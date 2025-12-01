Z tego artykułu się dowiesz: Jakie główne wnioski wyciągają ekonomiści na podstawie obecnych danych o PMI?

Jak wyglądają obecne tendencje w zakresie produkcji i jak wpływają na sytuację w przemyśle?

Jakie czynniki wpływają na inflację w sektorze przemysłowym w Polsce?

Jakie są prognozy dotyczące przyszłości polskiego przemysłu i na czym zostały oparte?

Wynik jest zbieżny ze średnią prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” (49 pkt.). Jest też lekko wyższy niż w październiku (48,8 pkt.) i najwyższy od kwietnia.

PMI dla polskiego sektora wytwórczego wciąż jest lekko poniżej neutralnej granicy 50 pkt., oddzielającej poprawę od regresu. Słowem: wciąż z kwestionariuszy kadry zarządzającej w ponad 200 przedsiębiorstwach (na tej podstawie konstruowany jest wskaźnik PMI) częściej przebijają pesymistyczne niż optymistyczne sygnały, ale ta różnica jest już niewielka. W dodatku trend zwyżkowy z ostatnich pięciu miesięcy oznacza, że przybywa firm meldujących progres.

PMI w górę, hamuje tempo spadku produkcji

Jak wynika ze szczegółowych danych S&P Global, w listopadzie ponownie – już ósmy raz z rzędu – odnotowano spadek liczby nowych zamówień. Tempo to było jednak „umiarkowane” (acz nieco wyższe niż w październiku). Sprzedaż eksportowa urosła pierwszy raz od marca, acz tylko nieznacznie. – To dopiero drugi w ciągu prawie czterech lat wzrost nowych zamówień eksportowych – zauważa Trevor Balchin, dyrektor ekonomiczny w S&P Global Market Intelligence.