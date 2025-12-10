Rzeczpospolita
Ekonomia
Polski dług publiczny rośnie szybciej niż PKB. Ale nowe dane resortu finansów zaskakują

O prawie 211 mld zł wzrósł państwowy dług publiczny przez dziewięć miesięcy tego roku. Zadłużenie całkowite finansów publicznych wyniosło ponad 2,2 biliona złotych.

Publikacja: 10.12.2025 16:42

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów

Foto: AdobeStock

Aleksandra Fandrejewska

Państwowy dług publiczny (PDP, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) na koniec III kwartału wyniósł 1,8 bln zł. W trzecim kwartale wzrósł o 52,8 mld zł (3 proc.), a w porównaniu z zeszłym rokiem o 210,9 mld zł (13,1 proc.). Takie informacje podał resort finansów. Co ciekawe i rzadko się zdarza w ostatnich latach, w mniejszym tempie podniósł się dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP), czyli dług finansów publicznych liczonych według metodologii unijnej. Po wrześniu wyniósł 2,2 bln zł. Jest o 209,2 mld zł (o 10,4 proc.) wyższy niż pod koniec grudnia, za to tylko o 35,7 mld zł (1,6 proc.) wyższy niż w II kwartale. Stało się tak, ponieważ zmniejszyło się o 24,4 mld zł zadłużenie Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (FPC-19) przez wykup obligacji oraz Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) o 15,2 mld zł, także ze względu na wykup obligacji.

Relacja PDP do PKB na koniec III kwartału wyniosła 47,7 proc. i wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,7 pp. oraz o 3,6 pp. w porównaniu z końcem 2024 r. Zaś relacja długu EDP do PKB nie zmieniła się w trzecim kwartale i była wyższa o 3 pp. w porównaniu z końcem 2024 r.

Dwie miary liczenia długu publicznego

W Polsce dług publiczny liczony jest według dwóch miar – krajowej PDP i europejskiej – EDP. W pierwszej raportowane jest zadłużenie trzech sektorów: rządowego, samorządowego i ubezpieczeniowego. Ta druga stanowi jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht. Wliczane są do długu także między innymi fundusze pozabudżetowe, którymi zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, a które nie są częścią budżetu centralnego. Stąd wysoka, bo prawie 400 mld zł różnica w sposobie liczenia długu. Wyższy jest zawsze EDP. W trzecim kwartale ze względu na wykup obligacji różnica między EDP a PDP zmniejszyła się o 17 mld zł.

Jak wzrósł dług?

Najmocniej rośnie zadłużenie podsektora rządowego – w trzecim kwartale wzrosło o prawie 52 mld zł. Podsektor samorządowy zadłużył się o 0,9 mld zł, a ubezpieczeniowy – zmniejszył się o 0,1 mld zł. Na koniec III kwartału na kwotę państwowego długu publicznego złożyło się:

– zadłużenie podsektora rządowego 1 710,1 mld zł,

– zadłużenie podsektora samorządowego 112,2 mld zł,

– zadłużenie podsektora ubezpieczeń społecznych 0,01 mld zł.

Z analizy EDP wynika, że najbardziej zadłużony po wrześniu jest FPC-19 – ponad 203 mld zł, Krajowy Fundusz Drogowy – 71,1 mld zł oraz Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych – 60,9 mld zł. Dług tego funduszu wzrósł w ciągu kwartału o ponad 9 mld zł.

Na koniec III kwartału 2025 r. na kwotę długu sektora instytucji rządowych i samorządowych złożyło się:

– zadłużenie podsektora rządowego 2 102,0 mld zł,

– zadłużenie podsektora samorządowego 119,8 mld zł,

– podsektor ubezpieczeń społecznych nie posiadał zadłużenia.

