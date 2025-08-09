Rzeczpospolita
Zakaz sprzedaży polskiej ziemi. Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy

Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy „Ochrona polskiej wsi”, zakładający przedłużenie zakazu sprzedaży polskiej ziemi. - Polska ziemia powinna być w rękach polskiego rolnika - przekonywał.

Publikacja: 09.08.2025 14:52

Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z rolnikami w miejscowości Krąpiel

Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z rolnikami w miejscowości Krąpiel

Foto: PAP/Marcin Bielecki

Jakub Czermiński

W czwartym dniu swojej prezydentury Karol Nawrocki odwiedził miejscowość Krąpiel w województwie zachodniopomorskim, gdzie spotkał się z rolnikami i wygłosił przemówienie.

- Jestem też tutaj po to, żeby powiedzieć, że nie tylko wieś jest za Karolem, ale Karol jest za rolnikami i za polską wsią, i to się nie zmieni przez najbliższe pięć lat - powiedział, dziękując rolnikom za głosy oddane na niego w wyborach.

Karol Nawrocki: Bezpieczeństwo Polski to m.in. bezpieczeństwo żywnościowe

Karol Nawrocki zaznaczył, że prezydent, który jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, odpowiada za bezpieczeństwo państwa polskiego. Przekonywał, że Polska, żeby była bezpieczna, musi być bezpieczna wojskowo („musi mieć silnych duchem żołnierzy”), energetycznie („musimy iść drogą do atomu”), a także pod względem cywilnym („musimy mieć silne granice”). - Chcę powiedzieć jasno, że Polska nie będzie bezpieczna, jeśli nie będzie bezpieczna żywnościowo, a to polski rolnik (...) odpowiada za bezpieczeństwo żywnościowe Polski - podkreślił.

Prezydent mówił, że polska wieś to komórka państwa polskiego, w której zapisana jest narodowa kultura i bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Dodał, że wieś potrzebuje realnego działania w kierunku bezpieczeństwa żywnościowego.

- Gdy w czasie kampanii wyborczej rozmawiałem z rolnikami to pomyślałem sobie, że możemy kłaść analogię między dzisiejszym stanem polskich rolników a plaga egipskimi ze Starego Testamentu i z Biblii - powiedział zaznaczając, że rolnicy skarżyli mu się na nierówną konkurencję ze strony Ukrainy.

Ustawa „Ochrona polskiej wsi”. Prezydent Karol Nawrocki za przedłużeniem zakazu sprzedaży polskiej ziemi

- Z drugiej strony wiszące gdzieś nad polskim rolnikiem rozwiązania Zielonego Ładu i umowy Unii Europejskiej z państwami Ameryki Południowej, z państwami Mercosur, obiektywne problemy z biurokracją, z finansowaniem, ze środkami finansowymi dla polskich rolników i zbyt opieszałe działanie instytucji państwa polskiego w obliczu i powodzi, i ulew, potrzebna infrastruktura przeciwpowodziowa i melioracyjna, doświadczaliśmy tego ostatnio na Żuławach - wyliczał. - I w końcu rzecz, która jest tak bardzo związana z całym zachodnim Pomorzem, a więc wykup polskiej ziemi przez zagraniczne holdingi - zaznaczył.

Nawrocki mówił, że po roku 2016 udało się ograniczyć to zjawisko. W 2016 r. weszła w życie ustawa, która na 10 lat wprowadzała zakaz sprzedaży ziemi rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Oświadczył, że ustawa, której projekt podpisał, wzywa większość parlamentarną i rząd do przedłużenia zakazu sprzedaży polskiej ziemi.

- Tyle Rzeczpospolitej, ile naszej ziemi. Polska ziemia powinna być w rękach polskiego rolnika i zasobów państwa polskiego. To bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego - ocenił w sobotę prezydent. Przekazał, że w ustawie znalazły się zapisy dotyczę kwestii umowy UE z Mercosur i z „potencjalnym zagrożeniem zalewania Polski przez produkty rolne z krajów spoza Unii Europejskiej - i z Ukrainy, i z Ameryki Południowej”.

Karol Nawrocki mówi o umowie UE-Mercosur i kwestii importu żywności z Ukrainy

- Chcę, aby do preambuły ustawy o kształtowaniu polskiego ustroju rolniczego, a więc do polskiej rolniczej konstytucji, wpisać wspólne zobowiązanie całej klasy politycznej, wszystkich środowisk parlamentarnych, które da nam możliwość potencjalnej reakcji na zagrożenia płynące z umowy Unii Europejskiej z państwami Mercosur i zagrożenia płynące z nierównej konkurencji ze strony Ukrainy - powiedział Nawrocki.

- Wychodzę naprzeciw, poza polityką, do wszystkich środowisk w polskim parlamencie i do polskiego rządu, abyśmy przyjęli ustawę z nową preambułą, która da nam szansę - i rządowi, i prezydentowi - reagować w sytuacji, gdy wejdzie umowa UE z państwami Mercosur albo gdy znów zaczniemy być zalewani przez nierówną konkurencję ze strony Ukrainy - kontynuował. Wyraził opinię, że to rozwiązanie, które powinno „spodobać się rolnikom w całej Europie”. Stwierdził, że rolnicy z innych państw europejskich są „bardzo zaniepokojeni” podpisaniem umowy UE z Mercosur.

Kolejne inicjatywy ustawodawcze Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki wyraził nadzieję, że uda się zbudować koalicję państw przeciwnych tej umowie. - O czym będę przypominał na arenie międzynarodowej z pełną konsekwencją, bo prezydent Polski nie jest od realizowania niemieckiego interesu gospodarczego i ekonomicznego – oświadczył w Krąpieli.

Prezydent zakończył wystąpienie powtarzając hasło z kampanii wyborczej: „polski rolnik, polskie pole, polski chleb na polskim stole”.

Inicjatywa ustawodawcza „Ochrona polskiej wsi” to kolejny projekt podpisany przez Karola Nawrockiego w ostatnich dniach. W czwartek następca Andrzeja Dudy podpisał projekt ustawy o zapewnieniu realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, zaś w piątek - projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw „PIT Zero. Rodzina na plus”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Prezydent Rzeczypospolitej Miejsca Polska zachodniopomorskie Osoby Rolnictwo Karol Nawrocki

