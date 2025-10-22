Z tego artykułu się dowiesz: Z jakimi kosztami wiąże się wdrożenie nowelizacji ustawy o cyberbezpieczeństwie?

Nieco ponad 300 mln zł w pierwszym roku funkcjonowania kosztować będzie państwo wdrożenie nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa – poinformował w środę wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. – Potem z roku na rok kwota ta będzie coraz wyższa – dodał.

Wicepremier oraz Paweł Olszewski, sekretarz stanu w resorcie cyfryzacji ogłosili w środę przed południem oficjalnie przyjęcie nowelizacji ustawy o KSC (zwanej „Lex Huawei”) przez rząd. Miało to miejsce dzień wcześniej – 21 października.

Wicepremier: zapewniliśmy nowelizacji ustawy o cyberbezpieczeństwie finansowanie

– Ta ustawa daje nam nową moc i będzie zmieniała rynek. Zapewniliśmy jej finansowanie: stabilne i na lata – powiedział Krzysztof Gawkowski, nie podając szczegółów.

W odpowiedzi na nasze pytania resort cyfryzacji poinformował mailem, że zaplanowana na 2026 r. kwota 301 mln zł będzie pochodzić z budżetu państwa. „W kolejnych latach będzie odpowiednio wzrastała, tak aby pokryć m.in. inflację oraz zapewnić ciągłość realizacji nowych zadań nałożonych na organy” – dodano.