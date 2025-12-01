Aktualizacja: 01.12.2025 18:10 Publikacja: 01.12.2025 18:00
Donald Tusk
Konferencje prasowe, zwłaszcza z udziałem polityków z jednej europejskiej rodziny politycznej (a tak jest w przypadku partii Donalda Tuska i Friedricha Merza), to zazwyczaj przyjazne gesty, zwracanie się na ty, wychwalanie partnerów, zachwalanie wspólnych projektów, także tych, które zostaną zrealizowane po zakończeniu kadencji, oraz dyplomatyczne kluczenie w trudnych kwestiach.
Tego było trochę i na popołudniowej konferencji polskiego premiera i niemieckiego kanclerza w Berlinie, związanej z konsultacjami między rządami Polski i Niemiec.
Niezwykłe było to, w jaki sposób Donald Tusk, stojąc obok Friedricha Merza, mówił o niemieckim podejściu do rozliczeń za zbrodnie Trzeciej Rzeszy. Po raz pierwszy ważny polski polityk z obecnego obozu rządowego tak jednoznacznie podkreślił, że Niemcy wymigują się od odpowiedniego zadośćuczynienia, powołując się na ustalenia z czasów, gdy Polska nie mogła samodzielnie podejmować decyzji.
To nie naród polski zrzekł się reparacji, bo nie miał wtedy nic do powiedzenia – taka jest teza, którą przekazał Donald Tusk partnerom, z którymi w sprawach teraźniejszych współpracuje się tak dobrze. Ale przeszłość ciąży i będzie ciążyć, jeżeli Niemcy przez kolejne lata będą prowadzić tę samą grę. Polega ona na odkładaniu upamiętnienia polskich ofiar Trzeciej Rzeszy, które zapowiadało już kilku kanclerzy i kilka Bundestagów. Polega na tolerowaniu niewiedzy znacznej części niemieckiego społeczeństwa na temat skali zbrodni w okupowanej przez Niemcy Polsce.
Szczególna gra toczy się wobec ostatnich żyjących jeszcze Polaków, którzy doświadczyli tych zbrodni. W Niemczech toczą się i toczą rozważania nad „gestem humanitarnym” wobec tych nielicznych już sędziwych ofiar, czyli wsparciem finansowym. Miał być zapowiedziany już rok temu na podobnym spotkaniu międzyrządowym w Warszawie, gdy kanclerzem był jeszcze Olaf Scholz. Do teraz nic się nie zmieniło, a w ciągu roku liczba Polaków, którzy mieliby doświadczyć „gestu humanitarnego”, zmalała o 10 tys. (z 60 tys.)
W tej kwestii Donald Tusk był wyjątkowo bezlitosny dla gospodarzy. Jeżeli Niemcy nie zdecydują się zaraz na „gest humanitarny”, to w przyszłym roku polski rząd sam może się zająć wypłatami. Dla tych, którzy dożyją. To moralny szantaż, bolesny.
Premier Tusk się jednak przekonał, że wszelkie łagodne sugestie czy nawoływanie, by Niemcy się wykazali wyobraźnią w sprawie odpowiedniego zadośćuczynienia, nic nie dają. Czy nowa metoda – ostra krytyka od przyjaciela przed kamerami niemieckich telewizji – zadziała? To się okaże. Dla wielu Polaków, którzy to oglądali, stwierdzenie, że polski naród nie chciał się zrzec reparacji, ale nikt go o to nie pytał, ma znaczenie. Trzymanie się Niemców – jak to ujął Tusk – „formalnego zapisu z lat 50.” już nie wystarcza.
