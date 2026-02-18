Bezrobocie głównym straszakiem dla Polaków

W zasadzie taki sam obraz rysują też oceny aktualnej sytuacji gospodarczej kraju. Szklanka do połowy pusta wygląda tak, że odpowiedzi są nieco gorsze niż przed pandemią, i wciąż z przewagą „pesymistów”. Do połowy pełna natomiast jest taka, że te oceny są lepsze niż przed rokiem i blisko maksimum z ostatnich sześciu lat.

Warto też odnotować, że z biegiem czasu zmienia się główny „straszak” dla Polaków: przestała być nim już inflacja, natomiast dość wysokie są obawy o bezrobocie. Mimo pozytywnych prognoz ekonomistów, w lutym wzrostu stopy bezrobocia w ciągu kolejnych 12 miesięcy spodziewało się blisko 41 proc. badanych, spadku – tylko niecałe 7 proc. Oceny dotyczące przyszłej stopy bezrobocia to jedyna ze składowych badania nastrojów konsumenckich, która nie poprawiła się względem lutego ub.r.

Stabilne w ostatnich miesiącach – i dobre na tle poprzednich lat – nastroje konsumenckie to jeden z filarów solidnych wzrostów konsumpcji prywatnej. W lutym również wskaźniki dotyczące ważnych zakupów (zarówno obecnych, jak i przyszłych) – czyli m.in. mebli czy sprzętu RTV/AGD – były bliskie najwyższym od pandemii.

Możemy sporo wydawać i oszczędzać

Mimo lekkiego pogorszenia względem stycznia w ocenach aktualnych i przyszłych możliwości oszczędzania, generalna obserwacja z ostatnich kwartałów pozostaje w mocy: coraz więcej Polaków widzi możliwości odkładania pieniędzy. W lutym blisko 46 proc. badanych oceniło, że jest obecnie dobry czas na oszczędzanie. Prawie 64 proc. respondentów zadeklarowało, że jest w stanie oszczędzać, a 60 proc. stwierdziło, że prawdopodobnie coś odłoży w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Słowem: sytuacja w Polsce wyraźnie zmienia się w kierunku takiej, w której nie tylko jesteśmy w stanie sporo wydawać, ale jednocześnie też oszczędzać. – Bardzo wysoka inflacja po pandemii i wybuchu wojny w Ukrainie oczywiście nadszarpnęła oszczędności, ale była jednocześnie impulsem, aby te oszczędności potem odbudowywać. Już przed pandemią doświadczaliśmy kryzysów gospodarczych i gospodarstwa domowe nauczyły się, że oszczędności są potrzebne. Widzę tę zmianę mentalności – mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.