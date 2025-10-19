Artykuł przygotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Samorząd województwa mazowieckiego zdecydował się na taką inicjatywę z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że w obliczu zagrożeń, z którymi dziś się mierzymy (wojna w Ukrainie, agresywna polityka Rosji, rosnąca skala dezinformacji itd.), rola mediów jest kluczowa. Ważne jest więc ich wspieranie i rozwój, tak aby nadal mogły one pełnić swoje kluczowe społeczne funkcje. Jedną z nich jest dostarczanie odbiorcom wiarygodnych, rzetelnych informacji.

Wspieranie mediów jest tym ważniejsze, że stoją one dziś przed ogromnymi wyzwaniami. Na ich obecną kondycję bardzo wpływa m.in. działalność big-techów, które korzystając na ogromną skalę z medialnych treści i materiałów, zdobywają coraz większą część rynku reklamowo-ogłoszeniowego i czytelniczego, co odbywa się kosztem mediów.

Dotyczy to też lokalnych gazet, portali, stacji radiowych i telewizyjnych, którym trudniej sprostać tym wyzwaniom niż silniejszym od nich organizacyjnie i ekonomicznie mediom ogólnopolskim.

Punkt zwrotny

Lokalne media to dziś nie tylko gazety, ale i stacje radiowe, telewizyjne, a także portale informacyjne, których powstaje coraz więcej. Mimo że wciąż się rozwijają, to mierzą się dziś z wieloma zagrożeniami. Silnie uderza w nie gwałtowny spadek czytelnictwa i sprzedaży prasy drukowanej oraz szybko malejąca liczba punktów dystrybucji takiej prasy. Płatne gazety drukowane były jeszcze niedawno trzonem lokalnych i regionalnych mediów, a dziś walczą o przetrwanie. Ich nakłady, a w ślad za tym wpływy ze sprzedaży egzemplarzowej, topnieją w oczach, choć kiedyś były jednymi z ich dwóch głównych źródeł przychodów. W prasie lokalnej bardzo trudno zastąpić tytuły drukowane ich płatnymi, elektronicznymi wersjami czy lokalnymi portalami, w których płaci się za pełny dostęp do wszystkich treści.

Do tego dochodzi płytki lokalny rynek reklamowy i pomijanie lokalnych mediów przez dużych, ogólnopolskich reklamodawców i ogłoszeniodawców. Reasumując, dotychczasowy model finansowania tych mediów się kończy, a nowego jeszcze nie ma. Są one więc w punkcie zwrotnym.

– Media lokalne są nie do przecenienia – powiedział podczas I Kongresu Mazowieckich Mediów Lokalnych prof. Janusz Adamowski, medioznawca, w latach 2016–2024 dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Nie sposób z tą opinią się nie zgodzić. Media lokalne to ważny element demokracji. Pełnią nie tylko funkcję informacyjną i edukacyjną, ale także kontrolną. Informują o sprawach ważnych dla lokalnych wspólnot, monitorują decyzje władz samorządowych, opisują sukcesy, alarmują o problemach. Nadają ton lokalnej debacie publicznej. Są najbliżej ludzi, ich codziennych spraw. To dzięki nim mieszkańcy mogą być na bieżąco z tym, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu, uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym.

Docierając do milionów odbiorców, mogą też odegrać istotną rolę w kluczowej dziś kwestii bezpieczeństwa, w tym w walce z dezinformacją.

Idea kongresu

Samorząd Mazowsza, w trosce o równy i powszechny dostęp do wiarygodnych, rzetelnych i obiektywnych informacji, chce kontynuować debatę poświęconą mediom lokalnym w naszym regionie. Debatę – o ich obecnej sytuacji, o tym, jakie mają problemy, potrzeby, zagrożenia i szanse – z udziałem dziennikarzy, redaktorów, wydawców, ekspertów i medioznawców. Temu posłuży II edycja Kongresu Mazowieckich Mediów Lokalnych. Jego patronami instytucjonalnymi są Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) oraz Local SOME, a patronami medialnymi – „Rzeczpospolita”, Polska Agencja Prasowa, TVP3 Warszawa i Polskie Radio RDC.

– Pierwsza edycja kongresu okazała się sporym sukcesem. Spotkanie ekspertów, medioznawców, analityków, wydawców, a także dziennikarzy mediów lokalnych to okazja do wymiany doświadczeń, dyskusji, edukacji i zacieśnienia współpracy. Warto rozmawiać i zastanowić się nad przyszłością i kierunkiem rozwoju mediów lokalnych – mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

