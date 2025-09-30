„Rzeczpospolita” rozwija PRO.RP.PL. Rusza nowa sekcja „Podatki”

Aktualizacja: 30.09.2025 17:06 Publikacja: 30.09.2025 15:38
Sekcja została zaprojektowana tak, aby maksymalnie ułatwiać korzystanie z treści. Materiały są posegmentowane według najważniejszych zagadnień księgowych, co pozwala szybko odnaleźć właściwą informację bez konieczności przeszukiwania całego serwisu.
Nowy dział codziennie jest zasilany kolejnymi profesjonalnymi treściami na temat zmian w podatkach VAT, PIT czy CIT, podatku u źródła, podatków od nieruchomości oraz cen transferowych. Szczególnie dużo miejsca wśród publikacji zajmuje teraz gorący temat, jakim jest wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
- Rozwijając PRO.RP.PL, konsekwentnie wzmacniamy jego użytkowy charakter. „Podatki” to kolejny krok w tworzeniu specjalistycznego serwisu, który nie tylko informuje, ale przede wszystkim ułatwia pracę zawodową i pozwala podejmować decyzje oparte na rzetelnych i aktualnych informacjach - mówi Maciej Maciejowski, prezes Gremi Media SA, wydawcy „Rzeczpospolitej”.
Nowa sekcja jest dostępna dla wszystkich obecnych subskrybentów PRO.RP.PL w ramach posiadanych pakietów. Nowi użytkownicy mogą dołączyć do tego grona, korzystając z oferty na stronie czytaj.rp.pl.
Uruchomienie sekcji „Podatki” to kolejny krok w rozwoju PRO.RP.PL – serwisu, który ma być praktycznym narzędziem w codziennej pracy specjalistów.
Wydawcą „Rzeczpospolitej”, najbardziej opiniotwórczego medium prasowego w kraju w 2024 roku, jest Gremi Media SA. W portfolio grupy medialnej znajdują się także dziennik „Parkiet”, miesięcznik „Wieści Rolnicze”, kwartalniki „Rzeczpospolita Nauka” i „Rzeczpospolita Podróże”, a także serwisy internetowe odwiedzane przez ponad 7,1 mln użytkowników miesięcznie (dane za maj 2025 r. wg Badania Mediapanel/Gemius PBI). Do kluczowych serwisów należą: rp.pl, parkiet.com, wiescirolnicze.pl, historia.uwazamrze.pl oraz serwisy branżowe, takie jak zdrowie.rp.pl, edukacja.rp.pl, moto.rp.pl, cyfrowa.rp.pl czy sukces.rp.pl.
