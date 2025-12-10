Złote Spinacze 2025. To oni zwyciężyli

Aktualizacja: 10.12.2025 17:02 Publikacja: 10.12.2025 16:15
Foto: mat. prasowe
Uroczysta gala zgromadziła ponad 450 osób i odbyła się 8 grudnia br. w Hotelu Hilton w Warszawie. Prowadził ją Szymon Majewski, dziennikarz i prezenter, znany ze swojego poczucia humoru. Wręczono statuetki spinaczy w 35 kategoriach konkursowych, w tym w 20 kategoriach głównych, 12 kategoriach sektorowych oraz 3 kategoriach specjalnych. O nominacjach i przyznanych poszczególnym projektom nagrodach zdecydowało 145-osobowe jury, obradujące w ośmiu grupach jurorskich, którego przewodniczącą była Marta Pokutycka-Mądrala, Dyrektorka Komunikacji oraz Rzeczniczka Prasowa, Nationale-Nederlanden.
Oprócz nagród przyznawanych w kategoriach konkursowych przez jury, uczestnicy wydarzenia poznali także laureatów nagród specjalnych. Gwiazda PR- wyróżnienie za szczególne osiągnięcia dla branży public relations, zostało przyznana Stowarzyszeniu Demagog. Po raz drugi w historii Złotych Spinaczy przyznano także Kryształowy Spinacz – nagrodę dla firmy, która przeprowadziła przetarg na usługi PR zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi promowanymi w ramach kampanii ZFPR – „Partnerski PRzetarg”. Wyróżnienie otrzymała firma Provident Polska.
Na podstawie rankingu podmiotów nagrodzonych w tej edycji konkursu, Tytanowy Spinacz dla „Najlepszego w konkursie” otrzymała Agencja K+ Group. Na drugim miejscu w rankingu znalazła się Agencja 24/7Communication, trzecia zaś była Agencja MSL.
Po raz kolejny została przyznana także nagroda Redakcji RP.pl, którą wręczył Cezary Szymanek, zastępca redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita” oraz redaktora naczelnego Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, przedstawicielom Stowarzyszenia WIOSNA oraz Agencji Reklamowej Hand Made za projekt: Biedańsk. Raport o biedzie Szlachetnej Paczki 2024.
Lista wszystkich nagrodzonych w konkursie Złote Spinacze 2025:
Kategorie główne:
SREBRNY SPINACZ
10 lat BLIKNĘŁO / Clear Communication Group, BLIK
SREBRNY SPINACZ
Jak promować OZE, gdy wieje w stronę węgla? / 24/7Communication, OX2 Polska
SREBRNY SPINACZ
Work Sport Balance w Decathlon / GetHero, Decathlon Polska
BRĄZOWY SPINACZ
Zestaw edukacyjny ORBIUM – mobilne laboratorium z tabletem / Centrum Nauki Kopernik, Samsung Electronics, dfusion communication
BRĄZOWY SPINACZ
„Przesmyk” – polski thriller szpiegowski globalnym hitem / TVN Warner Bros. Discovery
SREBRNY SPINACZ
Kampania PR IKEA „Hej, pobudka! Czas na sen dobry” / Garden of Words Group, IKEA Retail
ZŁOTY SPINACZ
Nie być w zawieszeniu. Pracuj.pl uwalnia 40 mln aplikacji / Pracuj.pl
BRĄZOWY SPINACZ
Zarządzanie kryzysem, walka z dezinformacją - Agaris Polska / Agencja 3PR Consulting
SREBRNY SPINACZ
Kultowy Panek CarSharing znika z rynku / Icon Strategies, Panek
ZŁOTY SPINACZ
Szybko, wszyscy razem – walczymy z powodzią! / K+ Group, Koleje Dolnośląskie, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
SREBRNY SPINACZ
Razem dla nerek – życie bez dializ / PRCN
