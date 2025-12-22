Z tego artykułu się dowiesz: Jakie nastroje dominują w niemieckich firmach?

Co mówi barometr zatrudnienia?

Jakie są konsekwencje zmian klimatu w biznesie?

– Firmy pozostają bardzo ostrożne, nigdzie nie widać optymizmu – mówi Klaus Wohlrabe, dyrektor ds. badań w monachijskim instytucie ifo. – Niemal żadna branża nie jest naprawdę optymistyczna co do roku 2026 – dodaje.

Z najnowszego badania instytut ifo wynika, że sceptycyzm króluje we wszystkich sektorach gospodarki, co potwierdzają prognozy Bundesbanku. Nastroje się nieco różnią w różnych branżach, wyjątkowo pozytywnie prezentuje się sektor urządzeń elektrycznych, w którym odsetek optymistycznych wskazań (27,1 proc.) przewyższa odsetek pesymistycznych (12,7 proc.). Ogółem jednak w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych daleko do optymizmu – 18,2 proc. firm spodziewa się poprawy w 2026 r., a 55,3 proc. przedsiębiorstw produkcyjnych oczekuje, że sytuacja pozostanie bez zmian, 26,5 proc. oczekuje pogorszenia koniunktury.

Jeszcze mniej optymistów jest wśród usługodawców, których jedynie 14 proc. ma nadzieję na poprawę, a 23,2 proc. oczekuje niekorzystnego rozwoju sytuacji. Szczególnie złe nastroje panują w handlu, gdzie aż 32,5 proc. spodziewa się pogorszenia.