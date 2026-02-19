„Rosjanie próbowali sprzedać swojej publiczności »udane kroki«, ale im się to nie udało. Nawet ich własna publiczność – nacjonalistyczna, zradykalizowana część rosyjskiego społeczeństwa – nie ufa rządowi i Putinowi. Bo widzą, że na polu bitwy nie ma żadnych sukcesów. Rosja traci teraz 30–35 tysięcy żołnierzy miesięcznie – zabitych lub ciężko rannych. Realnie tracą 156 ludzi, aby zająć jeden kilometr naszego terytorium. A my również prowadzimy działania ofensywne, po których oni to terytorium tracą.” – napisał Zełenski.

„Myślę, że dobrze się stało, iż odbyło się trójstronne spotkanie w Szwajcarii. Szanujemy i doceniamy partnerów z Bliskiego Wschodu oraz z innych krajów. Ale uważam, że skoro wojna toczy się w Europie – powinniśmy znaleźć miejsce w Europie.” – dodał.

Zełenski wskazał, że negocjacje prowadzone w podziale na dwie grupy – wojskową i polityczną. „Jesteśmy bliżej zakończenia negocjacji na ścieżce wojskowej niż politycznej. Dlaczego? Ponieważ wojskowi rozmawiali w formacie trójstronnym o tym, jak opracować misję monitorującą zawieszenie broni – gdy zostanie ono ustanowione, gdy ścieżka polityczna otworzy takie możliwości. Omawiali szczegóły, kwestie techniczne oraz możliwości obu stron. Przede wszystkim Amerykanów, ponieważ to oni odegrają wiodącą rolę w kontrolowaniu. Trwa trudna dyskusja o roli Europejczyków. Dla nas ich rola jest znacząca. To dobrze, że mamy Amerykanów jako partnerów. Ale raz po raz podkreślam, że potrzebujemy również przedstawicieli Europy” – przekazał.

Prezydent Ukrainy poinformował, że jest blisko „projektu dokumentu ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi tego, jak kontrola ma zostać wdrożona natychmiast po zawieszeniu broni”.

Wołodymyr Zełenski: Nie potrzebuję historycznych wywodów, chcę szybkiego zakończenia wojny

Podkreślił również, że wie o tym, że omawiany jest nowy dokument dotyczący relacji NATO – Rosja. „Gdy taki dokument powstanie, mogą omawiać wszystko. Ale dla mnie ważne jest, aby o naszym potencjalnym miejscu w NATO rozmawiali z nami. Nie tylko z Rosjanami – z nami. Bo chodzi o nas. Mogą jednak zrobić to bez nas. Być może czegoś nie wiemy. W każdym razie zareagujemy na ewentualne niespodzianki.” – zapowiedział.