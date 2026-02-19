Jakie są strategiczne cele Rosji na Ukrainie?

– Rosja nie dąży do porozumienia pokojowego. Dąży do realizacji swoich celów strategicznych, a te się nie zmieniły – powiedział jeden z rozmówców Reutera. Wśród nich wymienił odsunięcie od władzy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz przekształcenie Ukrainy w „neutralną” strefę buforową wobec Zachodu.

Według jednego z szefów wywiadu kluczowym problemem jest to, że Rosja ani nie chce, ani nie potrzebuje szybkiego pokoju, a jej gospodarka „nie stoi na krawędzi załamania”.

W trakcie trzeciej w 2026 roku rundy rozmów z udziałem negocjatorów z USA nie doszło do przełomu w sprawach zasadniczych, w tym terytorialnych. Moskwa domaga się wycofania sił ukraińskich z pozostałych 20 proc. obwodu donieckiego, których nie kontroluje. Kijów odrzuca te żądania.

Przejęcie Donbasu może nie być dla Rosji wystarczające

Część europejskich rozmówców ocenia, że nawet ewentualne przejęcie całego Donbasu nie zrealizuje głównego celu Kremla, jakim jest obalenie prozachodniego rządu w Kijowie. Inny z szefów wywiadu przestrzegł przed przekonaniem, że ustępstwa terytorialne automatycznie doprowadzą do pokoju. Jego zdaniem byłyby raczej początkiem kolejnych rosyjskich żądań.

Stronę amerykańską w rozmowach reprezentują m.in. Steve Witkoff oraz Jared Kushner – wieloletni współpracownicy Trumpa, lecz bez formalnego doświadczenia dyplomatycznego w sprawach Rosji i Ukrainy.