Eksperci rosyjskiego Instytutu Gajdara alarmują, że rozpędzanie przez władze druku pieniędzy zwiększy inflację i nie zlikwiduje wywołanego wojną Putina deficytu w budżecie Rosji. W tym roku niemal w całości ma on zostać pokryty emisją długu publicznego – federalnych obligacji pożyczkowych (OFZ), które ministerstwo finansów emituje co tydzień. W pierwszym kwartale emitowało obligacje o wartości 1,4 bln rubli, w drugim – 1,46 bln, a w trzecim – 1,55 bln rubli.

Im więcej drukują rubli, tym wyższa inflacja

OFZ-y są kupowane głównie przez banki – duże i państwowe. Bank Rosji przekazuje bankom wydrukowane ruble, pod zastaw obligacji dłużnych. Od końca ubiegłego roku przeprowadza cotygodniowe operacje repo, oferując instytucjom kredytowym pożyczki w rublach zabezpieczone OFZ-ami. Wielkość operacji osiągnęła 2,832 bln rubli (130 mld zł) 24 listopada.

– Wzrost aktywów OFZ w bankach wynika z transakcji repo, które w istocie stanowią „pośrednie finansowanie emisji długu publicznego przez bank centralny Rosji” – twierdzą eksperci z Instytutu Gajdara, cytowani przez „The Moscow Times”. Ostrzegają oni, że rozszerzanie tej praktyki „nasila efekt inflacyjny”.

Zdominowany przez rosyjską agresję na Ukrainę budżet Rosji ma coraz większe problemy. Na lata 2026-2028 zapisany deficyt to ponad 10 bln rubli (460 mld zł): 3,8 bln rubli w przyszłym roku, 3,2 bln w 2027 r. i 3,5 bln w 2028 r.