05:38 Nieoficjalnie: Steve Witkoff ma przylecieć do Moskwy w poniedziałek

Takie informacje przekazuje CNN, powołując się na źródło w administracji. Nie jest jasne, czy Witkoffowi będzie towarzyszył w Moskwie zięć prezydenta Donalda Trumpa Jared Kushner. Trump nie wykluczał tego w zeszłym tygodniu.

04:40 Ukraińcy publikują nagranie z ataku dronów na Rosjan, próbujących umieścić rosyjską flagę na jednym z budynków w Wołczańsku

Atak przeprowadzili operatorzy dronów z 57. Samodzielnej Brygady Piechoty Zmotoryzowanej, wchodzącej w skład 16. Korpusu Armijnego.

04:37 Ukraińcy ewakuowali 13 osób z centrum Kupiańska

O ewakuacji informuje Andrij Kanaszewicz, szef lokalnej administracji wojskowej. Z jego komunikatu wynika, że z pomocą ochotników udało się ewakuować 13 osób z centrum Kupiańska do Charkowa. Kupiańsk jest obecnie areną walk między wojskami ukraińskimi a rosyjskimi.

04:35 Rosyjska obrona przeciwlotnicza strąciła w niedzielę wieczorem 10 ukraińskich dronów

Z komunikatu Ministerstwa Obrony Rosji wynika, że między 20.00 a 23.30 w niedzielę drony były strącane nad obwodem biełgorodzkim (9) oraz nad Morzem Czarnym (1).

04:33 Dokładny termin wizyty Steve'a Witkoffa w Moskwie nie jest znany

- To wydarzy się w tym tygodniu – mówił dziennikarzom Trump odnosząc się do rozmów w Moskwie, jakie z władzami na Kremlu ma odbyć specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff. Trump nie podał jednak dokładnego terminu wizyty Witkoffa w Moskwie.

04:30 Donald Trump nie wskaże Rosji daty, do której konflikt na Ukrainie musi być skończony

- Nie mam ostatecznego terminu (ang. deadline) - powiedział Trump na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One, pytany przez dziennikarzy czy Moskwie należy wyznaczyć termin, do którego powinna zawrzeć porozumienie pokojowe z Ukrainą. - Moim terminem ostatecznym jest termin zakończenia tej wojny – dodał.

04:28 W nocy działanie wstrzymało kilka rosyjskich lotnisk

Odprawianie i przyjmowanie samolotów tymczasowo wstrzymały lotniska w Krasnodarze, Władykaukazie, Groznym, Magas, Wołgogradzie i Tambowie – podał rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).

04:25 Ukraińskie drony atakowały rejon siewierski w Kraju Krasnodarskim

W wyniku ataku uszkodzona została stacja bazowa telefonii komórkowej. Szczątki strąconych dronów uszkodziły też trzy budynki mieszkalne – podają lokalne władze. Nie ma informacji o ofiarach.

04:24 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1376 dniu wojny

