Bundesbank pierwszy raz ze stratą. Była do przewidzenia?

Europejski Bank Centralny podnosił kilkakrotnie od 2022 r. stopy procentowe w ramach walki z inflacją w strefie euro, w czerwcu 2023 r. obniżył je pierwszy raz, gdy ceny uspokoiły się.

Malejące przychody Bundesbanku

Wyższe stopy EBC wpłynęły na większe koszty banków centralnych krajów ze wspólną walutą. Bundesbank przekazywał bankom komercyjnym więcej pieniędzy za ich krótkoterminowe depozyty (stracił na tym w 2024 r. 13,1 mld euro, rok wcześniej – 13,8 mld) niż otrzymuje wpływów. Jednocześnie zmalały jego przychody, bo zmasowane skupowanie obligacji w okresie kryzysu stało się mniej opłacalne. Bundesbank gromadził te straty w ostatnich 4 latach. W ostatnim roku przed pandemią bank z Frankfurtu przekazał rządowi Olafa Scholza 5,85 mld euro z wypracowanego zysku.

Bundesbank zaczął w 2016 r. odkładać odpisy na pokrycie rosnących ryzyk finansowych, które dały o sobie znać także w 2024. r Rok wcześniej bank poniósł stratę 21,6 mld euro, ale zgromadzone odpisy pozwoliły zniwelować ją do zera. W 2024 r. stracił 19,8 mld euro, ale zostało ok. 700 mln euro rezerwy z odpisów, co pozwoliło zmniejszyć roczną stratę do 19,2 mld euro.

Prezes Joachim Nagel poinformował, że po pierwsze, przewiduje dalsze straty, ale ich szczyt już minął; po drugie – kapitał akcyjny netto zwiększył się do ponad 350 mld euro i po trzecie: rezerwy złota banku zyskały na wartości do 267 mld euro. Tak więc bilans banku jest solidny, a pozytywnym przesłaniem jest to, że Bundesbank jest w pełni zdolny realizować swe zadania nawet w przypadku ponoszenia strat.