SREBRNY SPINACZ
„Start w dorosłość”: drugiej szansy nie będzie / Fundacja Dobrych Inicjatyw
SREBRNY SPINACZ
Bye Bye HPV / Fundacja SEXEDPL, Agencja Polot
BRĄZOWY SPINACZ
„Koszmarna kolejka” szarża FDI, która poruszyła system / Fundacja Dobrych Inicjatyw
SREBRNY SPINACZ
Kampania 12/15 / SEC Newgate CEE, VML Poland
ZŁOTY SPINACZ
Biedańsk. Raport o biedzie Szlachetnej Paczki 2024 / Stowarzyszenie WIOSNA, Hand Made Agencja reklamowa
BRĄZOWY SPINACZ
Woda opadła, psy zostały – kampania pomocowa dla schronisk / MSL
SREBRNY SPINACZ
Powitalnik 2.0 – przewodnik dla rodziców po diagnozie dziecka / Admind Branding & Communications
ZŁOTY SPINACZ
Dzieciństwo bez przemocy mocą na całe życie / K+Group, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
BRĄZOWY SPINACZ
Fabryki różnorodności Mondelez – kultura realnej zmiany / Publicis Consultants, Mondelez Polska
SREBRNY SPINACZ
RóżniMY – Biedronka aktywizuje osoby z niepełnosprawnością / Biedronka
SREBRNY SPINACZ
długodystansZDROWI – sposób na lojalność / Nationale-Nederlanden
BRĄZOWY SPINACZ
Betclic – FANna i inne niestandardy w sponsoringu / K+ Group, Betclic
SREBRNY SPINACZ
Hands Up Confidence – festiwalowa świeżość bez kompromisów / MSL, Old Spice
SREBRNY SPINACZ
Jak pracować, by nie żałować? - impro z rocketjobs.pl / portal pracy rocketjobs.pl
BRĄZOWY SPINACZ
Kampania 12/15 / SEC Newgate CEE, VML Poland
SREBRNY SPINACZ
Właśnie trwa połączenie w sprawie zaginionego dziecka / Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Screen Network
ZŁOTY SPINACZ
Akcja RELacja HejTY Reaguj! / Agencja eventowa TT Age
BRĄZOWY SPINACZ
City Combo – Odkrywcy Miasta / 38Content Communication, Balcia
SREBRNY SPINACZ
Unikalny program od Nationale-Nederlanden zmienia reguły gry / K+Group, Nationale-Nederlanden, BlueCloud
SREBRNY SPINACZ
Fabryka Czekolady E. Wedel – muzeum, w którym MOŻNA wszystko / 24/7Communication, Lotte Wedel, GoldenSubmarine
BRĄZOWY SPINACZ
Kompetencje AI dla każdego w Polsce – kampania Microsoft / dfusion communication, Microsoft
SREBRNY SPINACZ
Gdzie jest tron / WCTron, Apollo 360 – agencja marketingowa
ZŁOTY SPINACZ
Kampania edukacyjna Wear Your Story / LIGHTHOUSE, LPP
BRĄZOWY SPINACZ
Fabryka Czekolady E. Wedel – muzeum, w którym MOŻNA wszystko / 24/7Communication, Lotte Wedel, GoldenSubmarine
BRĄZOWY SPINACZ
D’ARC, czyli pierwsza off-opera w historii MPW / 38Content Communication, Muzeum Powstania Warszawskiego
SREBRNY SPINACZ
Kierunek GZM – największy w Polsce festiwal mikrowypraw / Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
SREBRNY SPINACZ
Ryga: city break, który zmienia perspektywę / Weber Shandwick, Riga Investment and Tourism Agency (LIVE RIGA)
SREBRNY SPINACZ
Admin Komputronik. Więcej niż Admin. / Brand Kolektyw, Komputronik
SREBRNY SPINACZ
Kopalnia Soli „Wieliczka” – od tradycji do trendów / So Bright
SREBRNY SPINACZ
Jak opowiedzieć zwycięstwo: Kubica x Le Mans x ORLEN / ORLEN
BRĄZOWY SPINACZ
Otodom odczarowuje deweloperkę / Linkleaders, Otodom
SREBRNY SPINACZ
88% firm ofiarą cyberataku. ESET edukuje pracowników / Linkleaders, ESET, DAGMA Bezpieczeństwo IT, PowerGam
SREBRNY SPINACZ
