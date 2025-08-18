Rzeczpospolita

Nieruchomości
Fabryka Park Katowice z nowym właścicielem. Czy obiekt jeszcze urośnie?

Spółka TDJ Estate sprzedała park handlowy Fabryka Park Katowice. Nowym właścicielem obiektu jest Newgate Investment (NGI).

Publikacja: 18.08.2025 14:06

Fabryka Park Katowice w portfelu Newgate Investment

Foto: mat.prasowe

Fabryka Park Katowice to obiekt handlowy o powierzchni najmu 8,9 tys. mkw., zlokalizowany przy ul. Armii Krajowej, jednej z głównych arterii południowego obszaru Katowic.

Park handlowy można rozbudować

Obiekt został oddany do użytku w grudniu 2023 roku. Przyciągnął marki z kategorii convenience, elektroniki, dekoracji wnętrz i drogeryjnej. Wśród najemców znaleźli się m.in. Jysk, Woolworth, Rossmann, Media Expert, Action, TEDi i T-Mobile. Dla klientów przewidziano ok. 260 miejsc parkingowych.

Fabryka Park Katowice dysponuje terenami umożliwiającymi rozbudowę.  W przyszłości obiekt można powiększyć o ok. 19,4 tys. mkw. powierzchni najmu.

– Lokalizacja przy drodze krajowej, w pobliżu przystanku kolejowego i autobusowego, zapewnia dobrą dostępność komunikacyjną – zarówno zmotoryzowanym, jak i korzystającym z transportu publicznego klientom – podaje w komunikacie firma Colliers, która wspierała TDJ Estate w transakcji. – W zasięgu 15 minut dojazdu samochodem mieszka ponad 150 tys. osób.

Newgate Investment na zakupach

– Fabryka Park Katowice to dla nas modelowy park handlowy z silnym zestawem najemców dopasowanym do potrzeb lokalnych społeczności. Jest możliwość dalszej rozbudowy, co jest w pełni uzasadnione ze względu na duże zasięgi i potencjał ekonomiczny katowickiego i szerzej - śląskiego regionu – jest to najgęściej zaludniony obszar w kraju z rozbudowaną siecią dróg i połączeń kolejowych – mówi Krystian Modrzejewski z Newgate Investment. – To kolejny zakup naszej firmy w tym roku, który podkreśla nasz inwestycyjny apetyt na dominujące w swoich regionach obiekty handlowe z dużym potencjałem wygenerowania dodatkowej wartości dla naszych inwestorów.

Nieruchomości handlowe na celowniku 

– Rynek nieruchomości handlowych w Polsce pozostaje jednym z najatrakcyjniejszych w regionie CEE – zarówno pod względem inwestycji, jak i jakości dostępnych aktywów – komentuje Marek Paczuski, dyrektor w dziale doradztwa inwestycyjnego w firmie Colliers. – Mimo globalnej niepewności makroekonomicznej obserwujemy rosnące zainteresowanie inwestorów nieruchomościami opartymi na stabilnym dochodzie i potencjale wzrostu wartości.

