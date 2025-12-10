Rzeczpospolita
Ekonomia
Złote Spinacze 2025. To oni zwyciężyli

Emocje sięgały zenitu, gdy wręczający wyjmowali z kopert kartki z tytułami zwycięskich projektów. 23. edycja konkursu Złote Spinacze, organizowanego przez Związek Film Public Relations, była wyjątkowa. Jury przyznało łącznie 97 nagród – 20 Złotych, 42 Srebrne oraz 35 Brązowych Spinaczy. Dodatkowo w konkursie przyznano trzy nagrody specjalne: Gwiazda PR, Kryształowy Spinacz, Tytanowy Spinacz oraz nagrodę specjalną redakcji „Rzeczpospolitej” oraz portalu rp.pl.

Publikacja: 10.12.2025 16:15

Złote Spinacze 2025. To oni zwyciężyli

Foto: mat. prasowe

Redakcja „Rz”

Uroczysta gala zgromadziła ponad 450 osób i odbyła się 8 grudnia br. w Hotelu Hilton w Warszawie. Prowadził ją Szymon Majewski, dziennikarz i prezenter, znany ze swojego poczucia humoru. Wręczono statuetki spinaczy w 35 kategoriach konkursowych, w tym w 20 kategoriach głównych, 12 kategoriach sektorowych oraz 3 kategoriach specjalnych. O nominacjach i przyznanych poszczególnym projektom nagrodach zdecydowało 145-osobowe jury, obradujące w ośmiu grupach jurorskich, którego przewodniczącą była Marta Pokutycka-Mądrala, Dyrektorka Komunikacji oraz Rzeczniczka Prasowa, Nationale-Nederlanden.

Oprócz nagród przyznawanych w kategoriach konkursowych przez jury, uczestnicy wydarzenia poznali także laureatów nagród specjalnych. Gwiazda PR- wyróżnienie za szczególne osiągnięcia dla branży public relations, zostało przyznana Stowarzyszeniu Demagog. Po raz drugi w historii Złotych Spinaczy przyznano także Kryształowy Spinacz – nagrodę dla firmy, która przeprowadziła przetarg na usługi PR zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi promowanymi w ramach kampanii ZFPR – „Partnerski PRzetarg”. Wyróżnienie otrzymała firma Provident Polska.

Na podstawie rankingu podmiotów nagrodzonych w tej edycji konkursu, Tytanowy Spinacz dla „Najlepszego w konkursie” otrzymała Agencja K+ Group. Na drugim miejscu w rankingu znalazła się Agencja 24/7Communication, trzecia zaś była Agencja MSL.

Po raz kolejny została przyznana także nagroda Redakcji RP.pl, którą wręczył Cezary Szymanek, zastępca redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita” oraz redaktora naczelnego Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, przedstawicielom Stowarzyszenia WIOSNA oraz Agencji Reklamowej Hand Made za projekt: Biedańsk. Raport o biedzie Szlachetnej Paczki 2024.

Lista wszystkich nagrodzonych w konkursie Złote Spinacze 2025:

Kategorie główne:

1. PR korporacyjny

SREBRNY SPINACZ
10 lat BLIKNĘŁO / Clear Communication Group, BLIK

SREBRNY SPINACZ
Jak promować OZE, gdy wieje w stronę węgla? / 24/7Communication, OX2 Polska

SREBRNY SPINACZ
Work Sport Balance w Decathlon / GetHero, Decathlon Polska

2. PR produktu

BRĄZOWY SPINACZ
Zestaw edukacyjny ORBIUM – mobilne laboratorium z tabletem / Centrum Nauki Kopernik, Samsung Electronics, dfusion communication

BRĄZOWY SPINACZ
„Przesmyk” – polski thriller szpiegowski globalnym hitem / TVN Warner Bros. Discovery

SREBRNY SPINACZ
Kampania PR IKEA „Hej, pobudka! Czas na sen dobry” / Garden of Words Group, IKEA Retail

ZŁOTY SPINACZ
Nie być w zawieszeniu. Pracuj.pl uwalnia 40 mln aplikacji / Pracuj.pl

3. Issue management i komunikacja kryzysowa

BRĄZOWY SPINACZ
Zarządzanie kryzysem, walka z dezinformacją - Agaris Polska / Agencja 3PR Consulting

SREBRNY SPINACZ
Kultowy Panek CarSharing znika z rynku / Icon Strategies, Panek

ZŁOTY SPINACZ
Szybko, wszyscy razem – walczymy z powodzią! / K+ Group, Koleje Dolnośląskie, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

