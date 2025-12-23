Aktualizacja: 23.12.2025 10:02 Publikacja: 23.12.2025 09:02
Politycy AfD pytają m.in. o transporty pomocy wojskowej na Ukrainę
Mühlmann korzysta z uprawnień, jakie daje mu zasiadanie w landtagu (lokalnym parlamencie) Turyngii, by skłądać interpelacje domagając się od lokalnego rządu informacji m.in. na temat środków ochrony antydronowej i szczegółów dotyczących transportów dostaw zachodniej broni na Ukrainę.
„Jakie informacje posiada rząd stanowy na temat skali tranzytu sprzętu wojskowego przez Turyngię od 2022 roku (podzielone na rok, typ transportu [drogowy, kolejowy], liczbę transportów i znane miejsca postojów” - pytał Mühlmann w interpelacji z września.
W czerwcu tylko jednego dnia Mühlmann złożył osiem interpelacji dotyczących dronów i możliwości lokalnej policji w zakresie ochrony antydronowej. „Jakie techniczne systemy obrony przeciwdronowej są znane policji z Turyngii (...) i na jaką skalę były testowane pod kątem funkcjonalności” - pytał.
Polityk zaprzecza, jakoby zadając takie pytania działał w interesie Rosji. Mimo to minister Maier w rozmowie z dziennikiem „Handelsblatt” powiedział, że „trudno nie odnieść wrażenia, iż AfD realizuje listę zadań wyznaczonych przez Kreml”.
- To co mnie uderzyło, to niezwykłe zainteresowanie infrastrukturą krytyczną i działaniem służb bezpieczeństwa w Turyngii, zwłaszcza w zakresie tego, jak radzą sobie z zagrożeniami hybrydowymi – mówi Maier w rozmowie z „Politico”. - Nagle kwestie geopolityczne odgrywają rolę w ich (AfD – red.) pytaniach, chociaż parlament landowy Turyngii nie odpowiada za politykę zagraniczną lub obronną - dodaje.
AfD głosi postulaty, które ich przeciwnicy określają mianem prorosyjskich. Partia popiera odnowienie więzi gospodarczych z Rosją, wznowienie importu rosyjskiego gazu, domaga się też wstrzymania dostaw pomocy wojskowej z Niemiec na Ukrainę. Parlamentarzystka Zielonych Irene Mihalic w ubiegłym miesiącu nazwała AfD - która według sondaży jest dziś najpopularniejszą partią w Niemczech - „koniem trojańskim Władimira Putina” w Niemczech. AfD objęta jest w Niemczech politycznym „kordonem sanitarnym” - establishmentowe partie wykluczają możliwość współpracy z nią i dopuszczenia partii do udziału we władzy.
Georg Maier, szef MSW Turyngii
Politycy AfD odrzucają oskarżenia o prorosyjskość, a także sugestie, że zbierają informacje dla rosyjskiego wywiadu. Tino Chrupalla, jeden z liderów partii, pytania Mühlmanna na temat transportów broni na Ukrainę tłumaczył tym, że „obywatele mają uprawnione obawy związane z tym co widzą i czego doświadczają na drogach każdego dnia”. - To uprawnione pytania od członka parlamentu, który jest zaniepokojony i który traktuje lęki i potrzeby obywateli poważnie - dodał w jednym z programów telewizyjnych zarzucając przeciwnikom AfD formułowanie oskarżeń, których nie są w stanie dowieść.
Sam Mühlmann przekonuje, że lokalne władze nie są zobligowane do przekazywania w odpowiedzi na jego pytania informacji wrażliwych lub niejawnych. - Jeśli w którymś momencie odpowiedź stwarza zagrożenie (...) to nie moja wina, tylko ministra, bo ujawnił informację, której nie powinien był ujawnić - tłumaczy.
„Spiegel” podaje, że od 2020 roku lokalni parlamentarzyści AfD zadali ponad 7 tys. związanych z bezpieczeństwem pytań lokalnym rządom. To 1/3 wszystkich takich pytań zadanych w tym okresie. W Turyngii partia odpowiada za ok. 70 proc. tego rodzaju pytań we wskazanym okresie. Na forum Bundestagu posłowie AfD odpowiadają za 60 proc. interpelacji dotyczących bezpieczeństwa.
