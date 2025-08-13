Rzeczpospolita
Ekonomia
Są nowe dane o polskiej gospodarce. Wzrost PKB przyspiesza

Według szybkiego szacunku GUS, PKB w II kwartale 2025 r. zwiększył realnie się o 3,4 proc. rok do roku. To oznacza, że tempo wzrostu gospodarczego przyśpiesza, ale do boomu wciąż daleko.

Publikacja: 13.08.2025 10:35

Foto: Adobe Stock

Anna Cieślak-Wróblewska

W II kwartale 2025 r. realny PKB wyrównany sezonowo zwiększył się o 0,8 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3 proc. – podał w środę Główny Urząd Statystyczny. Realny PKB niewyrównany sezonowo zwiększył się o 3,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. To wynik zgodny z oczekiwaniami rynkowymi.

Czytaj więcej

W I kw. tego roku nasz PKB wzrósł o 3,2 proc., a w II kwartale poprzedniego roku – również 3,2 proc. Dane GUS z tzw. szybkiego szacunku mają charakter wstępny (mogą być przedmiotem rewizji) i nie dostarczają też wiedzy na temat struktury wzrostu PKB – te informacje poznamy dopiero we wrześniu.

Co nakręca wzrost PKB

Niemniej ekonomiści już potrafią co nieco powiedzieć o stanie gospodarki. – Uważamy, że głównym źródłem przyspieszenia wzrostu gospodarczego w II kw. było zwiększenie rocznej dynamiki konsumpcji z 2,5 proc. w I kwartale do nawet 3,8 proc. – komentuje Krzysztof Jaworski, ekonomista Credit Agricole BP. – Przyczyniło się do tego wyraźne zwiększenie realnej dynamiki funduszu płac, oddziałujące w kierunku silniejszego popytu na towary i usługi. Wzrost skłonności gospodarstw domowych do konsumpcji był również sygnalizowany przez dobre dane o sprzedaży detalicznej w II kw. – wyjaśnia

Zdaniem Jaworskiego, ożywienie inwestycji związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz wyższy wkład eksportu netto również przyczyniły się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego w II kw., lecz w mniejszym stopniu niż spożycie prywatne.

Jakie prognozy dla gospodarki na 2025 r.

"Gospodarka nabiera tempa" – zauważają też na portalu X ekonomiści ING Banku Śląskiego. Ich zdaniem polski PKB w II kwartale był wspierany dalszym rozwojem branż usługowych, przy stagnacji przemysłu i spadku aktywności w budownictwie. "Od strony wydatkowej głównym motorem wzrostu konsumpcja prywatna, a wzrost inwestycji głównie w sektorze publicznym" – analizują.

"Wzrost PKB w II kw. 2025 był dokładnie taki, jaki wskazywały dane miesięczne o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej, czyli dobry (3,4 proc.), ale nie świetny" – wskazuje z kolei zespół ekonomistów Banku Pekao. Ich zdaniem konsumpcja prywatna i inwestycje raczej nie zawiodły, ale ujemny wkład do wzrostu miał najpewniej handel zagraniczny.

Co dalej z gospodarką? Krystian Jaworski ocenia, że środowe dane za II kwartał stanowią wsparcie dla prognozy lekkiego przyspieszenia wzrostu gospodarczego w drugiej połowie roku tak, by wzrost PKB w całym 2025 r. wyniósł 3,6 proc. wobec 2,9 proc. w 2024 r. – Podtrzymujemy również ocenę, że obserwowane obecnie ożywienie konsumpcji w Polsce ma trwały charakter i pozostanie ona najbardziej stabilnym źródłem wzrostu PKB w Polsce w najbliższych kwartałach – dodaje Jaworski.

Dane Gospodarcze inwestycje Gospodarka GUS PKB wzrost gospodarczy konsumpcja

