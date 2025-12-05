Aktualizacja: 05.12.2025 20:30 Publikacja: 05.12.2025 16:54
„Przyjęta ustawa budżetowa na 2026 r. odpowiada na obecne, bezprecedensowe wyzwania geopolityczne i rozwojowe Polski oraz wspiera kluczowe inwestycje i programy społeczne. Zapewniliśmy rekordowe nakłady na finansowanie obrony narodowej i ochronę zdrowia. W przyszłym roku, według prognoz przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2026 r., produkt krajowy brutto wzrośnie realnie o 3,5 proc., inflacja średnioroczna wyniesie 3,0 proc., a stopa bezrobocia ukształtuje się na koniec roku na poziomie 5,0 proc.” – czytamy w komunikacie.
Ponadto na finansowanie obrony narodowej przeznaczone zostaną rekordowe środki w wysokości 200,1 mld zł, co stanowi 4,81 proc. PKB prognozowanego w projekcie budżetu na 2026 r.. Rok 2026 będzie też kolejnym rokiem wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Łącznie osiągną poziom 247,8 mld zł, co stanowi 6,81 proc. PKB z 2024 r., w tym m.in. wyższe o 100 mln zł środki na program „Leczenie niepłodności (in vitro)” (wzrost do 600 mln zł), finansowanie telefonu zaufania (wzrost z 10 mln zł do 30 mln zł) – wymienił resort.
Na programy społeczne przewidziano:
W obszarze mieszkalnictwa zakłada się wydatki na poziomie 8,7 mld zł, w tym 6,7 mld zł z budżetu państwa. W gospodarce morskiej – 2,4 mld zł, w tym 0,2 mld zł pozwalające na wdrożenie realizacji programu wieloletniego „Budowa statków szkolno-badawczych dla uczelni morskich”.
W świadczeniach emerytalnych i socjalnych: na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2026 r. przewidziano ok. 22 mld zł, na podwyższenie zasiłku pogrzebowego do 7 tys. zł – ok. 1,2 mld zł.
W projekcie ustawy budżetowej na 2026 r. w zakresie środków krajowych zaplanowano:
Prognozowane dochody podatkowe na 2026 r. wyniosą 579,9 mld zł i wzrosną o 43,6 mld zł w stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 r..
CIT: Wpływy z tego podatku prognozuje się na kwotę 80,4 mld zł. Prognoza uwzględnia efekty podwyższenia stawki podatku dla sektora bankowego.
VAT: Prognozowane wpływy z podatku VAT ujęto w kwocie 341,5 mld zł. W prognozie podatku VAT uwzględniono m.in. nominalny wzrost spożycia prywatnego o 6,4 proc. oraz zmiany systemowe w 2026 r., w tym podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego z podatku z 200 tys. zł na 240 tys. zł i wejście w życie KSeF – obejmującego czynności podlegające VAT w Polsce.
PIT: Prognozowana kwota dochodów z PIT dla budżetu państwa na 2026 r. wynosi 32 mld zł. Istotne znaczenie – oprócz środowiska makroekonomicznego – będzie miał wzrost dochodów JST z tytułu udziału w dochodach z PIT ze 174,1 mld zł w bieżącym roku do 193,8 mld zł w 2026 r. (wzrost o 11,4 proc. r/r). Wpływ na dochody podatkowe będzie miała również reforma wprowadzająca nowy instrument oszczędnościowo-inwestycyjny – Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI), które będą stanowiły alternatywę dla obecnie obowiązującego sposobu opodatkowania dochodów z aktywów finansowych.
Akcyza: Prognoza dochodów z podatku akcyzowego wynosi 103,3 mld zł. Wpływ na dochody z podatku akcyzowego w 2026 r. będzie miało założenie o podwyższeniu o 15 proc. stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. Od 1 stycznia 2026 r. będą obowiązywały podwyższone części kwotowe stawek akcyzy na: papierosy – o 20 proc., tytoń do palenia – o 30 proc., wyroby nowatorskie – o 20 proc. (w porównaniu z poziomem stawek z 2025 r.). Podwyższone zostaną stawki akcyzy na cygara i cygaretki – o 20 proc. oraz na płyn do papierosów elektronicznych – o 50 proc. w stosunku do stawek obowiązujących w 2025 r. Na dochody z podatku akcyzowego w 2026 r. będą miały wpływ również zmiany wprowadzające od 1 sierpnia 2025 r. opodatkowanie nowych wyrobów akcyzowych wpisanych do mapy drogowej w perspektywie do 2027 r.
Przy przyjętych założeniach, w tym uwzględniając limit deficytu zapisany w projekcie ustawy budżetowej na 2026 r., przewidywana relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 48,9 proc. w 2025 r., a następnie wzrośnie do 53,8 proc. w 2026 r., pozostając poniżej progu ostrożnościowego 55 proc. określonego w ustawie o finansach publicznych. Przewidywana relacja do PKB długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (według definicji UE) wyniesie 59,8 proc. na koniec 2025 r. i 66,2 proc. na koniec 2026 r. – podano także.
