Jak się zmienia private banking

Jeszcze dwie dekady temu private banking był usługą dla wąskiej grupy klientów, głównie przedsiębiorców i kadry menadżerskiej. Dziś obserwujemy dynamiczny wzrost liczby zamożnych Polaków, co jest efektem rozwoju gospodarki, sukcesów firm rodzinnych i zachodzących procesów transferu międzypokoleniowego. To zmienia rynek. Klienci coraz częściej oczekują nie tylko klasycznej obsługi, ale dostępu do globalnych rynków, inwestycji alternatywnych czy doradztwa w obszarze sukcesji – mówi Małgorzata Anczewska - dyrektor Departamentu Private Banking w Alior Banku.

