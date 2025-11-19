Aktualizacja: 19.11.2025 04:52 Publikacja: 19.11.2025 04:52
Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował, że loty przyjmować i odprawiać przestały lotniska w Tambowie, Krasnodarze i Gelendżyku. Działanie lotnisk wstrzymano, by zapewnić bezpieczeństwo lotom cywilnym – wynika z komunikatu.
Informację o odparciu ataku przekazał gubernator obwodu, Jurij Sliusar. Celem ataku miał być rejon kamieński.
Ukraińskie Centrum ds. Walki z Dezinformacją przy Radzie Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy podało, że pracownikom przedsiębiorstw z branży zbrojeniowej w obwodzie czelabińskim zaproponowano, by – w ramach inicjatywy „Czas zwycięstwa” – przekazali część swoich wynagrodzeń na potrzeby rosyjskiej armii. Za uzyskane w ten sposób pieniądze rosyjska armia ma kupować sprzęt wojskowy w przedsiębiorstwie, w którym pracują darczyńcy.
Do zniszczenia wyrzutni rakiet typu 63 miało dojść w rejonie Toreśka w obwodzie donieckim.
Rosjanie mieli użyć do ataku na trzy dzielnice Charkowa co najmniej 19 dronów-kamikadze Gerań-2 – poinformował Ołeh Synehubow, gubernator obwodu charkowskiego. W ataku ranne zostały 32 osoby, w tym dwoje dzieci (w wieku 9 i 13 lat). W mieście wybuchło kilka pożarów. Sześcioro rannych hospitalizowano. Z jednego z bloków mieszkalnych ewakuowano 48 osób.
Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy poinformowało o poderwaniu przez Rosjan sześciu bombowców strategicznych Tu-95MS z lotniska Ołenia znajdującego się w obwodzie murmańskim.
Ukraińskie Dowództwo Sił Powietrznych informuje o ataku z użyciem dronów i rakiet. Atakowane są m.in. zachodnie obwody Ukrainy – drony pojawiły się nad obwodami lwowskim i wołyńskim.
Ta wojna ma więc i egzystencjalny wymiar dla naszych krajów – mówi w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim szwedzki minister ds. rozwoju Benjamin Dousa.
Ukraina zbudowała jedne z największych sił zbrojnych w Europie. Chcemy je mieć po swojej stronie...
Po raz ostatni ukraińska i rosyjska delegacja za pośrednictwem tureckiego MSZ spotykały się w Stambule pod koniec lipca. Wówczas jedynym sukcesem było porozumienie w sprawie wymiany jeńców. Kwestia całkowitego zawieszenia broni, czego od początku domagał się prezydent USA Donald Trump, utknęła w ślepym zaułku po tym, jak Rosja wysunęła wobec Ukrainy szereg żądań. Kreml domaga się m.in. uznania rosyjskich podbojów nad Dnieprem, wycofania ukraińskich sił zbrojnych z całego terytorium Donbasu, a nawet ograniczenia liczebności armii ukraińskiej. Władimir Putin odrzucił też kilkakrotnie propozycję Kijowa dotyczącą bezpośredniego spotkania z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim.
Ukraina i Rosja wracają do rozmów stambulskich w sprawie wymiany jeńców. Nie ma mowy o zawieszeni...
„Uwaga. W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w naszej przestrzeni powietrznej operuje polskie i sojusznicze lotnictwo” - głosi komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. „Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości” - informuje Dowództwo Operacyjne.
Jak rozwija się rosyjska ofensywa na wschodzie Ukrainy? (stan na 13 listopada 2025 roku)
Foto: PAP
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1364 dniu wojny
Foto: PAP
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wielka Brytania zamierza...
