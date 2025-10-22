Rzeczpospolita
Ekonomia
Tak Putin kupuje sobie sojuszników. Ogromne pieniądze dla „zaprzyjaźnionych” krajów

Pogłębiający się kryzys gospodarczy, puste kasy regionów i rekordowy deficyt budżetowy nie przeszkadzają reżimowi nagradzać wspierające rosyjską wojnę kraje. Atrakcyjne pożyczki dostaną m.in. Indie, Bangladesz, Wietnam czy Egipt. A być może także jeden kraj NATO i jeden UE.

Publikacja: 22.10.2025 13:48

Tak Putin kupuje sobie sojuszników. Ogromne pieniądze dla „zaprzyjaźnionych” krajów

Foto: Reuters

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Którym krajom Rosja daje atrakcyjne pożyczki, pomimo wewnętrznych problemów budżetowych?
  • Jakie są argumenty reżimu za udzielaniem zagranicznych pożyczek?
  • Jaki Rosja swoje wsparcie finansowe łączy z projektami Rosatomu?
  • Które kraje są największymi dłużnikami Rosji?

Jak wynika z projektu budżetu na 2026 r. i okres planowania 2027–2028, Rosja udzieli innym krajom pożyczek o równowartości 1,8 bln rubli, czyli ponad 18,5 mld dol., o 14 proc. więcej niż planowano wcześniej – poinformowała gazeta „Izwiestia”.

Nie ma pieniędzy dla rosyjskich nauczycieli, ale są dla Bangladeszu czy Białorusi

Jak reżim uzasadnia podatnikom wydanie tak ogromnej kwoty w sytuacji, kiedy deficyt budżetowy w 2025 r. został zwiększony do rekordowo – oficjalnie do 5,7 bln rubli (2,9 proc. PKB), a w rzeczywistości może być dużo wyższy, gdyż 40 proc. budżetu jest utajnione? Do tego w rosyjskich regionach nie ma pieniędzy na pensje, wsparcie socjalne najbiedniejszych czy bieżące remonty szkół, szpitali, dróg, a racjonowanie paliw na stacjach, dwucyfrowa inflacja i wysokie stopy procentowe stały się normą.

Zgodnie z dokumentami budżetowymi, pożyczki „są niezbędne do realizacji bieżących projektów, wywiązania się z zobowiązań międzynarodowych i wsparcia eksportu konkurencyjnych rosyjskich produktów”.

– Pożyczki te są udzielane przede wszystkim strategicznym partnerom Rosji i krajom, w których koncentrują się kluczowe interesy Moskwy – zauważa Władimir Jeremkin z Instytutu Ekonomii i Studiów Politycznych Akademii Prezydenckiej w Moskwie.

Czytaj więcej

Łukaszenka dostał Order św. Andrzeja Apostoła, najstarszy w Rosji, ustanowiony przez cesarza Piotra
Finanse
Putin dał Łukaszence 300 mln dolarów i order

Analityk podkreśla, że najściślejsze więzi gospodarcze Rosja utrzymuje z krajami Euro-Azjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej: Białorusią, Armenią (tu ostatnio relacje się pogorszyły), Kirgistanem i Kazachstanem (tu także nastąpiły tarcia związane z kazachskimi kontrolami granicznymi w poszukiwaniu towarów objętych sankcjami podróżujących do Rosji przez Kazachstan). Pieniądze są przeznaczone na projekty integracyjne i zacieśnianie relacji sojuszniczych z tymi krajami. Część pożyczek kierowana jest do Azji (Wietnam, Mongolia i Indie), Afryki i Bliskiego Wschodu (Egipt, Turcja i Algieria) oraz Ameryki Łacińskiej (Nikaragui i Kuby)– wylicza Jeremkin.

Podziękowanie za kontrakty z Rosatomem

Z kolei Igor Rastorgujew, główny analityk w AMarket, zwraca uwagę, że wsparcie dostaną kraje, gdzie Rosatom „wygrał” przetargi na budowę elektrowni jądrowych i gdzie następuje eksport rosyjskich produktów high-tech.

Rosatom realizuje obecnie projekty w Egipcie (El Dabaa, o wartości 25 mld dol.), Turcji (Akkuyu, o wartości 22 mld dol.), Bangladeszu (Ruppur, o wartości 11,38 mld dol.), a także w Indiach, na Węgrzech i w Iranie. Wszędzie tam Rosjanie zwyciężyli, bo w ofercie zawarli finansowanie inwestycji wykonanej pod klucz.

Ponadto władze rosyjskie planowały przeznaczyć 1,5 mld dol. na budowę linii kolejowej w Iranie oraz udzielić Wietnamowi kredytu eksportowego na zakup rosyjskiej broni.  W wypadku Węgier Bruksela nie zgodziła się na finansowanie przez Rosatom rozbudowy siłowni Paks. Rząd w Budapeszcie musi więc znaleźć sposób, by to sfinansować. Czy będzie to kredyt z Rosji?

Sam Kreml nie ogłasza, ile i komu dorzuci z pieniędzy rosyjskich podatników. Rządowy program pożyczkowy opiera się na porozumieniach międzyrządowych, ale informacje na temat tych pożyczek są poufne, stwierdziło rosyjskie ministerstwo finansów, odmawiając mediom szczegółowych danych wykorzystania publicznych pieniędzy.

Najwięksi dłużnicy Moskwy

Według Banku Światowego, łączne zadłużenie rządów zagranicznych wobec Rosji na koniec 2022 r. wyniosło 28,9 mld dol. (około 2,3 bln rubli według obecnego kursu walutowego). Większość tego zadłużenia stanowiły pożyczki długoterminowe o terminie zapadalności przekraczającym rok. Największymi dłużnikami Moskwy w tamtym czasie były Białoruś (8,2 mld dol.), Bangladesz (5,9 mld dol.), Indie (3,8 mld dol.), Egipt (największy eksporter rosyjskiego zboża – 1,8 mld dol.) i Wietnam (1,4 mld dol.).

Rząd spodziewa się, że w latach 2026–2028 Rosja otrzyma zwrot 708 mld rubli (8 mld dol.) z udzielonych pożyczek. „Prognoza spłaty jest niższa niż prognoza emisji, najprawdopodobniej dlatego, że Rosja rozumie, iż niektóre kraje nie będą w stanie spłacić swoich pożyczek na czas lub zrobią to ze znacznymi opóźnieniami” – wyjaśniła Natalia Milczakowa, główna analityczka w Freedom Finance Global.

Ekspertka jako jedyna podkreśla, że taka „hojność” Kremla nie jest bezpodstawna, ponieważ kraje otrzymujące pożyczki często pomagają Rosji w obejściu zachodnich sankcji.

