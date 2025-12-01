Aktualizacja: 01.12.2025 05:10 Publikacja: 01.12.2025 04:35
Gala XXV edycji wręczenia Nagrody im. Jerzego Giedroycia odbędzie się w środę o godz. 16 w Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie. Kapituła, na czele której stoi Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”, nominowała sześć osób oraz instytucję do tej nagrody.
Redakcja „Rz” ustanowiła nagrodę im. Jerzego Giedroycia w 2001 r., w pierwszą rocznicę śmierci Redaktora i polityka, twórcy „Kultury” i Instytutu Literackiego w Paryżu. W gronie wyróżnionych są działacze społeczni, pisarze, historycy, politycy z całego regionu. Wyróżnienie mogą otrzymać osoby lub instytucje kierujące się zasadami wyznawanymi przez Jerzego Giedroycia, które cechuje troska o sprawy publiczne, umacnianie pozycji Polski w Europie oraz pogłębianie dialogu między narodami Europy Środkowo-Wschodniej.
W grupie nominowanych znalazły się następne osoby i instytucje:
Pierwszym laureatem nagrody był prof. Jerzy Kłoczowski, twórca Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Nagrodzeni zostali też: Zbigniew Gluza i Ośrodek Karta (2002), Andrzej Przewoźnik (2003), Marek Karp i Ośrodek Studiów Wschodnich (2004), Natalia Gorbaniewska (2005), Jerzy Pomianowski (2006), Bohdan Osadczuk (2007), Krzysztof Czyżewski (2008), Zygmunt Berdychowski (2009), Agnieszka Romaszewska-Guzy (2010), Tomasz Pietrasiewicz (2011), Andrzej Nowak oraz Timothy Snyder (2012), Jan Malicki (2013), Paweł Kowal (2014), Tomas Venclova i Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego (2015), Bogumiła Berdychowska i Myroslav Marynovych (2016), Andrzej Sulima Kamiński i Leon Tarasewicz (2017), Adolf Juzwenko (2018), prof. Jacek Majchrowski oraz Mykoła Kniażycki (2019), Andrej Chadanowicz (2020), Andżelika Borys i Andrzej Poczobut (2021), Ołena i Wołodymyr Zełenscy (2022), Igor Cependa i Stanisław Stępień (2023), Mateusz „Exen” Wodziński (2024).
W skład kapituły nagrody wchodzą: Anna Bernhardt, Bogumiła Berdychowska, Zygmunt Berdychowski, Czesław Bielecki, ks. Adam Boniecki, Andżelika Borys, Igor Cependa, Andrej Chadanowycz, Bogusław Chrabota, Krzysztof Czyżewski, Grzegorz Gauden, Zbigniew Gluza, Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego, Adolf Juzwenko, Mykoła Kniażycki, Paweł Kowal, Marek Kutarba (sekretarz Kapituły), Irena Lasota, Jacek Majchrowski, Tomasz Makowski, Jan Malicki, Myrosław Marynowycz, Andrzej Nowak, Krzysztof Piesiewicz, Tomasz Pietrasiewicz, Andrzej Poczobut, Agnieszka Romaszewska-Guzy, Radosław Sikorski, Timothy Snyder, Stanisław Stępień, Andrzej Sulima Kamiński, Michał Szułdrzyński (przewodniczący Kapituły), Leon Tarasewicz, Tomas Venclova, Ołena i Wołodymyr Zełenscy, Igor Cependa, Stanisław Stępień, Mateusz „Exen” Wodziński.
Organizatorami nagrody są Rzeczpospolita i portal rp.pl. Partner strategiczny: PGE Energetyka Kolejowa. Partnerzy wspierający: Biblioteka Narodowa w Warszawie, Forum Ekonomiczne. Partnerzy nagrody: Instytut Literacki w Paryżu, Ośrodek Karta, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerzy medialni: Życie Regionów, Historia
