Rosyjscy żołnierze w Pokrowsku w obwodzie donieckim
Przedstawiciele agencji wywiadowczych, z którymi rozmawiali dziennikarze Reutera, ocenili, że Rosja nie jest zainteresowana szybkim zakończeniem wojny. Czterech z nich stwierdziło, że Kreml wykorzystuje rozmowy z USA, by zabiegać o złagodzenie sankcji oraz zawieranie korzystnych porozumień biznesowych.
Ostatnia runda rozmów odbyła się w tym tygodniu w Genewie. Jeden z europejskich szefów wywiadu określił je jako „teatr negocjacyjny”.
Zdaniem europejskich służb między stolicami UE a Białym Domem istnieje zasadnicza różnica w ocenie sytuacji. Zdaniem Kijowa amerykańska administracja chciałaby doprowadzić do zawarcia porozumienia pokojowego do czerwca, przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi do Kongresu. Sam Trump jest przekonany, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie. Europejskie służby wywiadowcze mają w tej kwestii odmienne zdanie.
Czytaj więcej
Prezydent Wołodymyr Zełenski podsumował trójstronne negocjacje w Genewie. Mówi o ogromnych strata...
– Rosja nie dąży do porozumienia pokojowego. Dąży do realizacji swoich celów strategicznych, a te się nie zmieniły – powiedział jeden z rozmówców Reutera. Wśród nich wymienił odsunięcie od władzy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz przekształcenie Ukrainy w „neutralną” strefę buforową wobec Zachodu.
Według jednego z szefów wywiadu kluczowym problemem jest to, że Rosja ani nie chce, ani nie potrzebuje szybkiego pokoju, a jej gospodarka „nie stoi na krawędzi załamania”.
W trakcie trzeciej w 2026 roku rundy rozmów z udziałem negocjatorów z USA nie doszło do przełomu w sprawach zasadniczych, w tym terytorialnych. Moskwa domaga się wycofania sił ukraińskich z pozostałych 20 proc. obwodu donieckiego, których nie kontroluje. Kijów odrzuca te żądania.
Czytaj więcej
W ciągu ostatniego roku liczba cywilnych ofiar wojny w Ukrainie wzrosła o ponad jedną trzecią. Ws...
Część europejskich rozmówców ocenia, że nawet ewentualne przejęcie całego Donbasu nie zrealizuje głównego celu Kremla, jakim jest obalenie prozachodniego rządu w Kijowie. Inny z szefów wywiadu przestrzegł przed przekonaniem, że ustępstwa terytorialne automatycznie doprowadzą do pokoju. Jego zdaniem byłyby raczej początkiem kolejnych rosyjskich żądań.
Stronę amerykańską w rozmowach reprezentują m.in. Steve Witkoff oraz Jared Kushner – wieloletni współpracownicy Trumpa, lecz bez formalnego doświadczenia dyplomatycznego w sprawach Rosji i Ukrainy.
Rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly w odpowiedzi na pytania Reutersa stwierdziła, że anonimowa krytyka nie pomaga działaniom podejmowanym przez USA na rzecz zakończenia wojny. – Prezydent Trump i jego zespół zrobili więcej niż ktokolwiek inny, aby zbliżyć obie strony i doprowadzić do pokoju – podkreśliła.
Czytaj więcej
Sprzedaż leków przeciwdepresyjnych i przeciwlękowych w Rosji potroiła się od czasu pandemii Covid...
Dwóch europejskich urzędników wywiadu wskazało, że Moskwa próbuje rozdzielić rozmowy na dwa tory: jeden dotyczący wojny, drugi – potencjalnej współpracy gospodarczej z USA, obejmującej złagodzenie sankcji.
Prezydent Zełenski ujawnił, że według ukraińskich służb w rozmowach pojawiły się propozycje dwustronnych projektów o wartości nawet 12 bilionów dolarów, przedstawione przez rosyjskiego wysłannika Kiryła Dmitrijewa. Europejscy rozmówcy nie podali szczegółów tych dyskusji.
Część analityków ocenia, że rosyjska gospodarka znajduje się między stagnacją a recesją – w ubiegłym roku wzrost PKB wyniósł około 1 proc. Główna stopa procentowa banku centralnego sięga 15,5 proc., a płynna część Funduszu Dobrobytu Narodowego, wykorzystywana do łatania deficytu budżetowego, zmniejszyła się od 2022 roku o ponad połowę.
Jednocześnie jeden z przedstawicieli wywiadu zaznaczył, że Rosja pozostaje „odpornym społeczeństwem”, zdolnym do znoszenia trudności. Inny ostrzegł jednak przed „bardzo wysokim” ryzykiem finansowym w drugiej połowie 2026 roku, wskazując m.in. na ograniczony dostęp do rynków kapitałowych i wysokie koszty finansowania długu.
Prezydent Wołodymyr Zełenski podsumował trójstronne negocjacje w Genewie. Mówi o ogromnych stratach Rosji na fro...
W czasie trójstronnych negocjacji pokojowych w Genewie z udziałem USA, Ukrainy i Rosji poczyniono „niewielkie, a...
W ciągu ostatniego roku liczba cywilnych ofiar wojny w Ukrainie wzrosła o ponad jedną trzecią. Wszystko wskazuje...
Brytyjski marszałek sir Richard Knighton, szef Sztabu Generalnego brytyjskiej armii oraz Generalny Inspektor Bun...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas