Prognozy podatkowe: CIT, VAT, PIT i akcyza

Prognozowane dochody podatkowe na 2026 r. wyniosą 579,9 mld zł i wzrosną o 43,6 mld zł w stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 r..

CIT: Wpływy z tego podatku prognozuje się na kwotę 80,4 mld zł. Prognoza uwzględnia efekty podwyższenia stawki podatku dla sektora bankowego.

VAT: Prognozowane wpływy z podatku VAT ujęto w kwocie 341,5 mld zł. W prognozie podatku VAT uwzględniono m.in. nominalny wzrost spożycia prywatnego o 6,4 proc. oraz zmiany systemowe w 2026 r., w tym podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego z podatku z 200 tys. zł na 240 tys. zł i wejście w życie KSeF – obejmującego czynności podlegające VAT w Polsce.

PIT: Prognozowana kwota dochodów z PIT dla budżetu państwa na 2026 r. wynosi 32 mld zł. Istotne znaczenie – oprócz środowiska makroekonomicznego – będzie miał wzrost dochodów JST z tytułu udziału w dochodach z PIT ze 174,1 mld zł w bieżącym roku do 193,8 mld zł w 2026 r. (wzrost o 11,4 proc. r/r). Wpływ na dochody podatkowe będzie miała również reforma wprowadzająca nowy instrument oszczędnościowo-inwestycyjny – Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI), które będą stanowiły alternatywę dla obecnie obowiązującego sposobu opodatkowania dochodów z aktywów finansowych.

Akcyza: Prognoza dochodów z podatku akcyzowego wynosi 103,3 mld zł. Wpływ na dochody z podatku akcyzowego w 2026 r. będzie miało założenie o podwyższeniu o 15 proc. stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. Od 1 stycznia 2026 r. będą obowiązywały podwyższone części kwotowe stawek akcyzy na: papierosy – o 20 proc., tytoń do palenia – o 30 proc., wyroby nowatorskie – o 20 proc. (w porównaniu z poziomem stawek z 2025 r.). Podwyższone zostaną stawki akcyzy na cygara i cygaretki – o 20 proc. oraz na płyn do papierosów elektronicznych – o 50 proc. w stosunku do stawek obowiązujących w 2025 r. Na dochody z podatku akcyzowego w 2026 r. będą miały wpływ również zmiany wprowadzające od 1 sierpnia 2025 r. opodatkowanie nowych wyrobów akcyzowych wpisanych do mapy drogowej w perspektywie do 2027 r.