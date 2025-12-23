Mühlmann korzysta z uprawnień, jakie daje mu zasiadanie w landtagu (lokalnym parlamencie) Turyngii, by skłądać interpelacje domagając się od lokalnego rządu informacji m.in. na temat środków ochrony antydronowej i szczegółów dotyczących transportów dostaw zachodniej broni na Ukrainę.

Reklama Reklama

Osiem pytań lokalnego polityka AfD o drony i obronę przeciwdronową jednego dnia

„Jakie informacje posiada rząd stanowy na temat skali tranzytu sprzętu wojskowego przez Turyngię od 2022 roku (podzielone na rok, typ transportu [drogowy, kolejowy], liczbę transportów i znane miejsca postojów” - pytał Mühlmann w interpelacji z września.

W czerwcu tylko jednego dnia Mühlmann złożył osiem interpelacji dotyczących dronów i możliwości lokalnej policji w zakresie ochrony antydronowej. „Jakie techniczne systemy obrony przeciwdronowej są znane policji z Turyngii (...) i na jaką skalę były testowane pod kątem funkcjonalności” - pytał.

Polityk zaprzecza, jakoby zadając takie pytania działał w interesie Rosji. Mimo to minister Maier w rozmowie z dziennikiem „Handelsblatt” powiedział, że „trudno nie odnieść wrażenia, iż AfD realizuje listę zadań wyznaczonych przez Kreml”.