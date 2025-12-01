Aktualizacja: 01.12.2025 05:40 Publikacja: 01.12.2025 04:45
Takie informacje przekazuje CNN, powołując się na źródło w administracji. Nie jest jasne, czy Witkoffowi będzie towarzyszył w Moskwie zięć prezydenta Donalda Trumpa Jared Kushner. Trump nie wykluczał tego w zeszłym tygodniu.
Atak przeprowadzili operatorzy dronów z 57. Samodzielnej Brygady Piechoty Zmotoryzowanej, wchodzącej w skład 16. Korpusu Armijnego.
O ewakuacji informuje Andrij Kanaszewicz, szef lokalnej administracji wojskowej. Z jego komunikatu wynika, że z pomocą ochotników udało się ewakuować 13 osób z centrum Kupiańska do Charkowa. Kupiańsk jest obecnie areną walk między wojskami ukraińskimi a rosyjskimi.
Z komunikatu Ministerstwa Obrony Rosji wynika, że między 20.00 a 23.30 w niedzielę drony były strącane nad obwodem biełgorodzkim (9) oraz nad Morzem Czarnym (1).
- To wydarzy się w tym tygodniu – mówił dziennikarzom Trump odnosząc się do rozmów w Moskwie, jakie z władzami na Kremlu ma odbyć specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff. Trump nie podał jednak dokładnego terminu wizyty Witkoffa w Moskwie.
- Nie mam ostatecznego terminu (ang. deadline) - powiedział Trump na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One, pytany przez dziennikarzy czy Moskwie należy wyznaczyć termin, do którego powinna zawrzeć porozumienie pokojowe z Ukrainą. - Moim terminem ostatecznym jest termin zakończenia tej wojny – dodał.
Odprawianie i przyjmowanie samolotów tymczasowo wstrzymały lotniska w Krasnodarze, Władykaukazie, Groznym, Magas, Wołgogradzie i Tambowie – podał rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).
W wyniku ataku uszkodzona została stacja bazowa telefonii komórkowej. Szczątki strąconych dronów uszkodziły też trzy budynki mieszkalne – podają lokalne władze. Nie ma informacji o ofiarach.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1376 dniu wojny
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
