będzie prąd z tej elektrowni. Bez tego wszystkiego nikt nie będzie chciał wziąć w tym udziału. Każda rozmowa sprowadza się do tych trzech elementów – mówił Marcin Żółtek.

Zdaniem uczestników debaty potrzebny jest szereg działań, które pomogą rozruszać kapitał zgromadzony przez gospodarstwa domowe, ulokowany dziś w bankach na nisko oprocentowanych depozytach. Tomasz Stadnik przekonywał, że Polaków trzeba przekonywać stopniowo do trochę bardziej ryzykownych produktów, choćby do bonów skarbowych, których potrzeba w związku z tym więcej. Potrzebne są też ułatwienia w dostępie do produktów emerytalnych IKE czy IKZE. – Oszczędności w kapitałowej części systemu emerytalnego to 8 proc. PKB, bardzo mało – mówił prezes TFI PZU.