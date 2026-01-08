Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Inflacja w strefie euro w dół. Jak Polska wypada na tle reszty Unii Europejskiej?

Zgodnie z danymi Eurostatu, inflacja HICP w strefie euro w grudniu 2025 r. wyniosła 2 proc. r/r, czyli w celu Europejskiego Banku Centralnego. Dane o tej mierze w Polsce poznamy za półtora tygodnia, niemniej nasz kraj nie wyróżnia się już na tle UE.

Publikacja: 08.01.2026 16:29

Inflacja w strefie euro w dół. Jak Polska wypada na tle reszty Unii Europejskiej?

Foto: Adobe Stock

Mikołaj Fidziński

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak stabilny był wskaźnik inflacji w strefie euro w roku 2025?
  • Jakie różnice w poziomie inflacji występują między krajami Unii Europejskiej?
  • Jak inflacja w Polsce w listopadzie 2025 roku wypada w porównaniu z innymi krajami UE?

Grudniowy szacunek Eurostatu dla inflacji w strefie euro (2 proc.) okazał się niższy niż za listopad (2,1 proc.), zbieżny z konsensusem prognoz i idealnie w celu inflacyjnym EBC. Ten wynik zakończył bardzo stabilny 2025 r.  w strefie euro pod względem wskaźnika dynamiki cen: po 2,5 proc. w styczniu i 2,3 proc. w lutym, od marca inflacja roczna wahała się w przedziale 1,9-2,2 proc. Stabilna była też inflacja bazowa (czyli bez cen żywności, energii, alkoholu i wyrobów tytoniowych): od maja 2025 r. jest w przedziale 2,3-2,4 proc., w grudniu wyniosła 2,3 proc. Spadek z 2,4 proc. r/r w listopadzie można przypisywać m.in. obniżeniu się inflacji cen usług do 3,4 proc. (acz w tym roku Eurostat meldował już nawet niższe odczyty, 3,1-3,2 proc.).

Ekonomiści Pekao zauważają przy tym, że wyhamowała też inflacja cen dóbr: do 0,4 proc. r/r, najniżej od wiosny 2021 r. „Być może właśnie teraz zaczynamy w europejskiej inflacji widzieć import deflacji z Azji Wschodniej (konsekwencja mocnego euro i przekierowywania strumieni handlu z USA do Europy)” – konstatują.

Warto przy tym zauważyć, że sytuacja inflacyjna wyraźnie różni się między krajami UE. W grudniu z jednej strony na Cyprze wskaźnik inflacji HICP wyniósł tylko 0,1 proc., we Francji 0,7 proc., we Włoszech 1,2 proc. Z drugiej: w Estonii i na Słowacji inflacja sięgnęła 4,1 proc., w Austrii i Chorwacji kolejno 3,9 i 3,8 proc. Słowacja i Chorwacja wyróżniają się szczególnie wysoką inflacją bazową, w tym tempem wzrostu cen usług (na przeciwnym biegunie są tu z kolei Francja i Cypr), wskaźnik inflacji w Austrii ciągnie zaś w górę dwucyfrowe tempo wzrostu cen energii.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Euro w Polsce w ciągu dziesięciu lat? Polacy są przeciwni
Finanse
Euro w Polsce w ciągu dziesięciu lat? Polacy są przeciwni

Inflacja w Polsce na tle UE

Danych o inflacji HICP w grudniu z Polski jeszcze nie ma, Eurostat opublikuje je 19 stycznia. Przypomnijmy: miara HICP bazuje na takim samym koszyku inflacyjnym dla wszystkich krajów UE, pozwala, więc porównywać dynamikę cen między nimi. Szybki szacunek GUS dla grudniowej inflacji CPI (a więc opartej na krajowym koszyku inflacyjnym, dopasowanej do struktury wydatków stricte polskiego konsumenta) wskazywał na odczyt 2,4 proc. r/r.

Niemniej trendy w danych inflacji HICP i CPI są zbieżne ze sobą. W listopadzie inflacja HICP w Polsce wyniosła 2,6 proc. (względem 2,5 proc. dla inflacji CPI). Był to odczyt niewiele wyższy od unijnej średniej (2,4 proc.), wyższy też od inflacji w strefie euro (2,1 proc.). Od lipca – gdy z racji na efekt bazy (minął rok od częściowego odmrożenia cen energii z połowy 2024 r., a więc ten skutek zniknął ze wskaźnika inflacji rocznej) inflacja w Polsce wyraźnie spadła – jesteśmy daleko od unijnej czołówki. Gdyby zrobić ranking krajów UE pod względem inflacji HICP, to  w listopadzie Polska była na 14. miejscu. Unijnym liderem inflacji od dawna jest Rumunia (8,6 proc.).

Czytaj więcej

Piotr Skwirowski: Firmy między cenowym młotem a kowadłem
Opinie Ekonomiczne
Piotr Skwirowski: Firmy między cenowym młotem a kowadłem

Wchodząc nieco głębiej w szczegóły, inflacja cen żywności w Polsce jest zbieżna ze średnią sytuacją w UE (2,3 proc. r/r w listopadzie w Polsce vs. 2,2 proc. średnio w UE). Ciekawie wygląda porównanie pod względem inflacji bazowej. Według Eurostatu w listopadzie wyniosła ona  w Polsce 2,2 proc. i była nawet niższa niż średnio w UE (2,6 proc.) i strefie euro (2,4 proc.). To jednak przede wszystkim efekt spadku cen dóbr przemysłowych w Polsce: w listopadzie były one o 1,1 proc. niższe niż rok wcześniej, wobec wyników +0,6-0,7 proc. r/r dla strefy euro i UE. Wygląda to tak jakby w Polsce mocniej niż średnio w innych krajach UE widać było m.in. efekty wzmożonego importu z Chin. Jeśli chodzi zaś o dynamikę cen usług, to wciąż jest ona w Polsce spora: w listopadzie wyniosła 5,3 proc. r/r, wyraźnie powyżej średniej unijnej i danych ze strefy euro (3,5-3,8 proc.).

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Dane Gospodarcze Inflacja Organizacje Eurostat ceny żywności ceny
Gospodarka niemiecka lekko nad kreską. Wyzwań nie brakuje
Dane gospodarcze
Gospodarka niemiecka lekko nad kreską. Wyzwań nie brakuje
PMI dla polskiego przemysłu spadł pierwszy raz od czerwca
Dane gospodarcze
PMI dla polskiego przemysłu spadł pierwszy raz od czerwca
Inflacja w grudniu jeszcze w dół. Są nowe dane GUS
Dane gospodarcze
Inflacja w grudniu jeszcze w dół. Są nowe dane GUS
Stabilna stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce. Niżej od szacunku z rządu
Dane gospodarcze
Stabilna stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce. Niżej od szacunku z rządu
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Pożegnanie z inflacją, powitanie z presją z Chin
Dane gospodarcze
Pożegnanie z inflacją, powitanie z presją z Chin
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama