Silniejszy wzrost gospodarczy w 2025 r. PKB Polski +3,6 proc.
Tym samym GUS potwierdził, że ubiegły rok pod względem skali wzrostu był dla polskiej gospodarki najlepszy od trzech lat. Po wzroście o 5,3 proc. w 2022 r., w kolejnym urośliśmy tylko o 0,2 proc., w 2024 r. zaś o 3 proc.
Produkt Krajowy Brutto Polski w 2025 r. wzrósł o 3,6 proc., po wzroście o 3,0 proc. w 2024 r. - podał w szacunku Główny Urząd Statystyczny
Nowe dane GUS nie zaskoczyły: motorem napędowym polskiej gospodarki w 2025 r. była stabilna konsumpcja prywatna, która urosła o 3,7 proc. r/r, nawet silniej niż w 2024 r. (2,9 proc.). Względem oczekiwań sprzed roku pewien niedosyt może pozostawić skala wzrostu inwestycji: o 4,2 proc. r/r. (wobec spadku o 0,9 proc. w 2024 r.), niemniej dane sugerują ożywienie w tym zakresie od drugiej połowy minionego roku. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do PKB) wyniosła w 2025 r. 17 proc., tyle samo co w 2024 r.
Warto odnotować też, że wartość dodana w przemyśle w 2025 r. wyniosła 3 proc. (wobec 0,9 proc. w 2024 r.), co potwierdza poprawiającą się w trakcie roku (acz wciąż generalnie nie najlepszą) kondycję tej kluczowej gałęzi gospodarki. Dane sugerują też poprawę w budownictwie (efekt inwestycji, ale też niższych stóp procentowych) – wzrost wartości dodanej o blisko 2 proc. wobec niemal 6-proc. spadku w 2024 r. – oraz w handlu (+4,2 proc. vs. 2,5 proc. w 2024 r. – co nie dziwi w obliczu solidnej konsumpcji prywatnej).
Tego w danych GUS za cały 2025 r. nie ma, ale na bazie danych o PKB za pierwsze trzy kwartały minionego roku można się domyślać, że pozytywnie na dynamikę wzrostu gospodarczego oddziaływała też konsumpcja publiczna. Z kolei zapewne negatywnie oddziaływało na nasz PKB saldo obrotów z zagranicą – dane z pierwszej połowy roku wskazywały na wyraźną różnicę w dynamikach importu (dobra koniunktura w kraju, wydatki zbrojeniowe itd.) a eksportu (obniżony popyt zagraniczny na polską produkcję).
Na bazie danych za cały 2025 r. oraz szczątkowych danych miesięcznych z gospodarki za okres październik–grudzień ekonomiści średnio szacują, że w czwartym kwartale polska gospodarka mogła rosnąć w tempie około 4 proc. r/r, a więc nawet powyżej wyniku za trzeci kwartał (3,8 proc.), najwyższego od trzech lat. Szacunek PKB Polski za czwarty kwartał 2025 r. poznamy na początku marca.
Zgodnie z prognozami ekonomistów, 2026 r. również powinien być udany dla polskiej gospodarki, z dość podobnym tempem wzrostu PKB co w 2025 r. (ba, część optymistycznych prognoz sugeruje nawet wzrost o około 4 proc. r/r).
