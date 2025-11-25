Aktualizacja: 25.11.2025 16:40 Publikacja: 25.11.2025 16:12
Kreml sięga po dodruk, by zasypać dziurę w finansach
Eksperci rosyjskiego Instytutu Gajdara alarmują, że rozpędzanie przez władze druku pieniędzy zwiększy inflację i nie zlikwiduje wywołanego wojną Putina deficytu w budżecie Rosji. W tym roku niemal w całości ma on zostać pokryty emisją długu publicznego – federalnych obligacji pożyczkowych (OFZ), które ministerstwo finansów emituje co tydzień. W pierwszym kwartale emitowało obligacje o wartości 1,4 bln rubli, w drugim – 1,46 bln, a w trzecim – 1,55 bln rubli.
OFZ-y są kupowane głównie przez banki – duże i państwowe. Bank Rosji przekazuje bankom wydrukowane ruble, pod zastaw obligacji dłużnych. Od końca ubiegłego roku przeprowadza cotygodniowe operacje repo, oferując instytucjom kredytowym pożyczki w rublach zabezpieczone OFZ-ami. Wielkość operacji osiągnęła 2,832 bln rubli (130 mld zł) 24 listopada.
– Wzrost aktywów OFZ w bankach wynika z transakcji repo, które w istocie stanowią „pośrednie finansowanie emisji długu publicznego przez bank centralny Rosji” – twierdzą eksperci z Instytutu Gajdara, cytowani przez „The Moscow Times”. Ostrzegają oni, że rozszerzanie tej praktyki „nasila efekt inflacyjny”.
Zdominowany przez rosyjską agresję na Ukrainę budżet Rosji ma coraz większe problemy. Na lata 2026-2028 zapisany deficyt to ponad 10 bln rubli (460 mld zł): 3,8 bln rubli w przyszłym roku, 3,2 bln w 2027 r. i 3,5 bln w 2028 r.
Według Instytutu Gajdara krajowe pożyczki rządowe będą praktycznie jedynym źródłem finansowania deficytu. Dochody z ropy naftowej i gazu spadają coraz szybciej. Spadek osiągnął w listopadzie 35 proc. r/r, więc plan podniesienia podatku od zasobów naturalnych spalił na panewce.
Pogrążająca się w recesji rosyjska gospodarka też nie poprawia finansów Kremla. Małe i średnie firmy padają. Do końca roku budżet będzie miał o 1,3 bln rubli mniej podatku VAT niż założył resort finansów, o 328 mld rubli mniej wpływów z ceł importowych i akcyzy, o 160 mld rubli mniej z CIT, o 36 mld rubli mniej z PIT i o 888 mld rubli mniej z opłat recyklingowych.
– To efekt spowolnienia gospodarczego, spadających zysków przedsiębiorstw i malejącego eksportu spowodowany sankcjami – wyjaśnia Emil Ablajew, ekspert z Centrum Analiz Makroekonomicznych w Moskwie.
Pomimo pogarszającej się sytuacji budżetowej, Władimir Putin nie będzie miał w najbliższym czasie problemów z pieniędzmi, twierdzi Aleksandra Prokopenko z Carnegie Russia Eurasia Center. Podkreśla jednak, że to wszystko za mało, by powstrzymać zbrodniczą rosyjską wojnę.
„Putin ma wystarczająco dużo pieniędzy na kolejne 12-14 miesięcy, aby kontynuować wojnę przy obecnym poziomie wydatków. Dopiero potem będzie musiał dokonać trudnego wyboru między kontynuowaniem działań militarnych a utrzymaniem nadwyżki konsumpcyjnej, aby ludzie nie poczuli mocno, że toczy się wojna” – zauważa Prokopenko.
I to jest wskazówka dla Brukseli. Zabezpieczenie i mocne wsparcie Ukrainy na kolejny rok – półtora roku wojny mogą przymusić rosyjski reżim do ustępstw. Tym, czego Kreml boi się najbardziej, nie są bowiem amerykańskie Patrioty, tylko wybuch społecznego niezadowolenia w samej Rosji.
