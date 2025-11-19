Ile masła w maśle? Kurczflacja opanowała sklepy w Rosji

Z tego artykułu dowiesz się: Jak rosyjscy producenci żywności maskują rzeczywistą stopę inflacji

W jaki sposób zmieniają się nawyki konsumenckie Rosjan w odpowiedzi na kurczflację.

Jakie propozycje mają na celu ograniczenie kurczflacji na poziomie państwowym.

Jak różnią się oficjalne dane o inflacji w Rosji od odczuć i obserwacji konsumentów.

Według Związku Konsumentów Federacji Rosyjskiej (KPRF) shrinkflacja (po polsku kurczflacja od kurczenia się rozmiarów opakowań) kosztuje rosyjskich konsumentów około 1 biliona rubli rocznie, czyli 3 proc. wszystkich wydatków na żywność: „Produkty stają się lżejsze, ale cena pozostaje ta sama, a większość Rosjan po prostu nie zauważa, że płaci tyle samo, ale za mniej” – zauważa związek.

Reklama Reklama

Mniejsze opakowania napojów

– Shrinkflacja dotknęła wszystkie kategorie żywności oferowane w rosyjskich sklepach – artykuły piekarnicze, nabiał, słodycze, napoje – potwierdza Stanisław Bogdanow, szef Stowarzyszenia Firm Detalicznych (AKORT) cytowany przez „The Moscow Times”. Producenci zmniejszają rozmiary opakowań, aby zoptymalizować koszty inflacji i zaoferować klientom znany produkt w tej samej cenie.

Techniki stosowane przez rosyjskich producentów w porozumieniu z największymi sieciami handlowymi polegają na tym, by konsument nie zorientował się, że tak naprawdę cena danego produktu poszła w górę.