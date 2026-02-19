Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Czy w 2026 roku zakończy się wojna na Ukrainie? Europejski wywiad nie podziela opinii USA

Szefowie pięciu europejskich agencji wywiadowczych są sceptyczni wobec możliwości zawarcia w tym roku porozumienia kończącego wojnę Rosji z Ukrainą – wynika z ich wypowiedzi przekazanych agencji Reutera. To stanowisko wyraźnie odbiega od optymistycznych deklaracji prezydenta USA Donald Trump, który twierdzi, że rozmowy zbliżyły strony do porozumienia „w rozsądnym stopniu”.

Publikacja: 19.02.2026 10:10

Rosyjscy żołnierze w Pokrowsku w obwodzie donieckim

Rosyjscy żołnierze w Pokrowsku w obwodzie donieckim

Foto: Reuters/Russian Defence Ministry

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego europejskie agencje wywiadowcze są sceptyczne wobec zakończenia wojny na Ukrainie w 2026 roku?
  • Jakie są różnice w podejściu do konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a europejskimi stolicami?
  • Co motywuje Rosję do kontynuowania działań wojennych na Ukrainie?
  • Jakie są strategiczne cele Rosji dotyczące Ukrainy?
  • Na czym skupiają się negocjacje między USA a Rosją, według europejskich źródeł?

Przedstawiciele agencji wywiadowczych, z którymi rozmawiali dziennikarze Reutera, ocenili, że Rosja nie jest zainteresowana szybkim zakończeniem wojny. Czterech z nich stwierdziło, że Kreml wykorzystuje rozmowy z USA, by zabiegać o złagodzenie sankcji oraz zawieranie korzystnych porozumień biznesowych.

Ostatnia runda rozmów odbyła się w tym tygodniu w Genewie. Jeden z europejskich szefów wywiadu określił je jako „teatr negocjacyjny”.

Zdaniem europejskich służb między stolicami UE a Białym Domem istnieje zasadnicza różnica w ocenie sytuacji. Zdaniem Kijowa amerykańska administracja chciałaby doprowadzić do zawarcia porozumienia pokojowego do czerwca, przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi do Kongresu. Sam Trump jest przekonany, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie. Europejskie służby wywiadowcze mają w tej kwestii odmienne zdanie.

Czytaj więcej

Nie potrzebuję historycznych wywodów, by zakończyć tę wojnę i przejść do dyplomacji - przekonuje pre
Konflikty zbrojne
Zełenski mówi o dwóch grupach negocjacyjnych. Tylko jedna z nich jest bliżej porozumienia
Reklama
Reklama

Jakie są strategiczne cele Rosji na Ukrainie?

– Rosja nie dąży do porozumienia pokojowego. Dąży do realizacji swoich celów strategicznych, a te się nie zmieniły – powiedział jeden z rozmówców Reutera. Wśród nich wymienił odsunięcie od władzy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz przekształcenie Ukrainy w „neutralną” strefę buforową wobec Zachodu.

Według jednego z szefów wywiadu kluczowym problemem jest to, że Rosja ani nie chce, ani nie potrzebuje szybkiego pokoju, a jej gospodarka „nie stoi na krawędzi załamania”.

W trakcie trzeciej w 2026 roku rundy rozmów z udziałem negocjatorów z USA nie doszło do przełomu w sprawach zasadniczych, w tym terytorialnych. Moskwa domaga się wycofania sił ukraińskich z pozostałych 20 proc. obwodu donieckiego, których nie kontroluje. Kijów odrzuca te żądania.

Czytaj więcej

Rosyjska wojna z ukraińskimi cywilami. Drony „polują” na ludzi
Konflikty zbrojne
Rosyjska wojna z ukraińskimi cywilami. Drony „polują” na ludzi

Przejęcie Donbasu może nie być dla Rosji wystarczające

Część europejskich rozmówców ocenia, że nawet ewentualne przejęcie całego Donbasu nie zrealizuje głównego celu Kremla, jakim jest obalenie prozachodniego rządu w Kijowie. Inny z szefów wywiadu przestrzegł przed przekonaniem, że ustępstwa terytorialne automatycznie doprowadzą do pokoju. Jego zdaniem byłyby raczej początkiem kolejnych rosyjskich żądań.

Stronę amerykańską w rozmowach reprezentują m.in. Steve Witkoff oraz Jared Kushner – wieloletni współpracownicy Trumpa, lecz bez formalnego doświadczenia dyplomatycznego w sprawach Rosji i Ukrainy.

Reklama
Reklama

Rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly w odpowiedzi na pytania Reutersa stwierdziła, że anonimowa krytyka nie pomaga działaniom podejmowanym przez USA na rzecz zakończenia wojny. – Prezydent Trump i jego zespół zrobili więcej niż ktokolwiek inny, aby zbliżyć obie strony i doprowadzić do pokoju – podkreśliła.

Czytaj więcej

Rosjanie sięgają po antydepresanty jak nigdy wcześniej. Wojna silniejsza niż pandemia
Społeczeństwo
Rosjanie sięgają po antydepresanty jak nigdy wcześniej. Wojna silniejsza niż pandemia

Dwóch europejskich urzędników wywiadu wskazało, że Moskwa próbuje rozdzielić rozmowy na dwa tory: jeden dotyczący wojny, drugi – potencjalnej współpracy gospodarczej z USA, obejmującej złagodzenie sankcji.

Prezydent Zełenski ujawnił, że według ukraińskich służb w rozmowach pojawiły się propozycje dwustronnych projektów o wartości nawet 12 bilionów dolarów, przedstawione przez rosyjskiego wysłannika Kiryła Dmitrijewa. Europejscy rozmówcy nie podali szczegółów tych dyskusji.

Rosjanie odporni na kryzys

Część analityków ocenia, że rosyjska gospodarka znajduje się między stagnacją a recesją – w ubiegłym roku wzrost PKB wyniósł około 1 proc. Główna stopa procentowa banku centralnego sięga 15,5 proc., a płynna część Funduszu Dobrobytu Narodowego, wykorzystywana do łatania deficytu budżetowego, zmniejszyła się od 2022 roku o ponad połowę.

Jednocześnie jeden z przedstawicieli wywiadu zaznaczył, że Rosja pozostaje „odpornym społeczeństwem”, zdolnym do znoszenia trudności. Inny ostrzegł jednak przed „bardzo wysokim” ryzykiem finansowym w drugiej połowie 2026 roku, wskazując m.in. na ograniczony dostęp do rynków kapitałowych i wysokie koszty finansowania długu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Władimir Putin Donald Trump Wołodymyr Zełenski
Nie potrzebuję historycznych wywodów, by zakończyć tę wojnę i przejść do dyplomacji - przekonuje pre
Konflikty zbrojne
Zełenski mówi o dwóch grupach negocjacyjnych. Tylko jedna z nich jest bliżej porozumienia
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Ukraińska delegacja w czasie rozmów w Genewie
Konflikty zbrojne
Koniec wojny na Ukrainie o krok bliżej? Nieoficjalnie: Amerykanie mówią o postępach
Rosyjska wojna z ukraińskimi cywilami. Drony „polują” na ludzi
Konflikty zbrojne
Rosyjska wojna z ukraińskimi cywilami. Drony „polują” na ludzi
Gen. Carsten Breuer
Konflikty zbrojne
Ostrzeżenie z Wielkiej Brytanii i Niemiec: Rośnie ryzyko wojny Rosji z NATO
ROP na zakręcie. Bez kompromisu się nie uda
Materiał Promocyjny
ROP na zakręcie. Bez kompromisu się nie uda
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama