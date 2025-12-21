Reklama
Bundesbank ostrzega. Powolne ożywienie mimo miliardowych wydatków

Niemiecka gospodarka będzie jedynie stopniowo wychodzić z wieloletniej recesji – ostrzegł Bundesbank w najnowszej prognozie. Dokument ten studzi nadzieje na szybkie odbicie, które miało zostać zapoczątkowane przez ofensywę inwestycyjną Berlina.

Publikacja: 21.12.2025 17:14

Foto: Krisztian Bocsi/Bloomberg

gwol

W piątek bank centralny obniżył prognozę wzrostu PKB na 2026 r. o 0,1 pkt. proc., do poziomu 0,6 proc. Choć jednocześnie podniesiono prognozę na 2027 r. o tę samą wartość (do 1,3 proc.), bank podkreślił, że ryzyka dla tych szacunków „są wyraźnie skierowane w dół”. Nowe dane sugerują, że niemiecki PKB powróci do poziomu sprzed recesji dopiero pod koniec 2026 r.

Ekonomiści, inwestorzy oraz rząd liczyli, że dodatkowe inwestycje (m.in. na obronność) o wartości 1 bln euro ożywią największą gospodarkę Europy, pozostającą w stagnacji od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Czytaj więcej

Joachim Nagel, prezes Bundesbanku
Banki
Bundesbank pierwszy raz ze stratą. Była do przewidzenia?

Wydatki publiczne pomogą gospodarce Niemiec, ale z opóźnieniem

Prezes Bundesbanku Joachim Nagel wskazał, że przyszłoroczne odbicie będzie wspierane przez wzrost wydatków publicznych oraz stopniowe ożywienie eksportu, w miarę jak nakłady na infrastrukturę i wojsko zaczną oddziaływać na całą gospodarkę. Zaznaczył jednak, że choć pierwsze oznaki tych impulsów są już widoczne, „istotne wsparcie dla wzrostu gospodarczego pojawi się dopiero w ciągu nadchodzącego roku”.

Prognoza Bundesbanku nie uwzględnia statystycznego efektu większej liczby dni roboczych w przyszłym roku, który ma podnieść raportowany wzrost PKB o dodatkowe 0,3 pkt. proc. (do poziomu 0,9 proc.). Nawet przy takim założeniu wynik ten pozostaje niższy od rządowych oczekiwań na poziomie 1,3 proc.

Prognozy fiskalne są alarmujące: deficyt budżetowy ma niemal się podwoić – z 2,5 proc. w roku bieżącym do 4,8 proc. w 2028 r. W tym samym czasie zadłużenie Niemiec wzrośnie z 62 proc. do 68 proc. PKB. Deficyt w 2028 r. byłby tym samym najwyższy od czasu zjednoczenia Niemiec, przewyższając wskaźniki odnotowane podczas globalnego kryzysu finansowego oraz pandemii COVID-19.

Równocześnie pozapłacowe koszty pracy wzrosną w ciągu najbliższych trzech lat o blisko jedną dziesiątą, osiągając rekordowy poziom 44,5 proc. funduszu płac. Wzrost ten wynika głównie z rosnących kosztów opieki zdrowotnej i świadczeń socjalnych.

Czytaj więcej

Narastający w Europie sprzeciw wobec działań Donalda Trumpa ma nowe, złote oblicze
Finanse
Europa może wycofać swoje złoto z USA. Niemcy i Włochy pod presją

Inflacja będzie wygasać wolniej, niż zakładano

Choć Bundesbank dostrzega „pierwsze oznaki wzrostu zamówień publicznych”, zaznacza, że brakuje dowodów na „wyraźne ożywienie aktywności gospodarczej wynikające z wyższych wydatków państwa”.

Jednocześnie inflacja będzie wygasać wolniej, niż zakładano. Według szacunków wyniesie ona 2,3 proc. w tym roku oraz 2,2 proc. w 2026 r., utrzymując się powyżej celu EBC (2 proc.) – głównie z powodu silnej presji płacowej.

Niemcy znajdują się „w ewidentnej recesji od końca 2022 r.” i ponownie odnotowały spadek PKB w drugim oraz trzecim kwartale bieżącego roku.

Bank centralny ostrzegł również, że ofensywa zadłużeniowa rządu kanclerza Friedricha Merza zwiększy potencjał wzrostu gospodarczego jedynie o 0,35–0,5 pkt proc. Powodem jest fakt, że około 250 mld euro nowego długu zostanie przeznaczone na cele konsumpcyjne – takie jak wydatki socjalne, obniżki podatków i koszty bieżące – zamiast na inwestycje infrastrukturalne.

„Długoterminowe efekty wzrostowe, czyli realny wpływ na potencjał produkcyjny gospodarki, będą do 2028 r. bardzo skromne i pozostaną ograniczone również w kolejnych latach” – podsumował Bundesbank.

Źródło: rp.pl, ft.com

