„Zebrane dane wskazują co najmniej na systematyczne lekceważenie z rosyjskiej strony zasad prowadzenia wojny, a w całym szeregu przypadków celowe przestępstwa wojenne” – piszą eksperci niezależnej grupy Conflict Intelligence Team (CIT).
Zebrali oni i przeanalizowali dostępne dane o ofiarach wśród ludności cywilnej w ubiegłym roku, najkrwawszym dla niej od początku wojny. Po obu stronach frontu – w Ukrainie, na okupowanych ukraińskich ziemiach oraz w Rosji – zginęło i zostało rannych 20694 osób, z tego prawie 80 proc. w Ukrainie. Przy tym liczba ofiar pod okupacją i w samej Rosji zmniejszyła się w stosunku do 2024 r. o 6 proc., gdy w Ukrainie wzrosła o 35 proc.
Najwięcej ofiar śmiertelnych było w obwodzie donieckim, gdzie czwarty rok trwają zajadłe walki, a rosyjskie wojska ostrzeliwują wszystkie miejscowości w pobliżu linii frontu. Ale najwięcej rannych było w obwodzie chersońskim, gdzie front zastygł na Dnieprze, a ostatnie walki toczone były latem 2024 r. na ukraińskim przyczółku w Krynkach.
Mimo że z wojskowego punktu widzenia nic tam się teraz nie dzieje, rosyjska armia bez przerwy ostrzeliwuje drugi brzeg rzeki. W Chersoniu, wyzwolonym 11 listopada 2022 r. codziennie powoduje to ofiary. Wraz z rozwojem dronów i pojawieniem się dużych ich ilości w rosyjskiej armii w 2024 r., wyzwolony obszar codziennie jest nimi atakowany. „Uwaga, lecą drony, zaczyna się »polowanie na ludzi«” – ostrzegają się mieszkańcy w internetowych czatach o kolejnych rosyjskich atakach.
CIT zwraca uwagę, że trochę podobnie jest w rosyjskich obwodach biełgorodzkim, briańskim i kurskim, gdzie nie ma już aktywnych działań bojowych, ale atakowane są one ukraińskimi dronami. W rezultacie zginęło tam 219 osób. Ale stanowią one bezpośrednie zaplecze frontu przebiegającego w sąsiednich ukraińskich obwodach charkowskim i sumskim, dlatego są celami uderzeń. Gubernator Biełgorodu wzywał ostatnio mieszkańców, by nie nosili ubrań podobnych do wojskowych, bo to powoduje niepotrzebne ofiary w razie ataku dronów. Można więc sądzić, że tam cywile giną z powodu pomyłek.
Przy tym CIT zauważa, że na terenie Rosji zginęło też 18 osób od bomb lotniczych. Tyle że były to rosyjskie bomby, które odpadły z samolotów lecących na Ukrainę.
Tymczasem dla mieszkańców Chersonia jest oczywistością, że Rosjanie atakują wszystko, co się rusza, a przede wszystkim cywilów na zapleczu. CIT zwraca uwagę, że liczba ofiar cały czas tam rośnie mimo że w ubiegłym roku rosyjska armia „dokonała w tym rejonie masowej rotacji swoich oddziałów”. Według analityków, nie może więc być mowy o „ekscesach pojedynczych wykonawców rozkazów”, lecz jest to celowa kampania terroru w stosunku do ludności cywilnej „zaaprobowana co najmniej na szczeblu rosyjskiego Zgrupowania Dniepr (obsadzającego okupowany brzeg rzeki –red.).
Podobnie sytuacja wygląda z najbardziej krwawymi rosyjskimi atakami powietrznymi na ukraińskie miasta. Najwięcej zginęło 19 listopada w Tarnopolu (38 osób, w tym ośmioro dzieci; trzy osoby nadal są uznawane za zaginione). Dwie rosyjskie rakiety trafiły w wielopiętrowe domy mieszkalne. Najwięcej ofiar (łącznie rannych i zabitych) było zaś 24 czerwca, gdy rosyjskie pociski kierowane spadły na Dnipro, eksplodując w pobliżu pociągu pasażerskiego (21 zabitych, 319 rannych).
Wcześniej, 4 kwietnia rosyjskie rakiety spadły na plac zabaw dla dzieci w Krzywym Rogu, zabijając 20 osób, w tym dziewięcioro dzieci. Kremlowskie ministerstwo obrony ogłosiło, że strzelano „w miejsce, gdzie odbywało się zebranie dowódców oddziałów i zachodnich instruktorów w jednej z restauracji miasta”. W pobliżu placu zabaw rzeczywiście jest restauracja, ale analitycy CIT przejrzeli zapisy jej kamer monitoringu i nie zauważyli tam śladu jakiegokolwiek zebrania w chwili ataku.
Również ONZ próbuje liczyć cywilne ofiary wojny. Według niej od początku inwazji do końca 2025 r. zginęło 15 tys. mieszkańców Ukrainy, a ponad 40 tys. zostało rannych.
Ani jednak CIT, ani ONZ nie odnotowują ofiar ostatniej, najbardziej zbrodniczej kampanii powietrznej Kremla, mianowicie ataków na infrastruktury cywilne ukraińskich miast. W środku najmroźniejszej od wielu lat zimy celami rosyjskich uderzeń są głównie elektrociepłownie, co pozbawia mieszkańców miast prądu i ogrzewania. A mrozy sięgają -20 stopni C, zarówno w Kijowie, jak i bliższych frontu Dnieprze i Zaporożu. Po ostatnim, masowym nalocie na Kijów 12 lutego bez ogrzewania było ok. 2,6 tys. wielopiętrowych bloków mieszkalnych.
– Światło to ja widzę tylko w pracy, w mieszkaniu go nie mam – mówi dziennikarzom robotnik z brygady energetyków pracujący w kijowskiej dzielnicy Obołoń.
Mimo to nigdzie nie ma informacji o osobach zmarłych z wyziębienia, czy to na ulicach, czy w domach. Nie ma również wzmianek o takich przypadkach w korespondencji stamtąd, jak i we wpisach na internetowych forach. Częściowym wyjaśnieniem może być ogromny wybuch społecznej solidarności: pomagają sobie wszyscy i wszędzie. Pozbawieni prądu mieszkańcy kilkunastopiętrowych bloków zrzucają się na zakup generatorów, które, ustawione przed budynkami, dostarczają im elektryczność. Dyżurni pilnują, by nie brakowało w nich paliwa, mieszkające w blokach osoby z wykształceniem technicznym projektują podłączenie generatorów etc.
„W Kijowie zimno i ciemno. Ale patrząc na sąsiadów, którzy wdrapując się piechotą na 20. piętro mają jeszcze siły powiedzieć mi »Dobry wieczór«, na ludzi, którzy przy -15 stopniach urządzają dyskoteki na ulicach, na właścicieli sklepów, którzy wpuszczają tam bezdomne psy i koty, by się ogrzały, czuję, że wokół są żywi ludzie i ich ciepła wystarczy mi do wiosny” – pisze jeden z mieszkańców Kijowa.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