BEPS 2.0 – Panie, ale przecież ja płacę podatki. Otóż nie! / EY Polska
BRĄZOWY SPINACZ
Kampania informacyjna oferty publicznej (IPO) Grupy Żabka / M+G, Grupa Żabka
SREBRNY SPINACZ
IPO Diagnostyki. Biznes z misją wchodzi na giełdę / InnerValue
BRĄZOWY SPINACZ
OLX i monday comms: drugie życie elektroniki / monday comms, Grupa OLX
BRĄZOWY SPINACZ
Cepelia z nowym gospodarzem – Empik wraca na Marszałkowską / Walk PR, Empik
ZŁOTY SPINACZ
Strażak na szlaku. 5 lat ratowania życia. / M&CC, Fundacja DKMS
BRĄZOWY SPINACZ
„Czujesz ten vibe?”: rekrutacja do TRIBE Krakow Old Town / 38Content Communication, TRIBE Krakow Old Town, Accor Services Poland
SREBRNY SPINACZ
Cooking with DANONE | Przepis na udaną karierę! / Grupa spółek DANONE
ZŁOTY SPINACZ
Przyjaźń od kuchni / 24/7Communication, McDonald's Polska, DDB Warszawa, Dentsu Creative, OMD
SREBRNY SPINACZ
Nie być w zawieszeniu. Pracuj.pl uwalnia 40 mln aplikacji / Pracuj.pl
SREBRNY SPINACZ
Szczęśliwi metrów nie liczą – dobrostan zaczyna się w domu / Linkleaders, Otodom, Cut The Mustard
ZŁOTY SPINACZ
Lloret de Mar – premiera gry EA SPORTS FC 25 w Polsce / MSL, Electronic Arts
BRĄZOWY SPINACZ
W pracy czuję bardziej. Pierwsza neurokampania o karierze / Linkleaders, Pracuj.pl, Fundacja Mamy Podobnie
SREBRNY SPINACZ
Klara buduje / ERBUD, Fundacja ERBUD
ZŁOTY SPINACZ
Biedańsk. Raport o biedzie Szlachetnej Paczki 2024 / Stowarzyszenie WIOSNA, Hand Made Agencja reklamowa
SREBRNY SPINACZ
Wyjdź z neta, idź do weta/ Garden of Words, Royal Canin, IQ Marketing
BRĄZOWY SPINACZ
Lloret de Mar – premiera gry EA SPORTS FC 25 w Polsce / MSL, Electronic Arts
SREBRNY SPINACZ
Cyberatak na firmę zawsze trafia w człowieka. ESET edukuje / Linkleaders, ESET, DAGMA Bezpieczeństwo IT
ZŁOTY SPINACZ
Od niszy do mainstreamu – cyberbezpieczeństwo OT / 24/7Communication, EY Polska
BRĄZOWY SPINACZ
W UNIQA jesteśmy razem / UNIQA, Be About | Hybrid Agency
BRĄZOWY SPINACZ
N!Asystent – Pierwszy AI Asystent Bankowy w Polsce / Nest Bank, Burson
ZŁOTY SPINACZ
Unikalny program od Nationale-Nederlanden zmienia reguły gry / K+Group, Nationale-Nederlanden, BlueCloud
BRĄZOWY SPINACZ
Album Piękna / Dove x Rossmann / Yellowcups, Dove Polska Unilever, Rossmann, Mindshare, That One Agency
SREBRNY SPINACZ
Hands Up Confidence – festiwalowa świeżość bez kompromisów / MSL, Old Spice
BRĄZOWY SPINACZ
Łódź spełnia obietnice. 50 lat Ziemi Obiecanej / 38Content Communication, Manufaktura
SREBRNY SPINACZ
Kampania edukacyjna Wear Your Story / LIGHTHOUSE, LPP
BRĄZOWY SPINACZ
Fabryka Czekolady E. Wedel – muzeum, w którym MOŻNA wszystko / 24/7Communication, Lotte Wedel, GoldenSubmarine
SREBRNY SPINACZ
Daj im szansę! / 24/7Communication, Lotte Wedel
ZŁOTY SPINACZ
Fabryki różnorodności Mondelez – kultura realnej zmiany / Publicis Consultants, Mondelez Polska
BRĄZOWY SPINACZ
D’ARC, czyli pierwsza off-opera w historii MPW / 38Content Communication, Muzeum Powstania Warszawskiego
BRĄZOWY SPINACZ
4. sezon „Emily w Paryżu”– „efekt Netflixa” w Krakowie / K+ Group, Netflix Polska, Behind the Brand, Altavia Kamikaze + K2
BRĄZOWY SPINACZ
Nauka biznesu po polsku z serialem EDUKACJA XD / CANAL+
BRĄZOWY SPINACZ
Rozlicz ból / MSL, Fundacja K.I.D.S.
