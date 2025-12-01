Aktualizacja: 01.12.2025 15:25 Publikacja: 01.12.2025 14:37
Władimir Putin
Foto: Alexander Nemenov/Pool via REUTERS
Słowa McGratha wskazują na czerwoną linię, jaką Bruksela wyznacza w negocjacjach dotyczących planu pokojowego, który ma zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą. W pierwotnej, 28-punktowej wersji planu (jego treść opublikował serwis Axios), opracowanego przez administrację Donalda Trumpa pojawił się punkt mówiący o zwolnieniu wszystkich uczestników wojny od odpowiedzialności za czyny popełniane w jej trakcie. Chodzi o punkt 26 głoszący: „Wszyscy uczestnicy konfliktu otrzymają pełną amnestię za swoje działania w czasie wojny i zgodzą się, by nie przedstawiać roszczeń lub przedstawiać zażaleń w przyszłości”.
Wiadomo, że w toku negocjacji między Ukrainą a USA w Genewie (z udziałem przedstawicieli Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji) oryginalny plan został zredukowany do 19 punktów, a najbardziej sporne kwestie pozostawiono do decyzji Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, podczas ich przyszłego spotkania.
W europejskiej wersji planu pokojowego, którego treść opublikował Reuters, punktu o automatycznej amnestii dla uczestników wojny nie było.
Teraz McGrath w rozmowie z „Politico” mówi, że negocjatorzy muszą zagwarantować, by warunkiem zawieszenia broni nie było uniknięcie przez Rosję odpowiedzialności za zbrodnie popełnione na Ukrainie. Wywiad ukazał się w dniu, w którym Rosja przeprowadziła atak rakietowy na Dniepr – zginęło w nim 4 cywilów, a nawet ok. 40 osób zostało rannych. Uszkodzony został wielopiętrowy budynek mieszkalny.
We wtorek o zmodyfikowanej wersji planu pokojowego na Kremlu, z Władimirem Putinem, rozmawiać będzie specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff.
- Nie sądzę, by historia osądziła nas łaskawie w przypadku podjęcia starań o oczyszczenie Rosjan ze zbrodni popełnionych na Ukrainie – powiedział McGrath. - Muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za te zbrodnie i to będzie podejście UE do wszystkich dyskusji na ten temat – dodał.
Michael McGrath, komisarz ds. sprawiedliwości i praworządności UE
- Gdybyśmy pozwolili na bezkarność za te zbrodnie, zasialibyśmy ziarna kolejnej agresji i przyszłej inwazji – mówił McGrath. - I uważam, że byłby to historyczny błąd o wielkich proporcjach – dodał.
Ukraińscy śledczy prowadzą śledztwa ws. ponad 178 tys. rosyjskich zbrodni wojennych, popełnionych od początku wojny. - Nie możemy odpuścić praw ofiar rosyjskiej agresji i rosyjskich zbrodni – mówił McGrath. - Miliony żyć zostało zniszczonych lub odebranych, ludzie byli przymusowo przesiedlani, mamy na to dowody – mówił unijny komisarz ds. sprawiedliwości.
W marcu 2023 roku sędziowie Międzynarodowego Trybunału Karnego wydali nakaz aresztowania Putina, oskarżając go o udział w nielegalnej deportacji ukraińskich dzieci do Rosji. W tej samej sprawie list gończy wydano za komisarz ds. praw dziecka Rosji Marii Lwowej-Biełowej. Mimo to w wypowiedziach Donalda Trumpa kwestia odpowiedzialności Rosji za zbrodnie wojenne w zasadzie się nie pojawia.
Źródło: rp.pl
