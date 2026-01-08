Z tego artykułu dowiesz się: Jak stabilny był wskaźnik inflacji w strefie euro w roku 2025?

Jakie różnice w poziomie inflacji występują między krajami Unii Europejskiej?

Jak inflacja w Polsce w listopadzie 2025 roku wypada w porównaniu z innymi krajami UE?

Grudniowy szacunek Eurostatu dla inflacji w strefie euro (2 proc.) okazał się niższy niż za listopad (2,1 proc.), zbieżny z konsensusem prognoz i idealnie w celu inflacyjnym EBC. Ten wynik zakończył bardzo stabilny 2025 r. w strefie euro pod względem wskaźnika dynamiki cen: po 2,5 proc. w styczniu i 2,3 proc. w lutym, od marca inflacja roczna wahała się w przedziale 1,9-2,2 proc. Stabilna była też inflacja bazowa (czyli bez cen żywności, energii, alkoholu i wyrobów tytoniowych): od maja 2025 r. jest w przedziale 2,3-2,4 proc., w grudniu wyniosła 2,3 proc. Spadek z 2,4 proc. r/r w listopadzie można przypisywać m.in. obniżeniu się inflacji cen usług do 3,4 proc. (acz w tym roku Eurostat meldował już nawet niższe odczyty, 3,1-3,2 proc.).

Ekonomiści Pekao zauważają przy tym, że wyhamowała też inflacja cen dóbr: do 0,4 proc. r/r, najniżej od wiosny 2021 r. „Być może właśnie teraz zaczynamy w europejskiej inflacji widzieć import deflacji z Azji Wschodniej (konsekwencja mocnego euro i przekierowywania strumieni handlu z USA do Europy)” – konstatują.

Warto przy tym zauważyć, że sytuacja inflacyjna wyraźnie różni się między krajami UE. W grudniu z jednej strony na Cyprze wskaźnik inflacji HICP wyniósł tylko 0,1 proc., we Francji 0,7 proc., we Włoszech 1,2 proc. Z drugiej: w Estonii i na Słowacji inflacja sięgnęła 4,1 proc., w Austrii i Chorwacji kolejno 3,9 i 3,8 proc. Słowacja i Chorwacja wyróżniają się szczególnie wysoką inflacją bazową, w tym tempem wzrostu cen usług (na przeciwnym biegunie są tu z kolei Francja i Cypr), wskaźnik inflacji w Austrii ciągnie zaś w górę dwucyfrowe tempo wzrostu cen energii.