Z tego artykułu się dowiesz: Którym krajom Rosja daje atrakcyjne pożyczki, pomimo wewnętrznych problemów budżetowych?

Jakie są argumenty reżimu za udzielaniem zagranicznych pożyczek?

Jaki Rosja swoje wsparcie finansowe łączy z projektami Rosatomu?

Które kraje są największymi dłużnikami Rosji?

Jak wynika z projektu budżetu na 2026 r. i okres planowania 2027–2028, Rosja udzieli innym krajom pożyczek o równowartości 1,8 bln rubli, czyli ponad 18,5 mld dol., o 14 proc. więcej niż planowano wcześniej – poinformowała gazeta „Izwiestia”.

Nie ma pieniędzy dla rosyjskich nauczycieli, ale są dla Bangladeszu czy Białorusi

Jak reżim uzasadnia podatnikom wydanie tak ogromnej kwoty w sytuacji, kiedy deficyt budżetowy w 2025 r. został zwiększony do rekordowo – oficjalnie do 5,7 bln rubli (2,9 proc. PKB), a w rzeczywistości może być dużo wyższy, gdyż 40 proc. budżetu jest utajnione? Do tego w rosyjskich regionach nie ma pieniędzy na pensje, wsparcie socjalne najbiedniejszych czy bieżące remonty szkół, szpitali, dróg, a racjonowanie paliw na stacjach, dwucyfrowa inflacja i wysokie stopy procentowe stały się normą.

Zgodnie z dokumentami budżetowymi, pożyczki „są niezbędne do realizacji bieżących projektów, wywiązania się z zobowiązań międzynarodowych i wsparcia eksportu konkurencyjnych rosyjskich produktów”.

– Pożyczki te są udzielane przede wszystkim strategicznym partnerom Rosji i krajom, w których koncentrują się kluczowe interesy Moskwy – zauważa Władimir Jeremkin z Instytutu Ekonomii i Studiów Politycznych Akademii Prezydenckiej w Moskwie.