SREBRNY SPINACZ
Bye Bye HPV / Fundacja SEXEDPL, Agencja POLOT
ZŁOTY SPINACZ
Rany pod kontrolą - walka o lepsze życie pacjentów z ranami! / PRCN
BRĄZOWY SPINACZ
Wszyscy Do Wioseł 2024 / Fundacja Legii
BRĄZOWY SPINACZ
„Urlopowy Kompas Polaków. Wakacje 2025” / Q&A Comms
SREBRNY SPINACZ
Betclic – FANna i inne niestandardy w sponsoringu / K+ Group, Betclic
BRĄZOWY SPINACZ
Klara buduje / ERBUD, Fundacja ERBUD
BRĄZOWY SPINACZ
Otodom odczarowuje deweloperkę / Linkleaders, Otodom
ZŁOTY SPINACZ
Kampania PR IKEA „Hej, pobudka! Czas na sen dobry” / Garden of Words Group, IKEA Retail
BRĄZOWY SPINACZ
Olejomaty – piąty wymiar recyklingu / Good One PR, EMKA
BRĄZOWY SPINACZ
Jak promować OZE, gdy wieje w stronę węgla? / 24/7Communication, OX2 Polska
SREBRNY SPINACZ
Gdzie jest tron / WCTron, Apollo 360 – agencja marketingowa
BRĄZOWY SPINACZ
Kultowy Panek CarSharing znika z rynku / Icon Strategies, Panek
SREBRNY SPINACZ
Szybko, wszyscy razem – walczymy z powodzią! / K+ Group, Koleje Dolnośląskie, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ZŁOTY SPINACZ
Airbus partnerem nowego etapu rozwoju floty PLL LOT / Polskie Linie Lotnicze LOT
SREBRNY SPINACZ
Dzieciństwo bez przemocy mocą na całe życie / K+Group, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
SREBRNY SPINACZ
„Koszmarna kolejka” szarża FDI, która poruszyła system / Fundacja Dobrych Inicjatyw
SREBRNY SPINACZ
Biedańsk. Raport o biedzie Szlachetnej Paczki 2024 / Stowarzyszenie WIOSNA, Hand Made Agencja reklamowa
ZŁOTY SPINACZ
Kampania 12/15 / SEC Newgate CEE, VML Poland
ZŁOTY SPINACZ
Wrzuć do kosza i te okazy! / Lasy Państwowe
ZŁOTY SPINACZ
„Start w dorosłość”: drugiej szansy nie będzie / Fundacja Dobrych Inicjatyw
ZŁOTY SPINACZ
Gdzie jest tron / WCTron, Apollo 360 – agencja marketingowa
Gwiazda PR:
Stowarzyszenie Demagog
Kryształowy Spinacz:
Provident Polska
Tytanowy Spinacz:
1 miejsce: K+ Group
2 miejsce: 24/7 Communication
3 miejsce: MSL
Nagroda Redakcji rp.pl:
Biedańsk. Raport o biedzie Szlachetnej Paczki 2024 / Stowarzyszenie WIOSNA, Hand Made Agencja reklamowa
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Okazało się, że Paramount Skydance nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w walce o aktywa Warner Bros. Discove...
Winit wynajmuje 36,3 tys. mkw. w MLP Business Park Schalke.
W piątek dwa amerykańskie giganty porozumiały się w sprawie długo oczekiwanej transakcji, która odmieni branżę m...
Robi się coraz goręcej wokół przejęcia amerykańskiego właściciela TVN. Jak dowiedziała się nieoficjalnie agencja...
O prawie 50 procent wzrósł w ciągu roku odsetek widzów, którzy preferują oglądanie transmisji wydarzeń sportowyc...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
– Naszą strategią jest jakościowe, odpowiedzialne dziennikarstwo oraz mocno sprofilowane treści: pod potrzeby ws...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas