Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zarzuty postawiono byłemu magnatowi medialnemu Jimmy'emu Lai?

Jak ustawa o bezpieczeństwie narodowym wpłynęła na Hongkong?

Jakie były okoliczności i następstwa dochodzenia w sprawie Laia?

W jaki sposób Jimmy Lai jest związany z protestami prodemokratycznymi w Hongkongu?

Jaka była reakcja międzynarodowa i mediów na proces Laia?

W jakim stopniu Lai był zaangażowany w polityczną działalność zagraniczną?

78-letni Lai, miliarder, jest jednym z najbardziej znanych krytyków Pekinu. Został postawiony przed sądem na podstawie ustawy o bezpieczeństwie narodowym, narzuconej półautonomicznemu miastu w 2020 r. po miesiącach masowych, gwałtownych protestów prodemokratycznych.

Był założycielem tabloidu „Apple Daily” – prodemokratycznej gazety znanej z ostrych ataków na Komunistyczną Partię Chin – aż do jej przymusowego zamknięcia w 2021 r.

Lai nie przyznał się do winy we wszystkich postawionych mu zarzutach. Grozi mu nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności. Poniedziałkowy werdykt kończy burzliwą batalię prawną, która spotkała się z potępieniem ze strony jego zwolenników oraz zagranicznych przywódców na całym świecie, w tym prezydenta USA Donalda Trumpa, który wcześniej obiecywał, że „go stamtąd wyciągnie” – przypomina CNN.