Niemcy: Trzęsienie ziemi w landach wschodnich

Prawdziwego trzęsienia ziemi niemieckie media spodziewają się jesienią w wyniku wyborów w dwu landach wschodnich Saksonii-Anhalt oraz Meklemburgii-Pomorzu Przednim. W obu króluje sondażowo ksenofobiczna, skrajnie prawicowa i antyunijna ale ciesząca się amerykańskim wsparciem Alternatywa dla Niemiec (AfD). W Saksonii Anhalt AfD ma obecnie 40 proc. poparcia. Jeżeli nic się nie zmieni, partia ta może tam uzyskać bezwzględną większość i wyznaczyć premiera landu. Znaczenia takiego rozwoju wydarzeń nie sposób przecenić zarówno w kontekście wpływu na scenę polityczną, jak i perspektywy dalszego wzrostu popularności AfD.

Utworzenie kordonu sanitarnego w Saksonii Anhalt blokującego AfD drogę do władzy byłoby możliwe jedynie poprzez zawarcie sojuszu z udziałem CDU, SPD, populistycznej partii lewicowej BSW oraz ugrupowania Lewica (Die Linke). Jednak na niedawnym zjeździe partyjnym CDU wykluczyła jakąkolwiek współpracę nie tylko z AfD, ale i postkomunistami z Lewicy, ułatwiając zadanie AfD.

Podobnie wygląda sytuacja w Meklemburgii, gdzie AfD ma 38 proc. poparcia i jej wykluczenie z udziału w rządach byłoby możliwe jedynie przy udziale w koalicji rządowej ugrupowania Lewicy. I tu obowiązują ustalenia partyjnego zjazdu CDU.

AfD może rządzić przy granicy z Polską

Daje to nadzieję skrajnej nacjonalistycznej prawicy z AfD nie tylko na zdobycie władzy w Saksonii-Anhalt , ale także w graniczącej z Polską Meklemburgii.

— Spełnieniem marzeń AfD zmieniłoby nie tylko układ sił w Bundesracie, drugiej izbie niemieckiego parlamentu składającej się z przedstawicieli landów, ale i zmieniłoby nie do poznania klimat polityczny w Niemczech — mówi „Rzeczpospolitej” prof. Stefan Troebst, historyk śledzący polityczną drogę AfD. Podkreśla, że konsekwencją sukcesu tej partii byłaby także zmiana stosunku do Niemiec przez jej partnerów, zwłaszcza z UE. Obawiają się oni o wynik kolejnych wyborów za trzy lata do Bundestagu, w których AfD mogłaby uzyskać wpływ na rząd federalny. Partia ma obecnie 27 proc. poparcia i w niektórych sondażach jest nawet notowana wyżej niż CDU. Jest drugą siłą w Bundestagu i ma ambicje na uzyskanie pierwszeństwa. Jest też ugrupowaniem prorosyjskim, a współprzewodniczący Tino Chrupalla mówi otwarcie: „ Putin nic mi nie zrobił. Nie ma zagrożenia ze strony Rosji dla Niemiec”. Wołodymyra Zełenskiego nazywa „żebrzącym prezydentem”. Współprzewodnicząca Alice Weidel dodaje, że nie można posądzać Rosji o to, że nie chce pokoju.