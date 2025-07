„Zostaliśmy całkowicie pozbawieni informacji o liczbie mieszkańców naszego kraju, o tym, ilu się rodzi, ilu umiera. (...) Jedno to sytuacja, gdy dane są niedostępne, bo mogą stanowić podstawę do nałożenia sankcji. Ale zupełnie inaczej jest, gdy władze utajniają dane, które dotyczą tylko nas, Rosjan. Uważamy, że rząd powinien wyjaśnić, dlaczego te dane są wstrzymywane lub wznowić ich publikację.” – stwierdzają analitycy MMI.

Populacja Rosji szybko się kurczy

Ostatnie dostępne dane o rosyjskiej demografii wskazują na prawdopodobną przyczynę działań Kremla. Na 1 kwietnia liczba ludności wynosiła 146,1 mln, co oznacza , że od początku tego roku zmniejszyła się aż o 61,1 tysiąca. W ciągu trzech miesięcy urodziło się 288,8 tys. osób, a zmarło 471,8 tys. Naturalny ubytek ludności wyniósł 183,3 tys. osób. W dwóch trzecich został on zrekompensowany wzrostem migracji o 121,9 tys. osób.

Co z tego wynika? Rosyjskie społeczeństwo szybko się kurczy. Gdyby nie migranci z azjatyckich republik postsowieckich, już dziś spadek populacji byłby znacznie większy. Wojna Putina dołożyła swoje, zabijając i okaleczając co najmniej milion młodych Rosjan.

We wcześniejszych prognozach Rosstatu do 2046 r. populacja Rosji zmniejszy się do 138,8 mln osób: naturalny ubytek przekroczy 12 mln, ale zostanie częściowo zrekompensowany wzrostem migracji. Dziś to już nieaktualne, bowiem reżim nie chce już u siebie „niepewnych politycznie” nowych obywateli i ogranicza migrację.

Histeria demograficzna urzędników na Kremlu

Jak więc ma Rosjan przybywać? Putin rozkazał więc zahamować naturalny spadek populacji (najpierw do 2024 r., później termin przesunięto na 2030 r.) oraz gwałtownie zwiększyć wskaźnik urodzeń i długości życia. Tego jednak nie da się załatwić dekretem. Rosjanki nie chcą już rodzić dzieci, a długość życia w kraju rosyjskiego reżimu jest jedną z najniższych w Europie.