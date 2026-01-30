Tym samym GUS potwierdził, że ubiegły rok pod względem skali wzrostu był dla polskiej gospodarki najlepszy od trzech lat. Po wzroście o 5,3 proc. w 2022 r., w kolejnym urośliśmy tylko o 0,2 proc., w 2024 r. zaś o 3 proc.

Nowe dane GUS nie zaskoczyły: motorem napędowym polskiej gospodarki w 2025 r. była stabilna konsumpcja prywatna, która urosła o 3,7 proc. r/r, nawet silniej niż w 2024 r. (2,9 proc.). Względem oczekiwań sprzed roku pewien niedosyt może pozostawić skala wzrostu inwestycji: o 4,2 proc. r/r. (wobec spadku o 0,9 proc. w 2024 r.), niemniej dane sugerują ożywienie w tym zakresie od drugiej połowy minionego roku. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do PKB) wyniosła w 2025 r. 17 proc., tyle samo co w 2024 r.

Warto odnotować też, że wartość dodana w przemyśle w 2025 r. wyniosła 3 proc. (wobec 0,9 proc. w 2024 r.), co potwierdza poprawiającą się w trakcie roku (acz wciąż generalnie nie najlepszą) kondycję tej kluczowej gałęzi gospodarki. Dane sugerują też poprawę w budownictwie (efekt inwestycji, ale też niższych stóp procentowych) – wzrost wartości dodanej o blisko 2 proc. wobec niemal 6-proc. spadku w 2024 r. – oraz w handlu (+4,2 proc. vs. 2,5 proc. w 2024 r. – co nie dziwi w obliczu solidnej konsumpcji prywatnej).