Jimmy Lai pozuje do zdjęcia wśród demonstrantów przed siedzibami rządu centralnego w Hongkongu w Chinach, październik 2014 r.
Foto: Brent Lewin/Bloomberg
78-letni Lai, miliarder, jest jednym z najbardziej znanych krytyków Pekinu. Został postawiony przed sądem na podstawie ustawy o bezpieczeństwie narodowym, narzuconej półautonomicznemu miastu w 2020 r. po miesiącach masowych, gwałtownych protestów prodemokratycznych.
Był założycielem tabloidu „Apple Daily” – prodemokratycznej gazety znanej z ostrych ataków na Komunistyczną Partię Chin – aż do jej przymusowego zamknięcia w 2021 r.
Lai nie przyznał się do winy we wszystkich postawionych mu zarzutach. Grozi mu nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności. Poniedziałkowy werdykt kończy burzliwą batalię prawną, która spotkała się z potępieniem ze strony jego zwolenników oraz zagranicznych przywódców na całym świecie, w tym prezydenta USA Donalda Trumpa, który wcześniej obiecywał, że „go stamtąd wyciągnie” – przypomina CNN.
Wprowadzenie ustawy o bezpieczeństwie narodowym całkowicie odmieniło Hongkong. Władze uwięziły dziesiątki politycznych przeciwników, zmusiły organizacje obywatelskie i niezależne media do zakończenia działalności oraz przekształciły niegdyś swobodne miasto w miejsce rządzone wyłącznie przez „patriotów”.
Przywódcy Hongkongu i Chin twierdzą, że ustawa ta „przywróciła stabilność” po protestach z 2019 r.
Ogłaszając wyrok, sędziowie stwierdzili, że „nie ma wątpliwości, iż (Lai) przez wiele lat dorosłego życia żywił urazę i nienawiść wobec Chińskiej Republiki Ludowej”.
Wskazali na jego lobbowanie wśród amerykańskich polityków w czasie pierwszej kadencji Trumpa – w dużej mierze jeszcze przed wejściem w życie ustawy o bezpieczeństwie narodowym – jako dowód działalności wywrotowej oraz współpracy z obcymi siłami.
- Wzywanie przez niego amerykańskich urzędników do działań przeciwko Chinom pod pretekstem pomocy mieszkańcom Hongkongu byłoby analogiczne do sytuacji, w której obywatel USA prosi Rosję o pomoc w obaleniu rządu Stanów Zjednoczonych, rzekomo w imię pomocy dla stanu Kalifornia – napisali sędziowie w uzasadnieniu.
- Jesteśmy przekonani, że (Lai) był mózgiem spisków opisanych we wszystkich trzech zarzutach – podsumowali, dodając, że zgromadzone dowody pokazują, iż jego „jedynym celem (…) było dążenie do obalenia Komunistycznej Partii Chin”.
Sędziowie poinformowali, że termin ogłoszenia wyroku skazującego zostanie podany później. Współpraca z obcymi siłami zagrożona jest na mocy ustawy o bezpieczeństwie narodowym karą dożywotniego więzienia.
Jimmy Lai został aresztowany pod koniec 2020 r. i spędził ponad 1800 dni w więzieniu o zaostrzonym rygorze, w dużej mierze w odosobnieniu. W 2022 r. został skazany na pięć lat i dziewięć miesięcy więzienia w osobnej sprawie dotyczącej oszustw.
Lai urodził się w Chinach kontynentalnych i przybył do brytyjskiego Hongkongu w wieku 12 lat. Zaczynał jako robotnik fabryczny, by z czasem stać się potentatem branży odzieżowej.
W 1995 r., dwa lata przed przekazaniem Hongkongu Chinom, założył „Apple Daily” – otwarcie prodemokratyczny tabloid. Jako zagorzały zwolennik Trumpa Lai udał się do Waszyngtonu w szczytowym momencie protestów w 2019 r., spotykając się z wiceprezydentem Mike’em Pence’em i innymi amerykańskimi politykami, by rozmawiać o sytuacji w Hongkongu.
W tym czasie setki tysięcy ludzi wychodziły na ulice w proteście przeciwko kontrowersyjnej ustawie, obawiając się, że Pekin ograniczy autonomię miasta oraz jego wyjątkowe wolności słowa, prasy i zgromadzeń. Składając zeznania we własnej obronie podczas procesu, Lai twierdził, że nigdy nie rozmawiał bezpośrednio z Trumpem.
Trump poruszył sprawę Laia podczas spotkania z przywódcą Chin Xi Jinpingiem w Korei Południowej w październiku – poinformował CNN jeden z urzędników administracji. Dodał on, że Trump uważa, iż Lai powinien zostać uwolniony.
Hongkong, była kolonia brytyjska, która w 1997 r. wróciła pod zwierzchnictwo Chin, posiada odrębny system sądowniczy od tego obowiązującego w Chinach kontynentalnych. Lai jest obywatelem Wielkiej Brytanii, a rząd w Londynie wielokrotnie wzywał do jego uwolnienia.
