W czwartym dniu swojej prezydentury Karol Nawrocki odwiedził miejscowość Krąpiel w województwie zachodniopomorskim, gdzie spotkał się z rolnikami i wygłosił przemówienie.

Reklama Reklama

- Jestem też tutaj po to, żeby powiedzieć, że nie tylko wieś jest za Karolem, ale Karol jest za rolnikami i za polską wsią, i to się nie zmieni przez najbliższe pięć lat - powiedział, dziękując rolnikom za głosy oddane na niego w wyborach.

Karol Nawrocki: Bezpieczeństwo Polski to m.in. bezpieczeństwo żywnościowe

Karol Nawrocki zaznaczył, że prezydent, który jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, odpowiada za bezpieczeństwo państwa polskiego. Przekonywał, że Polska, żeby była bezpieczna, musi być bezpieczna wojskowo („musi mieć silnych duchem żołnierzy”), energetycznie („musimy iść drogą do atomu”), a także pod względem cywilnym („musimy mieć silne granice”). - Chcę powiedzieć jasno, że Polska nie będzie bezpieczna, jeśli nie będzie bezpieczna żywnościowo, a to polski rolnik (...) odpowiada za bezpieczeństwo żywnościowe Polski - podkreślił.

Prezydent mówił, że polska wieś to komórka państwa polskiego, w której zapisana jest narodowa kultura i bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Dodał, że wieś potrzebuje realnego działania w kierunku bezpieczeństwa żywnościowego.