4. Advocacy i Public Affairs

SREBRNY SPINACZ
Razem dla nerek – życie bez dializ / PRCN

SREBRNY SPINACZ
„Start w dorosłość”: drugiej szansy nie będzie / Fundacja Dobrych Inicjatyw

SREBRNY SPINACZ
Bye Bye HPV / Fundacja SEXEDPL, Agencja Polot

5. Kampania społeczna

BRĄZOWY SPINACZ
„Koszmarna kolejka” szarża FDI, która poruszyła system / Fundacja Dobrych Inicjatyw

SREBRNY SPINACZ
Kampania 12/15 / SEC Newgate CEE, VML Poland

ZŁOTY SPINACZ
Biedańsk. Raport o biedzie Szlachetnej Paczki 2024 / Stowarzyszenie WIOSNA, Hand Made Agencja reklamowa

6. PR pro bono

BRĄZOWY SPINACZ
Woda opadła, psy zostały – kampania pomocowa dla schronisk / MSL

SREBRNY SPINACZ
Powitalnik 2.0 – przewodnik dla rodziców po diagnozie dziecka / Admind Branding & Communications

ZŁOTY SPINACZ
Dzieciństwo bez przemocy mocą na całe życie / K+Group, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

7. Employee experience i komunikacja wewnętrzna

BRĄZOWY SPINACZ
Fabryki różnorodności Mondelez – kultura realnej zmiany / Publicis Consultants, Mondelez Polska

SREBRNY SPINACZ
RóżniMY – Biedronka aktywizuje osoby z niepełnosprawnością / Biedronka

SREBRNY SPINACZ
długodystansZDROWI – sposób na lojalność / Nationale-Nederlanden

8. Event komercyjny

BRĄZOWY SPINACZ
Betclic – FANna i inne niestandardy w sponsoringu / K+ Group, Betclic

SREBRNY SPINACZ
Hands Up Confidence – festiwalowa świeżość bez kompromisów / MSL, Old Spice

SREBRNY SPINACZ
Jak pracować, by nie żałować? - impro z rocketjobs.pl / portal pracy rocketjobs.pl

9. Event społeczny

BRĄZOWY SPINACZ
Kampania 12/15 / SEC Newgate CEE, VML Poland

SREBRNY SPINACZ
Właśnie trwa połączenie w sprawie zaginionego dziecka / Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Screen Network

ZŁOTY SPINACZ
Akcja RELacja HejTY Reaguj! / Agencja eventowa TT Age

10. Launch produktu, usługi lub firmy

BRĄZOWY SPINACZ
City Combo – Odkrywcy Miasta / 38Content Communication, Balcia

SREBRNY SPINACZ
Unikalny program od Nationale-Nederlanden zmienia reguły gry / K+Group, Nationale-Nederlanden, BlueCloud

SREBRNY SPINACZ
Fabryka Czekolady E. Wedel – muzeum, w którym MOŻNA wszystko / 24/7Communication, Lotte Wedel, GoldenSubmarine

11. ESG, Sustainability i CSR Communications

BRĄZOWY SPINACZ
Kompetencje AI dla każdego w Polsce – kampania Microsoft / dfusion communication, Microsoft

SREBRNY SPINACZ
Gdzie jest tron / WCTron, Apollo 360 – agencja marketingowa

ZŁOTY SPINACZ
Kampania edukacyjna Wear Your Story / LIGHTHOUSE, LPP

12. PR miejsca, miasta lub regionu

BRĄZOWY SPINACZ
Fabryka Czekolady E. Wedel – muzeum, w którym MOŻNA wszystko / 24/7Communication, Lotte Wedel, GoldenSubmarine

BRĄZOWY SPINACZ
D’ARC, czyli pierwsza off-opera w historii MPW / 38Content Communication, Muzeum Powstania Warszawskiego

SREBRNY SPINACZ
Kierunek GZM – największy w Polsce festiwal mikrowypraw / Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

SREBRNY SPINACZ
Ryga: city break, który zmienia perspektywę / Weber Shandwick, Riga Investment and Tourism Agency (LIVE RIGA)

13. Social media

SREBRNY SPINACZ
Admin Komputronik. Więcej niż Admin. / Brand Kolektyw, Komputronik

SREBRNY SPINACZ
Kopalnia Soli „Wieliczka” – od tradycji do trendów / So Bright

SREBRNY SPINACZ
Jak opowiedzieć zwycięstwo: Kubica x Le Mans x ORLEN / ORLEN

14. Business-to-Business PR

BRĄZOWY SPINACZ
Otodom odczarowuje deweloperkę / Linkleaders, Otodom

SREBRNY SPINACZ
88% firm ofiarą cyberataku. ESET edukuje pracowników / Linkleaders, ESET, DAGMA Bezpieczeństwo IT, PowerGam

