Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Donald Tusk ostro o liderze AfD. Wspomniał też o Nawrockim

„Lider AfD, Tino Chrupalla, przeciwnik NATO i UE, który zdążył już ogłosić zwycięstwo Rosji, zaatakował nas za twarde stanowisko wobec Nord Stream 2 i zasugerował, że to Polska mogła stać za wysadzeniem gazociągu. To z tą partią ekipa Karola Nawrockiego próbuje się ostatnio zaprzyjaźnić” — napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

Publikacja: 12.10.2025 18:39

Donald Tusk ostro o liderze AfD. Wspomniał też o Nawrockim

Foto: REUTERS/Kacper Pempel/Liesa Johannssen

Ada Michalak

6 października Donald Tusk wypowiedział się w sprawie zatrzymania w Polsce Wołodymyra Z., podejrzanego o udział w wysadzeniu gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2. Wydania obywatela Ukrainy domagają się Niemcy. – Nie mogę mówić o szczegółach (…) ale chcę, żeby państwo wiedzieli, że kwestie obywatela Ukrainy, któremu niemiecka prokuratura zarzuca udział w wysadzeniu Nord Stream 2, ja w tej kwestii wiele miesięcy temu poprzedniemu kanclerzowi, a także prezydentowi Zełenskiemu przedstawiłem bardzo jasne stanowisko Polski – mówił Tusk. – Z naszego punktu widzenia jedynymi osobami, które powinny wstydzić się i powinny milczeć w kwestii Nord Stream 2 są te osoby, które zdecydowały o budowie Nord Stream 2 – dodał. – Problemem Europy, problemem Ukrainy, Litwy, Polski nie jest to, że wysadzono Nord Stream 2, tylko to, że go zbudowano – zaznaczył premier. 

Czytaj więcej

Angela Merkel
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Polska kontra Niemcy. Tusk, Merkel i cień Nord Stream 2 nad wojną w Ukrainie

Do słów szefa polskiego rządu niedługo później odniósł się w mediach społecznościowych lider AfD Tino Chrupalla. „Premier Tusk odmawia ekstradycji podejrzanego o eksplozję, pomimo europejskiego nakazu aresztowania. Twierdzi, że ekstradycja nie leży w interesie Polski. Słysząc to, zastanawiam się, czy Polska mogła być zamieszana w atak terrorystyczny. Nasza frakcja domaga się wyjaśnień w Bundestagu, w Europie i przed ONZ” — powiedział w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Teraz Tusk zareagował na słowa niemieckiego polityka. 

Reklama
Reklama

Donald Tusk do lidera AfD: Zaatakował nas za twarde stanowisko wobec Nord Stream 2

„Lider AfD, Tino Chrupalla, przeciwnik NATO i UE, który zdążył już ogłosić zwycięstwo Rosji, zaatakował nas za twarde stanowisko wobec Nord Stream 2 i zasugerował, że to Polska mogła stać za wysadzeniem gazociągu. To z tą partią ekipa Karola Nawrockiego próbuje się ostatnio zaprzyjaźnić” — stwierdził premier Donald Tusk we wpisie opublikowanym w serwisie X. 

Sprawa Wołodymyra Z. Niemieckie służby oskarżają go o wysadzenie gazociągu Nord Stream

W poniedziałek warszawski sąd zdecydował, że Wołodymyr Z. trafi do aresztu na 40 dni (prokuratura wnioskowała o 100-dniowy areszt). – Wynika to z tego, że zgodnie z przepisami w pierwszej instancji sprawa powinna zakończyć się w 40 dni. Zatem sąd uznał, że nie ma powodu, aby stosować tymczasowe aresztowanie ponad ten okres – wyjaśniła rzeczniczka prasowa do spraw karnych, sędzia Anna Ptaszek.

Czytaj więcej

Donald Tusk
Polityka
Donald Tusk: Problemem nie jest wysadzenie Nord Stream 2, problemem była jego budowa

Wołodymyr Z. był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wystawionego przez sąd w Niemczech. Pod koniec września zatrzymano go w podwarszawskim Pruszkowie. Niemieckie służby oskarżają Ukraińca o bezpośredni udział w wysadzeniu gazociągu łączącego Rosję z Niemcami jesienią 2022 r.. Wołodymyr Z. miał wypłynąć na Bałtyk jachtem z Rostocku, a następnie zejść pod wodę i umieścić na podmorskiej rurze ładunki wybuchowe.

Podejrzanym o wysadzenie Nord Stream grozi w Niemczech 15 lat więzienia. Jak ujawniły niedawno niemieckie media, wśród nich miała być kobieta – jedna z najlepszych nurków głębinowych Ukrainy i była żołnierka oraz emerytowany funkcjonariusz SBU (Serhij K.). Ten ostatni został pod koniec sierpnia zatrzymany we Włoszech. Włoski sąd zgodził się na jego ekstradycję do Niemiec.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne AFD Miejsca Regiony Europa Niemcy Osoby Donald Tusk Nord Stream 2 Karol Nawrocki

6 października Donald Tusk wypowiedział się w sprawie zatrzymania w Polsce Wołodymyra Z., podejrzanego o udział w wysadzeniu gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2. Wydania obywatela Ukrainy domagają się Niemcy. – Nie mogę mówić o szczegółach (…) ale chcę, żeby państwo wiedzieli, że kwestie obywatela Ukrainy, któremu niemiecka prokuratura zarzuca udział w wysadzeniu Nord Stream 2, ja w tej kwestii wiele miesięcy temu poprzedniemu kanclerzowi, a także prezydentowi Zełenskiemu przedstawiłem bardzo jasne stanowisko Polski – mówił Tusk. – Z naszego punktu widzenia jedynymi osobami, które powinny wstydzić się i powinny milczeć w kwestii Nord Stream 2 są te osoby, które zdecydowały o budowie Nord Stream 2 – dodał. – Problemem Europy, problemem Ukrainy, Litwy, Polski nie jest to, że wysadzono Nord Stream 2, tylko to, że go zbudowano – zaznaczył premier. 

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Donald Tusk prezentuje wykres przedstawiający wzrost dochodu rozporządzalnego
Polityka
Sondaż: Jak Polacy oceniają sytuację gospodarczą kraju?
Zbigniew Ziobro
Polityka
Miłośnicy Lenina wygrali ze Zbigniewem Ziobrą. Ich partia nie zostanie zdelegalizowana
Prezes PiS Jarosław Kaczyński na placu Zamkowym w Warszawie podczas manifestacji zwolenników Prawa i
Polityka
„Nie dajcie się nabrać”. Kaczyński komentuje słowa Tuska o migracji
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Szymon Hołownia
Polityka
Co dalej z Polską 2050? Prof. Jarosław Flis: Potrzebują „zwrotu szczawnickiego”. To są trudne sprawy
Reklama
Reklama
e-Wydanie