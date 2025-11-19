04:48 W nocy działanie zawiesiły trzy rosyjskie lotniska

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował, że loty przyjmować i odprawiać przestały lotniska w Tambowie, Krasnodarze i Gelendżyku. Działanie lotnisk wstrzymano, by zapewnić bezpieczeństwo lotom cywilnym – wynika z komunikatu.

04:47 Rosjanie informują o odparciu ataku dronów na obwód rostowski

Informację o odparciu ataku przekazał gubernator obwodu, Jurij Sliusar. Celem ataku miał być rejon kamieński.

04:44 Ukraińcy: Pracownikom rosyjskiej zbrojeniówki proponuje się przekazanie części wynagrodzenia na rzecz rosyjskiej armii

Ukraińskie Centrum ds. Walki z Dezinformacją przy Radzie Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy podało, że pracownikom przedsiębiorstw z branży zbrojeniowej w obwodzie czelabińskim zaproponowano, by – w ramach inicjatywy „Czas zwycięstwa” – przekazali część swoich wynagrodzeń na potrzeby rosyjskiej armii. Za uzyskane w ten sposób pieniądze rosyjska armia ma kupować sprzęt wojskowy w przedsiębiorstwie, w którym pracują darczyńcy.

04:40 Ukraińcy publikują nagranie ze zniszczenia wyrzutni rakiet chińskiej produkcji przez operatorów dronów

Do zniszczenia wyrzutni rakiet typu 63 miało dojść w rejonie Toreśka w obwodzie donieckim.

04:38 Zmasowany atak dronów na Charków. Wielu rannych

Rosjanie mieli użyć do ataku na trzy dzielnice Charkowa co najmniej 19 dronów-kamikadze Gerań-2 – poinformował Ołeh Synehubow, gubernator obwodu charkowskiego. W ataku ranne zostały 32 osoby, w tym dwoje dzieci (w wieku 9 i 13 lat). W mieście wybuchło kilka pożarów. Sześcioro rannych hospitalizowano. Z jednego z bloków mieszkalnych ewakuowano 48 osób.

04:36 W nocy Rosjanie poderwali bombowce strategiczne Tu-95MS

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy poinformowało o poderwaniu przez Rosjan sześciu bombowców strategicznych Tu-95MS z lotniska Ołenia znajdującego się w obwodzie murmańskim.

04:35 Ukraina jest celem zmasowanego ataku powietrznego ze strony Rosji

Ukraińskie Dowództwo Sił Powietrznych informuje o ataku z użyciem dronów i rakiet. Atakowane są m.in. zachodnie obwody Ukrainy – drony pojawiły się nad obwodami lwowskim i wołyńskim.

04:32 Szwedzki minister: Każdy zestrzelony przez Ukraińców rosyjski dron to jeden dron mniej, który mógłby zaatakować Polskę czy Szwecję

Ta wojna ma więc i egzystencjalny wymiar dla naszych krajów – mówi w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim szwedzki minister ds. rozwoju Benjamin Dousa.

04:31 Nie widać nadziei na powrót do rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą

Po raz ostatni ukraińska i rosyjska delegacja za pośrednictwem tureckiego MSZ spotykały się w Stambule pod koniec lipca. Wówczas jedynym sukcesem było porozumienie w sprawie wymiany jeńców. Kwestia całkowitego zawieszenia broni, czego od początku domagał się prezydent USA Donald Trump, utknęła w ślepym zaułku po tym, jak Rosja wysunęła wobec Ukrainy szereg żądań. Kreml domaga się m.in. uznania rosyjskich podbojów nad Dnieprem, wycofania ukraińskich sił zbrojnych z całego terytorium Donbasu, a nawet ograniczenia liczebności armii ukraińskiej. Władimir Putin odrzucił też kilkakrotnie propozycję Kijowa dotyczącą bezpośredniego spotkania z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim.

04:27 Polska poderwała myśliwce w związku z nocnym atakiem powietrznym Rosji na Ukrainę

„Uwaga. W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w naszej przestrzeni powietrznej operuje polskie i sojusznicze lotnictwo” - głosi komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. „Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości” - informuje Dowództwo Operacyjne.

04:26 Jak rozwija się rosyjska ofensywa na wschodzie Ukrainy? (MAPA)

Jak rozwija się rosyjska ofensywa na wschodzie Ukrainy? (stan na 13 listopada 2025 roku) Foto: PAP

04:25 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1364 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1364 dniu wojny Foto: PAP

