Członkostwo w UE to polska racja stanu, a podważanie jej w obecnych warunkach geopolitycznych to igranie z katastrofą

Tych, którzy uważają, że na członkostwie w UE gospodarka straciła, jest około 20 proc., ale już wśród wyborców prawicy to niemal co trzeci badany, przy czym aż 14 proc. nie potrafi ocenić, czy wpływ był pozytywny, czy negatywny. Dla porównania wyborcy o poglądach lewicowych są w 99 proc. zgodni co do korzyści z członkostwa w UE.

Tu warto podkreślić, że pogląd, iż członkostwo w UE zaszkodziło naszej gospodarce, jest fałszywy. I nie chodzi o słynną brukselkę, czyli miliardy euro, które płynęły nad Wisłę na inwestycje, ale o udział we wspólnym rynku. To możliwość skalowania swoich firm bez barier celnych jest dziś źródłem niezwykłego wzrostu, którym się cieszymy. Nie stalibyśmy się 20. gospodarką świata, gdyby nie Unia. To dzięki UE, z jej zasadami i przejrzystością, nie jesteśmy skorumpowaną oligarchią, jak wiele państw dawnego bloku wschodniego.

I nawet jeśli w następnych latach będziemy dostawać z Brukseli mniej środków, to korzyści się nie zmienią. Czym dla gospodarki jest „exit”, przekonują się Brytyjczycy, którzy właśnie wspominają pięć lat rozwodu z UE.

Konkurencja na prawicy sprawi, że antyunijne nastroje będą wzmacniane

Ale walczące o poparcie dwie Konfederacje i PiS będą się na antyunijność prześcigać. Przypomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość w 2015 r. nie było partią antyeuropejską. Dopiero stawało się takie w efekcie sporu o praworządność. Retoryka PiS zaczynała być coraz bardziej antyunijna i suwerenistyczna. W pewnym sensie to działania partii Jarosława Kaczyńskiego otworzyły przestrzeń dla antyunijności jako elementu tożsamości polskiej prawicy. I to stosunek do Unii będzie się stawał coraz ważniejszą linią podziału w polskiej polityce.