6 min. 47 sek.

Wiceministra Katarzyna Lubnauer o reformie czytelnictwa i autonomii nauczycieli

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to 107 mln zł na zakup książek dla szkół i przedszkoli, do czego samorządy dołożyły kolejne 27 mln zł - poinformowała wiceministra edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer. Zapowiada też, że od 2026 roku uczniowie zyskają większą autonomię w wyborze lektur dzięki reformie „kompas jutra”, choć nadal będą musieli przeczytać cztery książki rocznie, a w programie pojawią się nowe „praktyki czytelnicze”.

