Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Czy politycy niemieckiej AfD zbierają informacje cenne dla rosyjskiego wywiadu?

Ringo Mühlmann, polityk AfD zasiadający w parlamencie lokalnym w Turyngii, składa regularne pytania dotyczące m.in. środków lokalnej obrony przed dronami. Minister spraw wewnętrznych Turyngii Georg Maier (SPD) sugeruje, że Mühlmann i inni członkowie AfD mogą zbierać informacje, na których zależy rosyjskiemu wywiadowi. O sprawie pisze „Politico”.

Publikacja: 23.12.2025 09:02

Politycy AfD pytają m.in. o transporty pomocy wojskowej na Ukrainę

Politycy AfD pytają m.in. o transporty pomocy wojskowej na Ukrainę

Foto: PAP/EPA

Artur Bartkiewicz

Mühlmann korzysta z uprawnień, jakie daje mu zasiadanie w landtagu (lokalnym parlamencie) Turyngii, by skłądać interpelacje domagając się od lokalnego rządu informacji m.in. na temat środków ochrony antydronowej i szczegółów dotyczących transportów dostaw zachodniej broni na Ukrainę. 

Osiem pytań lokalnego polityka AfD o drony i obronę przeciwdronową jednego dnia

„Jakie informacje posiada rząd stanowy na temat skali tranzytu sprzętu wojskowego przez Turyngię od 2022 roku (podzielone na rok, typ transportu [drogowy, kolejowy], liczbę transportów i znane miejsca postojów” - pytał Mühlmann w interpelacji z września. 

Czytaj więcej

Friedrich Merz
Dyplomacja
Czas Friedricha Merza. Kanclerz ostatecznie zrywa z polityką wschodnią Angeli Merkel

W czerwcu tylko jednego dnia Mühlmann złożył osiem interpelacji dotyczących dronów i możliwości lokalnej policji w zakresie ochrony antydronowej. „Jakie techniczne systemy obrony przeciwdronowej są znane policji z Turyngii (...) i na jaką skalę były testowane pod kątem funkcjonalności” - pytał.

Polityk zaprzecza, jakoby zadając takie pytania działał w interesie Rosji. Mimo to minister Maier w rozmowie z dziennikiem „Handelsblatt” powiedział, że „trudno nie odnieść wrażenia, iż AfD realizuje listę zadań wyznaczonych przez Kreml”.

Reklama
Reklama

- To co mnie uderzyło, to niezwykłe zainteresowanie infrastrukturą krytyczną i działaniem służb bezpieczeństwa w Turyngii, zwłaszcza w zakresie tego, jak radzą sobie z zagrożeniami hybrydowymi – mówi Maier w rozmowie z „Politico”. - Nagle kwestie geopolityczne odgrywają rolę w ich (AfD – red.) pytaniach, chociaż parlament landowy Turyngii nie odpowiada za politykę zagraniczną lub obronną - dodaje. 

70 proc.

Od 2020 roku za tyle pytań związanych z bezpieczeństwem skierowanych do władz Turyngii odpowiadają politycy AfD

AfD głosi postulaty, które ich przeciwnicy określają mianem prorosyjskich. Partia popiera odnowienie więzi gospodarczych z Rosją, wznowienie importu rosyjskiego gazu, domaga się też wstrzymania dostaw pomocy wojskowej z Niemiec na Ukrainę. Parlamentarzystka Zielonych Irene Mihalic w ubiegłym miesiącu nazwała AfD - która według sondaży jest dziś najpopularniejszą partią w Niemczech - „koniem trojańskim Władimira Putina” w Niemczech. AfD objęta jest w Niemczech politycznym „kordonem sanitarnym” - establishmentowe partie wykluczają możliwość współpracy z nią i dopuszczenia partii do udziału we władzy. 

To co mnie uderzyło, to niezwykłe zainteresowanie infrastrukturą krytyczną i działaniem służb bezpieczeństwa w Turyngii, zwłaszcza w zakresie tego, jak radzą sobie z zagrożeniami hybrydowymi

Georg Maier, szef MSW Turyngii

Polityk AfD tłumaczy: Ja pytam, ministrowie nie muszą odpowiadać

Politycy AfD odrzucają oskarżenia o prorosyjskość, a także sugestie, że zbierają informacje dla rosyjskiego wywiadu. Tino Chrupalla, jeden z liderów partii, pytania Mühlmanna na temat transportów broni na Ukrainę tłumaczył tym, że „obywatele mają uprawnione obawy związane z tym co widzą i czego doświadczają na drogach każdego dnia”. - To uprawnione pytania od członka parlamentu, który jest zaniepokojony i który traktuje lęki i potrzeby obywateli poważnie - dodał w jednym z programów telewizyjnych zarzucając przeciwnikom AfD formułowanie oskarżeń, których nie są w stanie dowieść. 

Sam Mühlmann przekonuje, że lokalne władze nie są zobligowane do przekazywania w odpowiedzi na jego pytania informacji wrażliwych lub niejawnych. - Jeśli w którymś momencie odpowiedź stwarza zagrożenie (...) to nie moja wina, tylko ministra, bo ujawnił informację, której nie powinien był ujawnić - tłumaczy. 

Reklama
Reklama

„Spiegel” podaje, że od 2020 roku lokalni parlamentarzyści AfD zadali ponad 7 tys. związanych z bezpieczeństwem pytań lokalnym rządom. To 1/3 wszystkich takich pytań zadanych w tym okresie. W Turyngii partia odpowiada za ok. 70 proc. tego rodzaju pytań we wskazanym okresie. Na forum Bundestagu posłowie AfD odpowiadają za 60 proc. interpelacji dotyczących bezpieczeństwa. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne AFD Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Niemcy Rosja
Donald Trump zaprezentował okręt nowego typu
Polityka
USA będą budować pancerniki „klasy Trump”. „100 razy potężniejsze” od dzisiejszych okrętów
Górny rząd: Donald Trump, Michael Randrianirina, Timur Mindicz, Ulrich Siegmund, Jordan Bardella. Do
Polityka
Najważniejsi gracze 2025. Subiektywny ranking Jerzego Haszczyńskiego
Steve Witkoff, Marco Rubio i Jared Kushner
Polityka
Rywalizacja Witkoff-Rubio. Nie tylko Rosja jest problemem Ukrainy
Parada wojskowa z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Pekinie, Chiny, 3 września 20
Polityka
Raport Pentagonu: Chiny rozmieszczają rakiety balistyczne na polach silosowych
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Rząd premier Japonii Sanae Takaichi zaostrzy przepisy dotyczące uzyskiwania obywatelstwa Japonii
Polityka
Będzie trudniej zostać Japończykiem. Rząd zaostrza wymagania
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama