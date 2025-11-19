We wtorek Donald Tusk poinformował w Sejmie, że dywersji na linii kolejowej Warszawa–Lublin dokonało dwóch obywateli Ukrainy, współpracujących z Rosjanami, którzy dotarli do Polski z terytorium Białorusi. Sabotaż miał doprowadzić do katastrofy w ruchu kolejowym – na torach w rejonie miejscowości Mika wysadzono ładunek wybuchowy w momencie, gdy przejeżdżał tamtędy pociąg towarowy. W innym miejscu na torach umieszczono metalową obejmę, która miała doprowadzić do wykolejenia pociągu.

Reklama Reklama

- W ostatnich miesiącach udaremniliśmy wiele aktów dywersji wymierzonych w państwo polskie – mówił na konferencji prasowej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - Te wszystkie wydarzenia, które mają miejsce w ostatnich miesiącach - wiele z nich udaremnionych – pokazują skalę zagrożeń. Ponad 70 osób jest podejrzanych, duża część, ponad 50, ma już postawione zarzuty. To działania wobec tych, którzy działają na korzyść obcego wywiadu - dodał.

- Wielu działań służb specjalnych, policji, a także wsparcia ze strony sił zbrojnych, na przykład Wojsk Obrony Terytorialnej, nie dostrzega się na co dzień, ponieważ udaremnienie nie jest spektakularne. Udaremnienie jest akcją profilaktyczną, prewencyjną - każdego dnia i każdego tygodnia. Po pierwsze dziękuję funkcjonariuszom służb specjalnych, funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej oraz żołnierzom Wojska Polskiego i wszystkich służb zaangażowanych w dbanie o bezpieczeństwo – przekazał Kosiniak-Kamysz.

- W stolicach europejskich często możecie spotkać żołnierzy na ulicach, obserwować te działania pozamilitarne wojska. Polska jest do tego gotowa. Mamy trzecią co do wielkości armię. Już od kilkudziesięciu godzin, wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei, WOT-owcy i Terytorialsi patrolują linie kolejowe i miejsca, które są najbardziej narażone na ataki dywersyjne i sabotażowe - powiedział.