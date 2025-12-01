Słowa McGratha wskazują na czerwoną linię, jaką Bruksela wyznacza w negocjacjach dotyczących planu pokojowego, który ma zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą. W pierwotnej, 28-punktowej wersji planu (jego treść opublikował serwis Axios), opracowanego przez administrację Donalda Trumpa pojawił się punkt mówiący o zwolnieniu wszystkich uczestników wojny od odpowiedzialności za czyny popełniane w jej trakcie. Chodzi o punkt 26 głoszący: „Wszyscy uczestnicy konfliktu otrzymają pełną amnestię za swoje działania w czasie wojny i zgodzą się, by nie przedstawiać roszczeń lub przedstawiać zażaleń w przyszłości”.

Wiadomo, że w toku negocjacji między Ukrainą a USA w Genewie (z udziałem przedstawicieli Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji) oryginalny plan został zredukowany do 19 punktów, a najbardziej sporne kwestie pozostawiono do decyzji Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, podczas ich przyszłego spotkania.

W europejskiej wersji planu pokojowego, którego treść opublikował Reuters, punktu o automatycznej amnestii dla uczestników wojny nie było.

Komisarz UE ds. sprawiedliwości: Jeśli pozwolimy na bezkarność za zbrodnie, zasiejemy ziarna kolejnej agresji

Teraz McGrath w rozmowie z „Politico” mówi, że negocjatorzy muszą zagwarantować, by warunkiem zawieszenia broni nie było uniknięcie przez Rosję odpowiedzialności za zbrodnie popełnione na Ukrainie. Wywiad ukazał się w dniu, w którym Rosja przeprowadziła atak rakietowy na Dniepr – zginęło w nim 4 cywilów, a nawet ok. 40 osób zostało rannych. Uszkodzony został wielopiętrowy budynek mieszkalny.