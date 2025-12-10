Złote Spinacze 2025. To oni zwyciężyli

Uroczysta gala zgromadziła ponad 450 osób i odbyła się 8 grudnia br. w Hotelu Hilton w Warszawie. Prowadził ją Szymon Majewski, dziennikarz i prezenter, znany ze swojego poczucia humoru. Wręczono statuetki spinaczy w 35 kategoriach konkursowych, w tym w 20 kategoriach głównych, 12 kategoriach sektorowych oraz 3 kategoriach specjalnych. O nominacjach i przyznanych poszczególnym projektom nagrodach zdecydowało 145-osobowe jury, obradujące w ośmiu grupach jurorskich, którego przewodniczącą była Marta Pokutycka-Mądrala, Dyrektorka Komunikacji oraz Rzeczniczka Prasowa, Nationale-Nederlanden.

Oprócz nagród przyznawanych w kategoriach konkursowych przez jury, uczestnicy wydarzenia poznali także laureatów nagród specjalnych. Gwiazda PR- wyróżnienie za szczególne osiągnięcia dla branży public relations, zostało przyznana Stowarzyszeniu Demagog. Po raz drugi w historii Złotych Spinaczy przyznano także Kryształowy Spinacz – nagrodę dla firmy, która przeprowadziła przetarg na usługi PR zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi promowanymi w ramach kampanii ZFPR – „Partnerski PRzetarg”. Wyróżnienie otrzymała firma Provident Polska.

Na podstawie rankingu podmiotów nagrodzonych w tej edycji konkursu, Tytanowy Spinacz dla „Najlepszego w konkursie” otrzymała Agencja K+ Group. Na drugim miejscu w rankingu znalazła się Agencja 24/7Communication, trzecia zaś była Agencja MSL.

Po raz kolejny została przyznana także nagroda Redakcji RP.pl, którą wręczył Cezary Szymanek, zastępca redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita” oraz redaktora naczelnego Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, przedstawicielom Stowarzyszenia WIOSNA oraz Agencji Reklamowej Hand Made za projekt: Biedańsk. Raport o biedzie Szlachetnej Paczki 2024.

