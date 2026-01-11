Rzeczpospolita
Wydarzenia
Nie żyje Erich von Däniken. Miał 90 lat

W wieku 90 lat zmarł Erich von Däniken, szwajcarski autor bestsellerów o „starożytnych astronautach” – poinformowała agencja dpa.

Aktualizacja: 11.01.2026 15:24 Publikacja: 11.01.2026 15:16

Erich von Däniken, zdjęcie wykonane w marcu 1996 r.

Erich von Däniken, zdjęcie wykonane w marcu 1996 r.

Foto: PAP/KEYSTONE/Martin Ruetschi

Bartosz Lewicki

Informację o jego śmierci w niedzielę potwierdziła agencji informacyjnej Keystone-SDA jego córka. Cornelia von Däniken poinformowała, że ​​jej ojciec zmarł w szpitalu w Interlaken w kantonie Berno. 

Książki, w których twierdził, że istoty pozaziemskie odwiedzały Ziemię już w odległej przeszłości, były powszechnie uznawane za pseudonaukowe, jednak zdobyły sporą popularność. 

Szwajcarski pisarz głosił, że istoty pozaziemskie przez tysiąclecia wpływały na rozwój kultur na Ziemi. Zdaniem von Dänikena, przybysze z obcych światów, nazywani „starożytnymi astronautami”, przekazywali ziemskim cywilizacjom technologie oraz religie.

fot. Martin St-Amant
Nauka
Nie kosmici lecz szamani

„Wspomnienia z przyszłości” przyniosły sławę Erichowi von Dänikenowi

Sławę przyniosła pisarzowi głównie opublikowana w 1968 r. książka „Wspomnienia z przyszłości”. Autor był tłumaczony na wiele języków. Ukazało się ponad 40 jego książek, które rozeszły się w nakładzie ponad 75 mln egzemplarzy.

Arka Przymierza, symbol pojednania Żydów z Bogiem, stanowiła centrum kultu w czasie wędrówki Izraeli
Historia
Gdzie jest Arka Przymierza?

Zmarłego pisarza „Bild” nazywa „jednym z bardziej kontrowersyjnych autorów na świecie”. Media jednak podkreślają, że von Däniken, mimo szerokiej krytyki ze strony środowiska naukowego, przez dekady pozostawał istotnym głosem w debacie dotyczącej życia pozaziemskiego.

Erich von Däniken i jego pierwszy bestseller

Von Däniken urodził się 14 kwietnia 1935 roku w Zofingen w kantonie Argowia. Publikacją „Rydwany bogów” w 1968 roku von Däniken podbił listy bestsellerów.

Po jego debiucie ukazało się wiele kolejnych książek, dokumentów i seriali telewizyjnych. Von Däniken przeszedł drogę od amatorskiego badacza do przedsiębiorcy, a później założył fundację.

Łącznie von Däniken napisał 49 książek, które sprzedały się w 75 milionach egzemplarzy i zostały przetłumaczone na ponad 30 języków. 

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Niemcy Szwajcaria Kosmos Literatura nauka
