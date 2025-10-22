Aktualizacja: 22.10.2025 16:35 Publikacja: 22.10.2025 16:12
Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podczas konferencji prasowej „Nowy wymiar bezpieczeństwa cyfrowego – nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa”
Foto: PAP/Tomasz Gzell
Nieco ponad 300 mln zł w pierwszym roku funkcjonowania kosztować będzie państwo wdrożenie nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa – poinformował w środę wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. – Potem z roku na rok kwota ta będzie coraz wyższa – dodał.
Wicepremier oraz Paweł Olszewski, sekretarz stanu w resorcie cyfryzacji ogłosili w środę przed południem oficjalnie przyjęcie nowelizacji ustawy o KSC (zwanej „Lex Huawei”) przez rząd. Miało to miejsce dzień wcześniej – 21 października.
– Ta ustawa daje nam nową moc i będzie zmieniała rynek. Zapewniliśmy jej finansowanie: stabilne i na lata – powiedział Krzysztof Gawkowski, nie podając szczegółów.
W odpowiedzi na nasze pytania resort cyfryzacji poinformował mailem, że zaplanowana na 2026 r. kwota 301 mln zł będzie pochodzić z budżetu państwa. „W kolejnych latach będzie odpowiednio wzrastała, tak aby pokryć m.in. inflację oraz zapewnić ciągłość realizacji nowych zadań nałożonych na organy” – dodano.
„W 2026 r. wydatki te zostaną sfinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa, a w kolejnych latach będą musiały zostać uwzględnione w ramach budżetów poszczególnych organów realizujących te zadania” – przekazał nam resort cyfryzacji.
„To rozwiązanie pozwoli sfinansować nowe zadania bez konieczności przesuwania środków przeznaczonych już na inne zadania publiczne” – zapewniono.
Wśród opisanych przez resort celów nie ma odszkodowań dla podmiotów, które potencjalnie mogą zostać zmuszone do zmiany dostawcy sprzętu teleinformatycznego, jeśli rząd wskaże dostawcę wysokiego ryzyka, na co pozwala nowelizacja.
Ponad 40 mln zł zostanie w 2026 r. przeznaczone na utworzenie jednostek (tzw. CSIRT sektorowych), do których będą zgłaszane incydenty. Ok. 20 mln zł – na rozwój Połączonego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa, w ramach którego zostaną zakupione usługi wsparcia w wykrywaniu zaawansowanych ataków i cyberzagrożeń. Ok. 33,5 mln zł zostanie przeznaczone na wynagrodzenia około 175 etatów w 11 ministerstwach oraz Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. – Jest to konieczne w związku z realizacją przez te organy nowych zadań zawartych w przedmiotowym projekcie – podaje resort.
6,5 mln zł ma pójść na działalność edukacyjną ministra właściwego do spraw informatyzacji.
100 mln zł rocznie powiększyć ma tzw. świadczenie teleinformatyczne, czyli dodatek wypłacany pracownikom sektora publicznego i funkcjonariuszom, którzy realizują zadania związane z cyberbezpieczeństwem.
Pozostałe środki przeznaczone są na różne projekty mające wesprzeć funkcjonowanie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Pierwszym z takich projektów ma być rozwój systemu IT (tzw. S46).
Kwestia kosztów wdrożenia nowych przepisów, w tym pieniędzy na dodatkowe etaty w ministerstwach i inne cele związane z ustawą była sprawą, która wymagała rządowego konsensusu po wrześniowym posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów. Resort cyfryzacji, odpowiedzialny za przygotowanie nowelizacji pierwotnie zakładał, że jej wdrożenie odbędzie się bezkosztowo.
– Nie wyobrażam sobie, aby na cyberbezpieczeństwo nie było dużych pieniędzy. Ochrona cyberprzestrzeni kosztuje, tak jak kosztuje armia – mówi teraz wicepremier.
Pytany, czy jego zdaniem prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę, nie odpowiedział wprost. – Chciałbym, aby ustawa była na biurku pana prezydenta w tym roku. Jestem gotowy spotkać się z panem prezydentem w jej sprawie, sygnalizowałem mu to już wczoraj. To powinna być ustawa ponad podziałami – powiedział wicepremier. Dodajmy, że wśród doradców prezydenta jest b. wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.
Według Pawła Olszewskiego nowelizacja KSC trafi do Sejmu, gdy funkcję marszałka po odejściu Szymona Hołowni przejmie Włodzimierz Czarzasty (ma się to stać 14 listopada).
– Każdy poseł i senator ma numer do mnie i do pana premiera. Jeśli ma wątpliwości – służymy radą. Źródłem prawdziwej informacji o celach tego projektu jesteśmy my i jesteśmy na to otwarci – mówił Paweł Olszewski. W ten sposób odnosił się do trwającego wokół nowelizacji lobbingu.
Nowelizacja określana jest przez media mianem „Lex Huawei” od nazwy chińskiego koncernu technologicznego. Prace nad nią ruszyły pod presją administracji Donalda Trumpa (za pierwszej kadencji prezydenta Stanów Zjednoczonych) budującej koalicję w technologicznej wojnie z Chinami.
Nowelizacja ma wprowadzić do polskiego porządku prawnego dwie unijne regulacje (tzw. Toolbox i NIS2), w tym pozwolić rządowi na wskazanie dostawcy wysokiego ryzyka (DWR), którego rozwiązań nie powinno stosować się w kraju.
Pierwotnie mowa była głównie o ich usuwaniu z sieci komórkowych operatorów telekomunikacyjnych, które w Polsce i szeregu państw Unii Europejskiej zbudowane są z chińskiego sprzętu. Zakres działania ustawy jest jednak obecnie dużo szerszy. Dotyczy szpitali, infrastruktury miejskiej, ścieków itd.
Tuż przed wtorkowym posiedzeniem Rady Ministrów, w niektórych mediach opublikowany został list przedstawiciela chińskiej firmy Huawei z 15 października skierowany do premiera i kilku członków rządu. Koncern zastrzegł sobie w nim prawo do dochodzenia roszczeń na drodze arbitrażu.
– Pragnę państwa poinformować, że DWR nie jest ukierunkowany na podmiot, ale na państwa. Zabezpiecza nas na lata w wojnie, którą prowadzimy i która będzie się rozwijała – powiedział w środę Paweł Olszewski.
Przypomnijmy, że nowelizacja KSC przygotowywana jest od 6 lat. Prace nad nią rozpoczął b. minister cyfryzacji Marek Zagórski. Już raz – w 2023 r. – została przyjęta przez rząd i skierowana do Sejmu. Było to przed wyborami parlamentarnymi i ówczesny minister cyfryzacji Janusz Cieszyński wycofał projekt spod sejmowych obrad.
