Nie żyje Erich von Däniken. Miał 90 lat

Informację o jego śmierci w niedzielę potwierdziła agencji informacyjnej Keystone-SDA jego córka. Cornelia von Däniken poinformowała, że ​​jej ojciec zmarł w szpitalu w Interlaken w kantonie Berno.

Książki, w których twierdził, że istoty pozaziemskie odwiedzały Ziemię już w odległej przeszłości, były powszechnie uznawane za pseudonaukowe, jednak zdobyły sporą popularność.

Szwajcarski pisarz głosił, że istoty pozaziemskie przez tysiąclecia wpływały na rozwój kultur na Ziemi. Zdaniem von Dänikena, przybysze z obcych światów, nazywani „starożytnymi astronautami”, przekazywali ziemskim cywilizacjom technologie oraz religie.

„Wspomnienia z przyszłości” przyniosły sławę Erichowi von Dänikenowi

Sławę przyniosła pisarzowi głównie opublikowana w 1968 r. książka „Wspomnienia z przyszłości”. Autor był tłumaczony na wiele języków. Ukazało się ponad 40 jego książek, które rozeszły się w nakładzie ponad 75 mln egzemplarzy.