SREBRNY SPINACZ
BEPS 2.0 – Panie, ale przecież ja płacę podatki. Otóż nie! / EY Polska

15. Komunikacja z rynkiem kapitałowym

BRĄZOWY SPINACZ
Kampania informacyjna oferty publicznej (IPO) Grupy Żabka / M+G, Grupa Żabka

SREBRNY SPINACZ
IPO Diagnostyki. Biznes z misją wchodzi na giełdę / InnerValue

16. Media relations

BRĄZOWY SPINACZ
OLX i monday comms: drugie życie elektroniki / monday comms, Grupa OLX

BRĄZOWY SPINACZ
Cepelia z nowym gospodarzem – Empik wraca na Marszałkowską / Walk PR, Empik

ZŁOTY SPINACZ
Strażak na szlaku. 5 lat ratowania życia. / M&CC, Fundacja DKMS

17. Employer Branding

BRĄZOWY SPINACZ
„Czujesz ten vibe?”: rekrutacja do TRIBE Krakow Old Town / 38Content Communication, TRIBE Krakow Old Town, Accor Services Poland

SREBRNY SPINACZ
Cooking with DANONE | Przepis na udaną karierę! / Grupa spółek DANONE

ZŁOTY SPINACZ
Przyjaźń od kuchni / 24/7Communication, McDonald's Polska, DDB Warszawa, Dentsu Creative, OMD

18. Content marketing – branded content

SREBRNY SPINACZ
Nie być w zawieszeniu. Pracuj.pl uwalnia 40 mln aplikacji / Pracuj.pl

SREBRNY SPINACZ
Szczęśliwi metrów nie liczą – dobrostan zaczyna się w domu / Linkleaders, Otodom, Cut The Mustard

ZŁOTY SPINACZ
Lloret de Mar – premiera gry EA SPORTS FC 25 w Polsce / MSL, Electronic Arts

19. Custom Publishing

BRĄZOWY SPINACZ
W pracy czuję bardziej. Pierwsza neurokampania o karierze / Linkleaders, Pracuj.pl, Fundacja Mamy Podobnie

SREBRNY SPINACZ
Klara buduje / ERBUD, Fundacja ERBUD

ZŁOTY SPINACZ
Biedańsk. Raport o biedzie Szlachetnej Paczki 2024 / Stowarzyszenie WIOSNA, Hand Made Agencja reklamowa

20. Walka z dezinformacją

SREBRNY SPINACZ
Wyjdź z neta, idź do weta/ Garden of Words, Royal Canin, IQ Marketing

Kategorie sektorowe:

21. Technologia, IT, telekomunikacja

BRĄZOWY SPINACZ
Lloret de Mar – premiera gry EA SPORTS FC 25 w Polsce / MSL, Electronic Arts

SREBRNY SPINACZ
Cyberatak na firmę zawsze trafia w człowieka. ESET edukuje / Linkleaders, ESET, DAGMA Bezpieczeństwo IT

ZŁOTY SPINACZ
Od niszy do mainstreamu – cyberbezpieczeństwo OT / 24/7Communication, EY Polska

22. Finanse

BRĄZOWY SPINACZ
W UNIQA jesteśmy razem / UNIQA, Be About | Hybrid Agency

BRĄZOWY SPINACZ
N!Asystent – Pierwszy AI Asystent Bankowy w Polsce / Nest Bank, Burson

ZŁOTY SPINACZ
Unikalny program od Nationale-Nederlanden zmienia reguły gry / K+Group, Nationale-Nederlanden, BlueCloud

23. Uroda, higiena i wellness

BRĄZOWY SPINACZ
Album Piękna / Dove x Rossmann / Yellowcups, Dove Polska Unilever, Rossmann, Mindshare, That One Agency

SREBRNY SPINACZ
Hands Up Confidence – festiwalowa świeżość bez kompromisów / MSL, Old Spice

24. Moda i styl życia

BRĄZOWY SPINACZ
Łódź spełnia obietnice. 50 lat Ziemi Obiecanej / 38Content Communication, Manufaktura

SREBRNY SPINACZ
Kampania edukacyjna Wear Your Story / LIGHTHOUSE, LPP

25. Sektor spożywczy

BRĄZOWY SPINACZ
Fabryka Czekolady E. Wedel – muzeum, w którym MOŻNA wszystko / 24/7Communication, Lotte Wedel, GoldenSubmarine

