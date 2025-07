Foto: mat.prasowe

– Tak naprawdę o wyraźnej zwyżce możemy mówić tylko w przypadku Łodzi (ok. 8,8 tys. zł/mkw.), gdzie mieszkania na rynku wtórnym podrożały średnio o 2 proc. – mówi Marek Wielgo. – Z drugiej strony, wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, że specyfiką Łodzi jest duży udział mieszkań w PRL-owskich blokach i starych kamienicach. Wzrost średniej ceny metra kwadratowego może więc być w dużej mierze efektem rosnącego odsetka nowych lokali, których w ostatnich latach powstawało tam bardzo dużo. W dodatku chętnie inwestowali w nie tzw. flipperzy, którzy próbują teraz sprzedać nowe mieszkania.

Część klientów przyspiesza transakcje

Czy w najbliższych miesiącach spadki cen ofertowych obejmą wszystkie metropolie? – Najnowsze dane przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar stawiają taki scenariusz pod znakiem zapytania. Pod koniec czerwca w całym kraju było ok. 154 tys. unikatowych ofert sprzedaży mieszkań, czyli o niespełna 2 proc. mniej niż miesiąc wcześniej – podaje Marek Wielgo. – Co ważne, w czerwcu na rynku wtórnym pojawiło się 31 tys. nowych unikatowych ofert, czyli o 7 proc. mniej niż w maju. Z drugiej strony wycofano ich 33,5 tys., czyli o 5 proc. więcej, co może świadczyć o ożywieniu sprzedaży. Ministerstwo Technologii i Rozwoju zrezygnowało z programu dopłat do kredytu, z których mieli skorzystać kupujący mieszkania na rynku wtórnym. Część osób mogła więc uznać, że w tej sytuacji nie warto wstrzymywać się z transakcją.