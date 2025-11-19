Aktualizacja: 19.11.2025 15:06 Publikacja: 19.11.2025 14:52
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa
Foto: PAP/Przemysław Piątkowski
We wtorek Donald Tusk poinformował w Sejmie, że dywersji na linii kolejowej Warszawa–Lublin dokonało dwóch obywateli Ukrainy, współpracujących z Rosjanami, którzy dotarli do Polski z terytorium Białorusi. Sabotaż miał doprowadzić do katastrofy w ruchu kolejowym – na torach w rejonie miejscowości Mika wysadzono ładunek wybuchowy w momencie, gdy przejeżdżał tamtędy pociąg towarowy. W innym miejscu na torach umieszczono metalową obejmę, która miała doprowadzić do wykolejenia pociągu.
- W ostatnich miesiącach udaremniliśmy wiele aktów dywersji wymierzonych w państwo polskie – mówił na konferencji prasowej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - Te wszystkie wydarzenia, które mają miejsce w ostatnich miesiącach - wiele z nich udaremnionych – pokazują skalę zagrożeń. Ponad 70 osób jest podejrzanych, duża część, ponad 50, ma już postawione zarzuty. To działania wobec tych, którzy działają na korzyść obcego wywiadu - dodał.
- Wielu działań służb specjalnych, policji, a także wsparcia ze strony sił zbrojnych, na przykład Wojsk Obrony Terytorialnej, nie dostrzega się na co dzień, ponieważ udaremnienie nie jest spektakularne. Udaremnienie jest akcją profilaktyczną, prewencyjną - każdego dnia i każdego tygodnia. Po pierwsze dziękuję funkcjonariuszom służb specjalnych, funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej oraz żołnierzom Wojska Polskiego i wszystkich służb zaangażowanych w dbanie o bezpieczeństwo – przekazał Kosiniak-Kamysz.
- W stolicach europejskich często możecie spotkać żołnierzy na ulicach, obserwować te działania pozamilitarne wojska. Polska jest do tego gotowa. Mamy trzecią co do wielkości armię. Już od kilkudziesięciu godzin, wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei, WOT-owcy i Terytorialsi patrolują linie kolejowe i miejsca, które są najbardziej narażone na ataki dywersyjne i sabotażowe - powiedział.
Przeciwko dywersji zostanie powołana operacja pod kryptonimem „Horyzont ”. Celem będzie obrona infrastruktury krytycznej, a do zapewnienia bezpieczeństwa skierowanych będzie ok. 10 tys. żołnierzy.
- Polska, pomimo presji, jaką się na nią wywiera, będzie działać normalnie i dalej się rozwijać. Jestem przekonany, że dzięki wsparciu Sił Zbrojnych możliwe będzie zbudowanie silniejszej odporności państwa, w tym infrastruktury krytycznej, która służy również Siłom Zbrojnym. Działania zamierzamy rozpocząć 21 listopada, a do udziału w nich zaangażujemy do 10 tysięcy żołnierzy ze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych – mówił Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. Wiesław Kukuła.
„Prezes Rady Ministrów Donald Tusk podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy (CHARLIE) na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., obowiązujący do 28 lutego 2026 r.”– poinformowało we wtorek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w serwisie X.
1) wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym, godzącego w:
a) bezpieczeństwo lub porządek publiczny albo
b) bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, albo
c) bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
3) uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
