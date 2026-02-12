Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są najnowsze dane GUS dotyczące wzrostu PKB Polski?

Tym samym można powiedzieć, że polska gospodarka w ostatnim kwartale ub.r. rosła w ujęciu rocznym w najszybszym tempie od ponad trzech lat. Ostatni raz wyższy odczyt GUS zaraportował za trzeci kwartał 2022 r. (+4,1 proc. r/r).

Dane GUS są zbieżne z ostatnimi oczekiwaniami ekonomistów, acz prognozowanie ich było o tyle ułatwione, że pod koniec stycznia urząd przedstawił już wstępny szacunek PKB za cały 2025 r. (+3,6 proc. r/r), wraz z kluczowymi składowymi (konsumpcja prywatna urosła o 3,7 proc. r/r, nakłady brutto na środki trwałe o 4,2 proc.). Na podstawie tamtego odczytu można było oszacować wąski przedział dynamiki wzrostu gospodarczego w czwartym kwartale. Warto natomiast zwrócić uwagę, że dane za końcówkę 2025 r. okazały się nieco lepsze od tego, czego analitycy średnio spodziewali się w trakcie 2025 r. w kolejnych regularnych ankietach „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Wówczas średnie prognozy oscylowały wokół 3,7 proc.

PKB Polski w IV kw. '25 r. wzrósł o 4,0 proc. rdr i o 1,0 proc. kdk - szybki szacunek GUS. Foto: PAP Biznes

Nowe statystyki Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzają, że w 2025 r. polska gospodarka była na trajektorii wznoszącej: każdy kolejny kwartał był coraz lepszy w ujęciu rok do roku. W pierwszym PKB urósł realnie o 3,2 proc., w drugim o 3,3 proc., w trzecim o 3,8 proc., w końcu o 4 proc. w czwartym.