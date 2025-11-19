04:48
19.11.2025

W nocy działanie zawiesiły trzy rosyjskie lotniska

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował, że loty przyjmować i odprawiać przestały lotniska w Tambowie, Krasnodarze i Gelendżyku. Działanie lotnisk wstrzymano, by zapewnić bezpieczeństwo lotom cywilnym – wynika z komunikatu. 

04:47
19.11.2025

Rosjanie informują o odparciu ataku dronów na obwód rostowski

Informację o odparciu ataku przekazał gubernator obwodu, Jurij Sliusar. Celem ataku miał być rejon kamieński. 

04:44
19.11.2025

Ukraińcy: Pracownikom rosyjskiej zbrojeniówki proponuje się przekazanie części wynagrodzenia na rzecz rosyjskiej armii

Ukraińskie Centrum ds. Walki z Dezinformacją przy Radzie Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy podało, że pracownikom przedsiębiorstw z branży zbrojeniowej w obwodzie czelabińskim zaproponowano, by – w ramach inicjatywy „Czas zwycięstwa” – przekazali część swoich wynagrodzeń na potrzeby rosyjskiej armii. Za uzyskane w ten sposób pieniądze rosyjska armia ma kupować sprzęt wojskowy w przedsiębiorstwie, w którym pracują darczyńcy. 

04:40
19.11.2025

Ukraińcy publikują nagranie ze zniszczenia wyrzutni rakiet chińskiej produkcji przez operatorów dronów

Do zniszczenia wyrzutni rakiet typu 63 miało dojść w rejonie Toreśka w obwodzie donieckim. 

04:38
19.11.2025

Zmasowany atak dronów na Charków. Wielu rannych

Rosjanie mieli użyć do ataku na trzy dzielnice Charkowa co najmniej 19 dronów-kamikadze Gerań-2 – poinformował Ołeh Synehubow, gubernator obwodu charkowskiego. W ataku ranne zostały 32 osoby, w tym dwoje dzieci (w wieku 9 i 13 lat). W mieście wybuchło kilka pożarów. Sześcioro rannych hospitalizowano. Z jednego z bloków mieszkalnych ewakuowano 48 osób. 

04:36
19.11.2025

W nocy Rosjanie poderwali bombowce strategiczne Tu-95MS

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy poinformowało o poderwaniu przez Rosjan sześciu bombowców strategicznych Tu-95MS z lotniska Ołenia znajdującego się w obwodzie murmańskim. 

04:35
19.11.2025

Ukraina jest celem zmasowanego ataku powietrznego ze strony Rosji

Ukraińskie Dowództwo Sił Powietrznych informuje o ataku z użyciem dronów i rakiet. Atakowane są m.in. zachodnie obwody Ukrainy – drony pojawiły się nad obwodami lwowskim i wołyńskim. 

04:32
19.11.2025

Szwedzki minister: Każdy zestrzelony przez Ukraińców rosyjski dron to jeden dron mniej, który mógłby zaatakować Polskę czy Szwecję

Ta wojna ma więc i egzystencjalny wymiar dla naszych krajów – mówi w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim szwedzki minister ds. rozwoju Benjamin Dousa.

 

Czytaj więcej

Benjamin Dousa: Możliwe, że Ukraina wejdzie do UE już za pięć lat
Polityka
Benjamin Dousa: Możliwe, że Ukraina wejdzie do UE już za pięć lat
04:31
19.11.2025

Nie widać nadziei na powrót do rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą

Po raz ostatni ukraińska i rosyjska delegacja za pośrednictwem tureckiego MSZ spotykały się w Stambule pod koniec lipca. Wówczas jedynym sukcesem było porozumienie w sprawie wymiany jeńców. Kwestia całkowitego zawieszenia broni, czego od początku domagał się prezydent USA Donald Trump, utknęła w ślepym zaułku po tym, jak Rosja wysunęła wobec Ukrainy szereg żądań. Kreml domaga się m.in. uznania rosyjskich podbojów nad Dnieprem, wycofania ukraińskich sił zbrojnych z całego terytorium Donbasu, a nawet ograniczenia liczebności armii ukraińskiej. Władimir Putin odrzucił też kilkakrotnie propozycję Kijowa dotyczącą bezpośredniego spotkania z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim.

Czytaj więcej

Władimir Putin odrzucił kilkakrotnie propozycję Kijowa dotyczącą bezpośredniego spotkania z ukraińsk
Konflikty zbrojne
Czy Ukraina i Rosja powrócą do rozmów w Stambule? Putin się nie śpieszy
04:27
19.11.2025

Polska poderwała myśliwce w związku z nocnym atakiem powietrznym Rosji na Ukrainę

„Uwaga. W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w naszej przestrzeni powietrznej operuje polskie i sojusznicze lotnictwo” - głosi komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. „Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości” - informuje Dowództwo Operacyjne. 

04:26
19.11.2025

Jak rozwija się rosyjska ofensywa na wschodzie Ukrainy? (MAPA)

Jak rozwija się rosyjska ofensywa na wschodzie Ukrainy? (stan na 13 listopada 2025 roku)

Jak rozwija się rosyjska ofensywa na wschodzie Ukrainy? (stan na 13 listopada 2025 roku)

Foto: PAP

04:25
19.11.2025

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1364 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1364 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1364 dniu wojny

Foto: PAP

04:24
19.11.2025

Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj:

Czytaj więcej

Ukraiński saper
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1364