SREBRNY SPINACZ
Daj im szansę! / 24/7Communication, Lotte Wedel

ZŁOTY SPINACZ
Fabryki różnorodności Mondelez – kultura realnej zmiany / Publicis Consultants, Mondelez Polska

26. Kultura i media

BRĄZOWY SPINACZ
D’ARC, czyli pierwsza off-opera w historii MPW / 38Content Communication, Muzeum Powstania Warszawskiego

BRĄZOWY SPINACZ
4. sezon „Emily w Paryżu”– „efekt Netflixa” w Krakowie / K+ Group, Netflix Polska, Behind the Brand, Altavia Kamikaze + K2

BRĄZOWY SPINACZ
Nauka biznesu po polsku z serialem EDUKACJA XD / CANAL+

27. Medycyna i zdrowie

BRĄZOWY SPINACZ
Rozlicz ból / MSL, Fundacja K.I.D.S.

SREBRNY SPINACZ
Bye Bye HPV / Fundacja SEXEDPL, Agencja POLOT

ZŁOTY SPINACZ
Rany pod kontrolą - walka o lepsze życie pacjentów z ranami! / PRCN

28. Sport, turystyka i rekreacja

BRĄZOWY SPINACZ
Wszyscy Do Wioseł 2024 / Fundacja Legii

BRĄZOWY SPINACZ
„Urlopowy Kompas Polaków. Wakacje 2025” / Q&A Comms

SREBRNY SPINACZ
Betclic – FANna i inne niestandardy w sponsoringu / K+ Group, Betclic

29. Nieruchomości, budownictwo, dom i wnętrze

BRĄZOWY SPINACZ
Klara buduje / ERBUD, Fundacja ERBUD

BRĄZOWY SPINACZ
Otodom odczarowuje deweloperkę / Linkleaders, Otodom

ZŁOTY SPINACZ
Kampania PR IKEA „Hej, pobudka! Czas na sen dobry” / Garden of Words Group, IKEA Retail

30. Przemysł i infrastruktura

BRĄZOWY SPINACZ
Olejomaty – piąty wymiar recyklingu / Good One PR, EMKA

BRĄZOWY SPINACZ
Jak promować OZE, gdy wieje w stronę węgla? / 24/7Communication, OX2 Polska

SREBRNY SPINACZ
Gdzie jest tron / WCTron, Apollo 360 – agencja marketingowa

31. Motoryzacja i transport

BRĄZOWY SPINACZ
Kultowy Panek CarSharing znika z rynku / Icon Strategies, Panek

SREBRNY SPINACZ
Szybko, wszyscy razem – walczymy z powodzią! / K+ Group, Koleje Dolnośląskie, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ZŁOTY SPINACZ
Airbus partnerem nowego etapu rozwoju floty PLL LOT / Polskie Linie Lotnicze LOT

32. NGO i sektor publiczny

SREBRNY SPINACZ
Dzieciństwo bez przemocy mocą na całe życie / K+Group, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

SREBRNY SPINACZ
„Koszmarna kolejka” szarża FDI, która poruszyła system / Fundacja Dobrych Inicjatyw

SREBRNY SPINACZ
Biedańsk. Raport o biedzie Szlachetnej Paczki 2024 / Stowarzyszenie WIOSNA, Hand Made Agencja reklamowa

ZŁOTY SPINACZ
Kampania 12/15 / SEC Newgate CEE, VML Poland

Kategorie specjalne:

33. Kreatywność

ZŁOTY SPINACZ
Wrzuć do kosza i te okazy! / Lasy Państwowe

34. Efektywność

ZŁOTY SPINACZ
„Start w dorosłość”: drugiej szansy nie będzie / Fundacja Dobrych Inicjatyw

35. Research&Insight

ZŁOTY SPINACZ
Gdzie jest tron / WCTron, Apollo 360 – agencja marketingowa

Nagrody specjalne:

Gwiazda PR:
Stowarzyszenie Demagog

Kryształowy Spinacz:
Provident Polska

Tytanowy Spinacz:
1 miejsce: K+ Group
2 miejsce: 24/7 Communication
3 miejsce: MSL

Nagroda Redakcji rp.pl:
Biedańsk. Raport o biedzie Szlachetnej Paczki 2024 / Stowarzyszenie WIOSNA, Hand Made Agencja reklamowa

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Organizacje Marketing Public Relations Związek Firm Public Relations (ZFPR)
