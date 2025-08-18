Fabryka Park Katowice to obiekt handlowy o powierzchni najmu 8,9 tys. mkw., zlokalizowany przy ul. Armii Krajowej, jednej z głównych arterii południowego obszaru Katowic.

Park handlowy można rozbudować

Obiekt został oddany do użytku w grudniu 2023 roku. Przyciągnął marki z kategorii convenience, elektroniki, dekoracji wnętrz i drogeryjnej. Wśród najemców znaleźli się m.in. Jysk, Woolworth, Rossmann, Media Expert, Action, TEDi i T-Mobile. Dla klientów przewidziano ok. 260 miejsc parkingowych.

Fabryka Park Katowice dysponuje terenami umożliwiającymi rozbudowę. W przyszłości obiekt można powiększyć o ok. 19,4 tys. mkw. powierzchni najmu.

– Lokalizacja przy drodze krajowej, w pobliżu przystanku kolejowego i autobusowego, zapewnia dobrą dostępność komunikacyjną – zarówno zmotoryzowanym, jak i korzystającym z transportu publicznego klientom – podaje w komunikacie firma Colliers, która wspierała TDJ Estate w transakcji. – W zasięgu 15 minut dojazdu samochodem mieszka ponad 150 tys. osób.