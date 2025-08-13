W II kwartale 2025 r. realny PKB wyrównany sezonowo zwiększył się o 0,8 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3 proc. – podał w środę Główny Urząd Statystyczny. Realny PKB niewyrównany sezonowo zwiększył się o 3,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. To wynik zgodny z oczekiwaniami rynkowymi.

W I kw. tego roku nasz PKB wzrósł o 3,2 proc., a w II kwartale poprzedniego roku – również 3,2 proc. Dane GUS z tzw. szybkiego szacunku mają charakter wstępny (mogą być przedmiotem rewizji) i nie dostarczają też wiedzy na temat struktury wzrostu PKB – te informacje poznamy dopiero we wrześniu.

Co nakręca wzrost PKB

Niemniej ekonomiści już potrafią co nieco powiedzieć o stanie gospodarki. – Uważamy, że głównym źródłem przyspieszenia wzrostu gospodarczego w II kw. było zwiększenie rocznej dynamiki konsumpcji z 2,5 proc. w I kwartale do nawet 3,8 proc. – komentuje Krzysztof Jaworski, ekonomista Credit Agricole BP. – Przyczyniło się do tego wyraźne zwiększenie realnej dynamiki funduszu płac, oddziałujące w kierunku silniejszego popytu na towary i usługi. Wzrost skłonności gospodarstw domowych do konsumpcji był również sygnalizowany przez dobre dane o sprzedaży detalicznej w II kw. – wyjaśnia

Zdaniem Jaworskiego, ożywienie inwestycji związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz wyższy wkład eksportu netto również przyczyniły się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego w II kw., lecz w mniejszym stopniu niż spożycie prywatne.